Steadybit lance le premier serveur MCP pour l’ingénierie du chaos, apportant des informations issues d’expériences aux flux de travail LLM

SOLINGEN, Allemagne--(BUSINESS WIRE)--Steadybit GmbH, leader dans le domaine de l’ingénierie du chaos et des tests de fiabilité, a annoncé aujourd’hui le lancement du nouveau serveur MCP (Model Context Protocol) de Steadybit, la première solution extensible par l’IA pour l’ingénierie du chaos.

Ce serveur MCP est un moyen standardisé de connecter les données Steadybit aux LLM et aux flux de travail d’IA, permettant aux équipes SRE d’effectuer rapidement des analyses et de générer des informations sur la fiabilité et la résilience de leur système. Les récentes pannes très médiatisées sur les principales plateformes de cloud et de sécurité soulignent le coût énorme des défaillances imprévues des systèmes.

Alors que les équipes SRE s’efforcent d’améliorer la fiabilité de leurs systèmes dans un monde de plus en plus complexe, l’ingénierie du chaos est la stratégie incontournable pour apporter des améliorations proactives. AWS décrit l’ingénierie du chaos comme une nécessité stratégique « essentielle pour améliorer la résilience des systèmes », et Gartner recommande l’ingénierie du chaos aux organisations comme une pratique de résilience essentielle.

Intégrer l’ingénierie du chaos à l’ère de l’IA

En menant des expériences de chaos avec Steadybit, les équipes peuvent tester et définir les limites de la résilience de leur système avant que des incidents ne se produisent, afin d’atténuer les risques et de valider les redondances. Grâce à ce nouveau MCP, les équipes peuvent facilement extraire les données de leurs expériences de chaos et les intégrer dans leurs flux de travail LLM.

« Chaque équipe et chaque pile technologique fonctionne de manière légèrement différente. Nous pensons qu’il est important qu’un outil d’ingénierie du chaos soit aussi facile à déployer et à personnaliser que possible, tout en conservant les meilleures fonctionnalités de sa catégorie qui permettent une adoption transparente dans toute l’entreprise », déclare Benjamin Wilms, directeur général et cofondateur de Steadybit.

« Avec notre nouveau MCP, nous offrons aux équipes une nouvelle façon de travailler avec leurs expériences pour en apprendre davantage sur leurs systèmes et améliorer leur résilience globale. »

En utilisant toutes les données issues d’incidents passés, d’analyses rétrospectives et d’expériences terminées, le serveur MCP de Steadybit peut aider les équipes SRE à découvrir des enseignements en matière de fiabilité et à prendre des mesures éclairées pour améliorer leurs systèmes.

Exemples d’invites avec le MCP Steadybit

Grâce à des invites simples, les organisations qui utilisent Steadybit pour l’ingénierie du chaos peuvent désormais utiliser les flux de travail LLM dans Claude, Gemini ou ChatGPT pour obtenir des réponses à des questions telles que :

« Nous menons des expériences avec Steadybit depuis quelques mois maintenant. Peux-tu créer un rapport résumant les résultats des expériences menées depuis lors pour chaque équipe ? »

« Passe en revue les types d’expériences que nous avons menées jusqu’à présent. Peux-tu nous recommander une liste hiérarchisée des types d’expériences pertinentes pour nos systèmes que nous n’avons pas encore menées ? »

Lorsque le MCP Steadybit est combiné à d’autres MCP issus d’outils d’observabilité et de réponse aux incidents, les équipes peuvent alors saisir des invites encore plus pertinentes, telles que :

« Depuis que nous avons commencé à mener des expériences de chaos, utilise les métriques de PagerDuty pour rendre compte de l’impact que cela a eu sur notre MTTR et nos incidents. »

« Passe en revue les incidents récents pour le service A dans Datadog. Peux-tu suggérer quelques expériences que nous pourrions mener avec Steadybit afin de tester et d’améliorer la fiabilité du service ? »

Présentation de nouveaux flux de travail de fiabilité pour les équipes

« Alors que nos équipes testent différents cas d’utilisation de l’IA, nous pouvons désormais connecter directement les données de Steadybit à n’importe quel flux de travail LLM », déclare Krishna Palati, directeur de l’ingénierie logicielle chez Salesforce. « Ce MCP nous permettra de simplement saisir une commande pour extraire des rapports personnalisés, analyser les lacunes des tests de fiabilité et obtenir des informations sur les expériences à mener ensuite. »

Steadybit a pour mission de faciliter l’adoption et le déploiement à grande échelle de l’ingénierie du chaos par les équipes. Avec cette dernière version, Steadybit rend l’ingénierie du chaos plus accessible et permet aux équipes d’innover et d’apprendre à chaque expérience.

À propos de Steadybit

Steadybit est une plateforme d’ingénierie du chaos qui permet aux organisations de détecter facilement et de manière proactive les problèmes de fiabilité et d’entraîner leur résilience opérationnelle. Avec Steadybit, les équipes chargées de la fiabilité et des plateformes peuvent rapidement créer, personnaliser et déployer des expériences sur l’ensemble de leur pile technologique à l’aide d’un éditeur intuitif sans code, d’un cadre open source flexible et de capacités d’automatisation étendues.

Grâce à de solides intégrations d’observabilité, Steadybit permet aux équipes d’optimiser de manière transparente les alertes, de détecter les lacunes en matière de fiabilité et de mettre en place une vérification continue de leurs systèmes. Grâce à cette approche proactive de la fiabilité, les entreprises peuvent atteindre en toute confiance leurs objectifs de disponibilité des services, atténuer les incidents et fournir les meilleurs services à grande échelle.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur steadybit.com pour demander une démonstration ou commencer un essai gratuit dès aujourd’hui.

