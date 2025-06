Transition Industries signe des accords stratégiques pour le projet Pacifico Mexinol, la plus grande installation autonome de production de produits chimiques à très faible teneur en carbone au monde

MEXICO--(BUSINESS WIRE)--Transition Industries LLC, un promoteur de projets mondiaux de méthanol et d’hydrogène vert à zéro émission nette de carbone en Amérique du Nord, a organisé un événement de signature pour un contrat d’ingénierie, d’approvisionnement et de construction avec le consortium de Samsung E&A Co., Ltd. (Samsung E&A), Grupo Samsung E&A Mexico, S.A. de C.V., et Techint Engineering and Construction pour le projet Pacifico Mexinol situé à Ahome, Sinaloa, Mexique, qui est subordonné au respect des conditions habituelles et à l’obtention de toutes les approbations requises.

La division technologique NextChem du groupe MAIRE, par l’intermédiaire de sa filiale KT TECH SpA, a également signé un accord de fourniture d’équipements d’ingénierie de base, critiques et propriétaires avec Samsung E&A dans le cadre de sa fourniture de technologie propriétaire NX AdWinMethanol®Zero au projet.

Transition Industries développe conjointement le projet Pacifico Mexinol avec la Société financière internationale (SFI), membre du Groupe de la Banque mondiale. Lorsqu’il entrera en activité en 2029, Pacifico Mexinol est sur le point d’être la plus grande installation autonome de production de produits chimiques à très faible teneur en carbone au monde, produisant environ 350 000 MT de méthanol vert et 1,8 million MT de méthanol bleu par an à partir du captage du carbone et du gaz naturel.

« La cérémonie de signature d’aujourd’hui représente une étape importante pour le projet Pacifico Mexinol, qui nous permet de présenter notre innovation de classe mondiale et nos partenariats avec Samsung E&A de Corée du Sud, Techint du Mexique et MAIRE Group d’Italie. Cela nous met également sur la bonne voie pour ouvrir la voie en 2025 et commencer à respecter notre engagement indéfectible à construire le projet à grande échelle le plus durable au monde au Mexique », déclare Rommel Gallo, CEO de Transition Industries.

L'événement a réuni des représentants des autorités fédérales, étatiques et municipales, ainsi que des ambassadeurs des pays impliqués dans ce projet multinational.

La SFI était également présente à la cérémonie, ainsi que d'autres partenaires commerciaux stratégiques qui fourniront des aspects clés de la technologie et de l'ingénierie de pointe au projet, y compris l'hydrogène vert et le plus grand programme de recyclage et d'utilisation des eaux usées industrielles à l'échelle mondiale.

Transition Industries s'attend à signer d'autres accords stratégiques et à franchir des étapes importantes cet été. Le projet devrait être présenté comme un exemple de projet à grande échelle de produits chimiques à très faible teneur en carbone à la COP 30 à Belém, au Brésil, en novembre 2025.

À propos de Transition Industries

Transition Industries LLC, basé à Houston, au Texas, développe des projets à l’échelle mondiale, à zéro émission nette de carbone, de méthanol et d’hydrogène vert en Amérique du Nord afin de lutter contre le changement climatique et de promouvoir la durabilité environnementale et sociale. Pour de plus amples renseignements à propos du projet Pacifico Mexinol ou de Transition Industries, envoyez un email à inquiries@transitionind.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.