Transition Industries sigla un accordo strategico per il progetto Pacifico Mexinol, il maggior stabilimento chimico mondiale indipendente a emissioni di carbonio ultraridotte

LOS MOCHIS, Messico--( BUSINESS WIRE )--Transition Industries LLC, azienda dedita allo sviluppo di progetti di metanolo e idrogeno su scala mondiale a zero emissioni di carbonio, e Veolia Water Technologies & Solutions, leader mondiale nella tecnologia idrica, hanno sottoscritto un accordo per esplorare la fornitura di tecnologie industriali avanzate per l'acqua per il progetto Pacifico Mexinol a Sinaloa, in Messico. Pacifico Mexinol, che dovrebbe entrare in funzione nel 2028, è destinato a d...