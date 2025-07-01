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Transition Industries簽署全球最大的獨立超低碳化學品生產設施Pacifico Mexinol專案策略協議

  • Pacifico Mexinol專案是在錫那羅亞州阿奧梅市Topolobampo附近興建日產6130公噸的超低碳甲醇生產設施，價值超過33億美元。
  • 2029年運行後，Pacifico Mexinol將成為全球最大的獨立超低碳化學品生產設施。
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墨西哥市--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 北美地區世界一流規模的淨零碳排放甲醇及綠色氫氣專案開發商Transition Industries LLC與由Samsung E&A Co., Ltd. (Samsung E&A)、Grupo Samsung E&A Mexico, S.A. de C.V.以及Techint Engineering and Construction組成的聯盟就位於位於墨西哥錫那羅亞州阿奧梅市的Pacifico Mexinol專案簽署了工程總承包(EPC)合約。本次簽約儀式在滿足特別先決條件及獲得全部必要核准後正式生效。

MAIRE集團旗下科技公司NextChem透過其子公司KT TECH SpA，就為該專案供應NX AdWinMethanol®Zero專有技術的事宜，與Samsung E&A簽署了基礎工程設計、關鍵和專利設備供應協議。

Transition Industries正在與World Bank Group成員International Finance Corporation (IFC)合作開發Pacifico Mexinol專案。該專案計畫於2029年投產，屆時將成為全球最大的獨立超低碳化學品生產設施——每年透過碳捕捉技術和天然氣生產約35萬公噸綠色甲醇及180萬公噸藍色甲醇。

Transition Industries執行長Rommel Gallo表示：「今天的簽約儀式是Pacifico Mexinol專案的重大里程碑，讓我們得以展示與韓國Samsung E&A、墨西哥Techint及義大利MAIRE Group的世界一流創新與合作。這也為2025年專案動工奠定基礎，兌現我們在墨西哥打造全球最具永續性大型專案的堅定承諾。」

出席活動的包括聯邦、州和市政官員，以及參與這一全球性專案的各國大使。

IFC代表亦到場見證，其他策略商業合作夥伴也將為專案提供綠色氫能、全球最大工業廢水循環利用系統等尖端科技與工程方案。

Transition Industries預期今年夏天將簽署更多策略協議並實現重要里程碑。該專案擬做為規模化超低碳化學品典範案例，亮相2025年11月在巴西貝倫舉行的第30屆聯合國氣候變遷大會(COP30)。

關於Transition Industries

Transition Industries LLC總部位於德州休士頓，是北美世界一流淨零碳排放甲醇和綠色氫氣專案的開發商，旨在因應氣候變遷並促進環境和社會永續性。如欲瞭解有關Pacifico Mexinol或Transition Industries的更多資訊，請寄送電子郵件至inquiries@transitionind.com。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

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