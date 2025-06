La solution géothermale d’Arverne Group pour les EHPAD

PAU, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Arverne Group (code ISIN : FR001400JWR8, code mnémonique ARVEN) annonce la réalisation de travaux de géothermie au sein du nouvel EHPAD de Saint-Vit porté par la Mutualité Française Comtoise.

Cet établissement sera équipé de 18 sondes géothermiques couvrant l’ensemble des besoins annuels en chauffage et en refroidissement. Le dispositif permettra une économie de 38 tonnes de CO₂1 par an par rapport à une solution classique au gaz. A l’occasion d’une visite sur le site le 6 juin, le Groupe a accueilli Monsieur le Député Laurent Croizier ainsi que Monsieur le Maire Pascal Routhier et son équipe.

Un choix d’avenir pour les EHPAD

Face à la hausse des coûts de l’énergie et aux exigences de décarbonation, la géothermie représente une solution particulièrement adaptée aux EHPAD. Fiable, renouvelable et discrète, elle assure un confort thermique constant pour les résidents tout en permettant aux établissements de réduire durablement leurs dépenses et leur empreinte carbone.

Déjà déployée au sein d’établissements à Valentigney et Valdoie, la solution du Groupe Arverne illustre sa capacité à accompagner la transition énergétique du secteur médico-social avec des projets sur mesure.

Découvrez le Témoignage de Robert Creel, Directeur du Pôle Gérontologique Pompidou - EHPAD Les Rubans à Valdoie

1 Soit l’équivalent par an de 21 A/R entre Paris et New-York en avion ou près de 175 000 km parcourus en voiture thermique