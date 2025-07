Monetate acquiert SiteSpect pour proposer une personnalisation et des tests natifs de l'IA à l'échelle de l'entreprise

DALLAS--(BUSINESS WIRE)--Monetate, la plateforme de personnalisation basée sur l'IA, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de SiteSpect, un leader dans le domaine des tests A/B, afin de favoriser l'optimisation de l'expérience numérique de nouvelle génération. Cette acquisition accélère la vision de Monetate qui consiste à offrir des expériences intelligentes, intentionnelles et individualisées à grande échelle, basées sur l'IA agentique et soutenues par les infrastructures d'entreprise les plus avancées de l'industrie.

La combinaison de la personnalisation en temps réel de Monetate et des tests zéro-flicker de SiteSpect donnera naissance à une solution inédite pour la personnalisation, les tests et l'optimisation au niveau de l'entreprise. Pour la première fois, les leaders mondiaux du commerce électronique et de l'expérience numérique peuvent accéder à une expérimentation unifiée côté client et côté serveur avec des capacités de personnalisation complètes dans une solution unique, conçue pour l'évolutivité et la conformité réglementaire.

Selon Steve Maher, PDG de Monetate, Monetate est désormais la seule solution d'entreprise capable de guider les organisations à travers chaque étape de leur expérience numérique avec confiance, clarté et créativité.

« Nous construisons l'avenir de l'orchestration de l'expérience », a déclaré M. Maher. « Avec les forces combinées de Monetate et SiteSpect, nous triplons notre capacité d'ingénierie combinée tout en augmentant la performance de nos équipes de conseil en stratégie. Cela se traduit par une innovation plus rapide, une orientation plus stratégique et une plus grande valeur pour chaque client, sans compromettre ce qui rend chaque plateforme exceptionnelle. Il ne s'agit pas seulement d'un bond en avant pour nous, mais d'un point d'inflexion pour l'ensemble du secteur et d'une énorme victoire pour nos clients. »

Monetate, une entreprise très rentable et bien capitalisée, qui connaît une croissance annuelle de plus de 30 % et qui est soutenue par des investisseurs publics et privés de premier plan gérant plus de 400 milliards de dollars d'actifs, apporte son soutien à des milliers de clients de premier ordre dans le monde entier. L'ajout de la technologie brevetée de SiteSpect, de son expérience considérable dans les déploiements sur site et dans les nuages privés, et de sa sécurité de niveau professionnel, y compris des solutions prêtes pour HIPAA et entièrement conformes à PCI, permettra à Monetate de se développer dans des secteurs hautement réglementés tels que les soins médicaux et les services financiers.

Une plateforme d'optimisation numérique de nouvelle génération

Cette acquisition permet d'obtenir une solution de premier ordre pour les marques qui recherchent une véritable approche de l'expérimentation et de la personnalisation à l'échelle de l'entreprise. Les clients actuels bénéficieront d'un développement accéléré, d'une expertise plus approfondie et d'une assistance homogène, tandis que les nouveaux clients obtiendront un accès immédiat à une plateforme performante et native en matière d'IA, conçue pour évoluer et se sécuriser.

Les points forts de la solution unifiée sont les suivants :

L'hyperpersonnalisation à grande échelle – Chaque interaction est façonnée par des signaux comportementaux, contextuels et historiques en temps réel, alimentés par l'IA agentique et des recommandations de produits avancées

Expérimentation Zero Flicker – L'agilité côté client rencontre la puissance côté serveur avec des tests sans latence et de haute performance

Architecture native en matière d'IA – Conçu dès le départ pour la transparence, la sécurité et l'explicabilité ; idéal pour les industries réglementées

Personnalisation optimisée pour les mobiles – Expériences personnalisées fournies avec rapidité, pertinence et cohérence sur tous les appareils

Portée omnicanale – Personnalisation parfaite sur le web, le mobile, le courrier électronique, en magasin et dans le service à la clientèle

La sécurité d'abord, l'entreprise ensuite – Prêt pour l'HIPAA et entièrement conforme aux normes GDPR et PCI ; construit pour dépasser les normes mondiales en matière de protection des données

« Il ne s'agit pas d'une modernisation, mais d'une réinvention », a déclaré M. Maher. « Nous réunissons deux technologies et équipes complémentaires pour créer une solution à l'épreuve du temps qui déterminera la direction que prendra l'optimisation de l'expérience numérique, au lieu de la direction qu'elle a prise jusqu'à présent. »

Pour en savoir plus sur ce nouveau chapitre, visitez le site www.monetate.com/sitespect.

À propos de Monetate :

Monetate, la principale solution de personnalisation pilotée par l'IA, offre des expériences numériques intelligentes, intentionnelles et individualisées à grande échelle, alimentées par l'IA agentique et soutenues par les infrastructures d'entreprise les plus avancées de l'industrie. Les leaders du commerce électronique et de l'expérience numérique s'appuient sur Monetate pour l'optimisation de l'expérience numérique de nouvelle génération.

