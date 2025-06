Monetate neemt SiteSpect over om op AI gebaseerde personalisering en testen gericht op ondernemingen te leveren

DALLAS--(BUSINESS WIRE)--Monetate, het toonaangevende platform voor personalisering aangestuurd door AI, maakte vandaag bekend dat het SiteSpect heeft overgenomen, een leider in A/B-testen, om optimalisering van digitale ervaring van de volgende generatie te bevorderen. Deze overname versnelt Monetate’s visie om intelligente, doelgerichte en geïndividualiseerde ervaringen op schaal te leveren, aangestuurd door agentic AI en gesteund door de meest geavanceerde, ondernemingsgerichte infrastructuur van de sector.

De combinatie van Monetate’s realtime personalisering en de zero-flicker testen van SiteSpect vormt een oplossing die als primeur in de sector geldt, ten behoeve van ondernemingsgerichte personalisering, testen en optimalisering.

