Monetate收購SiteSpect，以企業級規模提供AI原生個人化與測試解決方案

達拉斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 首屈一指的AI驅動個人化平台Monetate今日宣布已收購A/B測試領域的領導者SiteSpect，以推動下一代數位體驗最佳化。此次收購加快了Monetate的願景實現——在代理式AI技術的驅動下，憑藉業界最先進的企業級基礎架構，大規模提供智慧、精準且個人化的體驗。

Monetate的即時個人化與SiteSpect的無閃爍測試相結合，將為企業級個人化、測試與最佳化領域帶來業界首創的解決方案。全球電子商務與數位體驗領先企業首次能夠在單一解決方案中實現用戶端與伺服器端實驗的統一，並具備完整的個人化功能，該方案專為可擴充性和法規遵循而設計。

Monetate執行長Steve Maher稱，Monetate是目前唯一能夠自信、清晰且富有創意地導引組織完成數位體驗旅程每個階段的企業解決方案。

Maher表示：「我們正在建構體驗編排的未來。借助Monetate和SiteSpect的綜合優勢，我們在將合併後的工程能力提升至三倍的同時，也增強了策略顧問團隊的效能。這表示為每位客戶帶來更快的創新、更具策略性的指導和更大的價值，同時不影響每個平台的卓越特性。這不僅是我們向前邁出的一大步，更是整個產業的轉捩點，也是我們客戶的巨大勝利。」

Monetate是一家高利潤且資本充足的公司，年成長率超過30%，由資產管理規模逾4000億美元的頂尖公共與私人投資人提供支援，為數千家全球藍籌客戶提供服務。新增SiteSpect的專利技術、在私有雲端和本地部署方面的深厚經驗以及包括符合HIPAA標準且完全遵守PCI規範的企業級安全解決方案，將使Monetate能夠擴張至醫療保健和金融服務等受到高度監管的領域。

下一代數位最佳化平台

此次收購為尋求真正企業級實驗和個人化方法的品牌提供了一流的解決方案。現有客戶將受惠于更快的開發、更深入的專業知識和順暢的支援，而新客戶則可立即接取專為規模和安全性打造的強大AI原生平台。

這一統一解決方案的亮點包括：

大規模超個人化 ——由代理式AI和先進產品推薦驅動，每個互動都由即時行為、情境和歷史訊號塑造

——由代理式AI和先進產品推薦驅動，每個互動都由即時行為、情境和歷史訊號塑造 無閃爍實驗 ——用戶端靈活性與伺服器端能力相結合，實現無延遲、性能級測試

——用戶端靈活性與伺服器端能力相結合，實現無延遲、性能級測試 AI原生架構 ——從底層設計即注重透明度、安全性和可解釋性；非常適合受監管產業

——從底層設計即注重透明度、安全性和可解釋性；非常適合受監管產業 經過行動最佳化的個人化 ——在所有裝置上快速、相關且一致地提供客製化體驗

——在所有裝置上快速、相關且一致地提供客製化體驗 全通路涵蓋 ——在網路、行動裝置、電子郵件、店內和客戶服務中實現順暢個人化

——在網路、行動裝置、電子郵件、店內和客戶服務中實現順暢個人化 安全優先的企業級標準——符合HIPAA標準且完全遵守GDPR和PCI規範；建構時即超越全球資料保護標準

Maher表示：「這不是改造，而是重塑。我們正在將兩家公司互補的技術和團隊結合起來，以打造一個適用於未來需求的解決方案，該解決方案將決定數位體驗最佳化的發展方向，而不是故步自封。」

如欲瞭解有關這一新篇章的更多資訊，請造訪www.monetate.com/sitespect。

關於Monetate：

Monetate是首屈一指的AI驅動個人化解決方案供應商，在代理式AI技術的驅動下，憑藉業界最先進的企業級基礎架構，大規模提供智慧、精準且個人化的數位體驗。電子商務和數位體驗領域的領先企業均仰賴Monetate來實現下一代數位體驗最佳化。

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