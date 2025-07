Westinghouse et ITER signent un contrat de 180 millions de dollars pour faire progresser la fusion nucléaire

CRANBERRY TOWNSHIP, Pennsylvanie--(BUSINESS WIRE)--Westinghouse Electric Company et ITER ont signé un contrat de 180 millions de dollars pour l'assemblage de l'enceinte à vide du réacteur de fusion. Il s'agit d'une étape clé dans la construction du réacteur ITER, qui ouvre la voie à l'utilisation de la fusion comme future source pratique d'énergie fiable et sans carbone.

Westinghouse sera responsable de l’achèvement de la cuve à vide, le composant le plus crucial d’ITER : un conteneur en acier à double paroi, hermétiquement scellé, qui abritera le plasma de fusion. Une fois tous les secteurs de la cuve à vide installés, Westinghouse entamera l’étape la plus intensive de l’assemblage d’ITER : le soudage simultané des neuf secteurs pour former une seule chambre circulaire en forme d’anneau (également appelée torus).

« ITER se réjouit que Westinghouse Electric Company joue un rôle important dans ce projet unique en son genre », a déclaré Pietro Barabaschi, directeur général d'ITER. « Avec des décennies de leadership dans la conception et la construction de centrales nucléaires, nous sommes convaincus que Westinghouse sera en mesure d'appliquer sa remarquable expertise à l'assemblage du Tokamak ITER. »

« Westinghouse a toujours été à la pointe de l'innovation dans le domaine de l'énergie, et nous sommes fiers de travailler avec ITER sur cette initiative révolutionnaire qui pourrait garantir la sécurité énergétique pour les générations à venir », a déclaré Dan Sumner, PDG intérimaire de Westinghouse. « Nos équipes d'experts sont impatientes d'apporter leurs compétences et leur expertise de classe mondiale pour mener à bien cet important projet. »

Westinghouse collabore avec ITER depuis plus de dix ans et a joué un rôle clé dans la fabrication de pièces essentielles pour la cuve à vide d'ITER, notamment la fabrication de cinq secteurs de la cuve à vide en coopération avec ses partenaires Ansaldo Nucleare et Walter Tosto. La participation de Westinghouse a consisté à développer des techniques de fabrication avancées et à collaborer avec des partenaires internationaux pour répondre aux exigences de haute qualité d'ITER.

Westinghouse Electric Company façonne l'avenir de l'énergie sans carbone en fournissant des technologies nucléaires sûres et innovantes aux services publics du monde entier. Westinghouse a fourni le premier réacteur commercial à eau pressurisée en 1957 et la technologie de l'entreprise est à la base de près de la moitié des centrales nucléaires en activité dans le monde. Plus de 135 ans d'innovation font de Westinghouse le partenaire privilégié pour les technologies avancées couvrant l'ensemble du cycle de vie de l'énergie nucléaire. Pour plus d'informations, visitez le site www.westinghousenuclear.com et suivez nous sur Facebook, LinkedIn et X.

ITER, conçu pour prouver la faisabilité scientifique et technologique de l'énergie de fusion, sera la plus grande infrastructure expérimentale de fusion au monde. La fusion est le processus qui alimente le soleil et les étoiles : lorsque des noyaux atomiques légers fusionnent pour former des noyaux plus lourds, une grande quantité d'énergie est libérée. La recherche sur la fusion vise à développer une source d'énergie sûre, abondante et respectueuse de l'environnement.

ITER est également une collaboration internationale unique en son genre qui sert d'épine dorsale scientifique à la croissance de l'industrie de la fusion. En tant qu'hôte, l'Europe contribue à près de la moitié des coûts de construction, tandis que les six autres membres de cette entreprise internationale commune (la Chine, l'Inde, le Japon, la République de Corée, la Fédération de Russie et les États-Unis) contribuent à parts égales aux dépenses restantes. Le projet ITER est en cours de réalisation à Saint-Paul-lez-Durance, dans le sud de la France.

Pour plus d'informations sur le projet ITER, consultez le site suivant : http://www.iter.org/

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.