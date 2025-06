mimik et Tech Mahindra présentent un centre pionnier de production d'IA agentique

SAN FRANCISCO et BANGALORE, Inde--(BUSINESS WIRE)--mimik s'est associée à Tech Mahindra (NSE : TECHM), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de conseils technologiques et de solutions numériques pour les entreprises de tous secteurs, afin de lancer le Centre de production d'IA agentique. Ce centre fonctionnera comme un hub opérationnel dédié à la conception, au développement, au déploiement, à la mise à l'échelle et à la commercialisation de systèmes d'IA agentique, basé sur une infrastructure réelle hébergée dans les laboratoires de Tech Mahindra.

Le centre est un environnement de production d'IA physique qui forme, certifie et soutient les développeurs et les entreprises en matière de création de flux de travail agentico-natifs. Ces flux de travail imitent les opérations commerciales du monde réel et s'exécutent de manière autonome sur tous les dispositifs. Grâce à ces bons outils, les développeurs et les entreprises pourront facilement rendre les solutions d'IA native agentive opérationnelles.

Le partenariat associera un continuum du tissu d'exécution d'IA axé sur les dispositifs, créé par mimik, à la profonde expertise technique de Tech Mahindra en matière de systèmes de calcul et de piles de dispositifs dans des secteurs comme l'automobile, les communications, l'industrie, etc. Cette association permettra aux équipementiers l'introduction et l'intégration rapides et sans heurts de nouvelles fonctionnalités, en exploitant des agents d'IA qui fonctionnent en temps réel, grâce à une intelligence contextuelle, sur une large gamme de piles de calcul finales, notamment les SDV, les smartphones, les drones, les robots et les capteurs industriels. Ces agents sont conçus pour fonctionner d'abord hors ligne, sans connexion constante au cloud, tout en restant capables d'utiliser n'importe quel service cloud si nécessaire.

« C'est là que l'IA physique devient réelle », a déclaré Fay Arjomandi, fondatrice et CEO de mimik. « Nous aidons les entreprises à dépasser les prototypes et les tableaux de bord afin de déployer des agents d'IA qui fonctionnent de manière autonome sur l'ensemble du continuum compute fabric, notamment sur des dispositifs de la vie quotidienne comme les smartphones, les drones et les robots, reflétant les processus du monde réel et vers tout modèle de cloud selon les besoins, générant ainsi une valeur économique réelle ».

Narasimham RV, président des services d'ingénierie chez Tech Mahindra, a déclaré : « Alors que les entreprises repoussent les limites dans la conception des produits et des opérations, le besoin de systèmes d'IA autonomes dans le monde réel est plus critique que jamais. Notre partenariat avec mimik pour lancer le Centre de production d'IA agentique est une étape importante vers l'hypercognition et l'innovation rapide en périphérie, en maximisant le potentiel de l'interaction physique-numérique. Cela offre des opportunités clés aux entreprises qui feront évoluer les produits plus rapidement et permettront de garder une longueur d'avance dans leur parcours de transformation ».

Ce partenariat fait état de l'engagement de Tech Mahindra avec Scale at Speed™ grâce à une approche de l'ingénierie produit alimentée par la plateforme et l'IA. Voici l'économie agentique, qui offre une portée et une accélération dans des domaines impensés auparavant, ce qui présage d'un nouveau mouvement dans l'innovation produit.

À propos de mimik

mimik alimente l'économie agentique grâce au logiciel Agentix-Native qui transforme les dispositifs de la vie quotidienne en systèmes collaboratifs intelligents. Sa plateforme logicielle permet l'inférence en temps réel entre les smartphones, les caméras, les drones, les robots, les machines et les serveurs. En créant un continuum d'IA axés sur les dispositifs à travers les terminaux et le cloud, mimik permet aux entreprises d'opérationnaliser l'IA agentique, de faire évoluer l'intelligence et d'optimiser les performances et les coûts. Pour de plus amples informations sur la possibilité de s'associer à mimik, rendez-vous le site : https://mimik.com

À propos de Tech Mahindra

Tech Mahindra (NSE : TECHM) offre des services de conseil en technologie et des solutions numériques aux entreprises mondiales de tous secteurs, permettant une échelle de transformation à une vitesse inégalée. Avec plus de 150 000 professionnels présents dans plus de 90 pays au service de plus de 1 100 clients, Tech Mahindra fournit une gamme complète de services, notamment le conseil, les technologies de l'information, les applications d'entreprise, les services de processus d'affaires, les services d'ingénierie, les services réseau, l'expérience client et la conception, l'IA et l'analyse, ainsi que les services cloud et d'infrastructure. C'est la première entreprise indienne au monde à avoir reçu le Sceau Terra Carta de la Sustainable Markets Initiative, qui récompense les entreprises mondiales qui initient activement des actions destinées à créer un avenir favorable pour le climat et la nature. Tech Mahindra fait partie du groupe Mahindra, fondé en 1945, l'une des fédérations d'entreprises multinationales les plus importantes et les plus admirées. Pour de plus amples informations sur la possibilité de s'associer à TechM pour répondre à vos impératifs Scale at Speed™, veuillez consulter le site https://www.techmahindra.com

