Transition Industries签署全球最大的独立超低碳化学品生产设施Pacifico Mexinol项目战略协议

墨西哥城--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 北美地区世界级规模、净零碳排放甲醇及绿氢项目开发商Transition Industries LLC与Samsung E&A Co., Ltd. (Samsung E&A)、Grupo Samsung E&A Mexico, S.A. de C.V., 以及Techint Engineering and Construction组成的联合体就位于位于墨西哥锡那罗亚州阿奥梅市的Pacifico Mexinol项目签署了工程总承包（EPC）合同。本次签约仪式在满足惯例先决条件及获得全部必要审批后正式生效。

MAIRE集团旗下技术公司NextChem通过其子公司KT TECH SpA，就NX AdWinMethanol®Zero专有技术供应事宜，与Samsung E&A签署了基础工程设计、关键和专利设备供应协议。

Transition Industries正与World Bank Group成员International Finance Corporation（IFC）联合开发Pacifico Mexinol项目。该项目计划于2029年投产，届时将成为全球最大的独立超低碳化学品生产设施——每年通过碳捕捉技术和天然气生产约35万吨绿色甲醇及180万吨蓝色甲醇。

Transition Industries首席执行官罗Rommel Gallo表示，“今天的签约仪式是Pacifico Mexinol项目的重大里程碑，让我们得以展示与韩国Samsung E&A、墨西哥Techint及意大利MAIRE Group的世界级创新合作。这也为2025年项目动工奠定基础，兑现我们在墨西哥打造全球最具可持续性大型项目的坚定承诺。”

出席活动的包括联邦、州和市政官员，以及参与这一跨国项目的各国大使。

IFC代表亦到场见证，其他战略合作伙伴也将为项目提供绿色氢能、全球最大工业废水循环利用系统等尖端技术与工程方案。

Transition Industries预计今年夏季将签署更多战略协议并实现重要节点。该项目拟作为规模化超低碳化学品典范案例，亮相2025年11月在巴西贝伦举行的第30届联合国气候变化大会（COP30）。

关于 Transition Industries

Transition Industries LLC总部位于德州休斯顿，是北美世界级净零碳排放甲醇和氢气项目的开发商，旨在应对气候变化并促进环境和社会可持续性。如需了解有关Pacifico Mexinol或Transition Industries的更多信息，请发送电子邮件至inquiries@transitionind.com。

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