Transition Industries suscribe acuerdos estratégicos para el proyecto Pacifico Mexinol, la planta independiente de producción química con emisiones ultrabajas de carbono más grande del mundo

CIUDAD DE MÉXICO--(BUSINESS WIRE)--Transition Industries LLC, desarrollador de proyectos de metanol y hidrógeno ecológico con emisiones netas de carbono cero a escala mundial en Norteamérica, ha suscrito un contrato de ingeniería, adquisición y construcción (IAC) con el consorcio compuesto por Samsung E&A Co., Ltd. (Samsung E&A), Grupo Samsung E&A Mexico, S.A. de C.V. y Techint Engineering and Construction para el proyecto Pacifico Mexinol que se encuentra en Ahome, Sinaloa, México, supeditado al cumplimiento de las condiciones previas habituales y a la recepción de todas las aprobaciones necesarias.

Asimismo, la división tecnológica del grupo MAIRE, NextChem, por intermedio de su filial KT TECH SpA, firmó un acuerdo de ingeniería básica y suministro de equipos críticos y patentados con Samsung E&A, en relación con su tecnología patentada NX AdWinMethanol®Zero.

Transition Industries desarrollará el proyecto Pacifico Mexinol conjuntamente con la Corporación Financiera Internacional (CFI), miembro del Grupo del Banco Mundial. Cuando se de inicio a las operaciones en 2029, Pacifico Mexinol se convertirá en la planta independiente de producción de productos químicos con emisiones ultrabajas de carbono más grande del mundo: tendrá una producción anual en torno a las 350.000 toneladas métricas de metanol verde y 1,8 millones de toneladas métricas de metanol azul, con la captación de carbono y gas natural.

"La ceremonia de hoy, en la que se suscribió este acuerdo, representa un hito importante para el proyecto Pacifico Mexinol, ya que nos permite mostrar nuestra innovación de primer nivel y nuestras asociaciones con Samsung E&A de Corea del Sur, Techint de México y MAIRE Group de Italia. Por otro lado, es el primer paso para comenzar las obras en 2025 y empezar a cumplir nuestro compromiso firme de construir el proyecto a gran escala más sostenible del mundo en México", explicó Rommel Gallo, director ejecutivo de Transition Industries.

Al evento asistieron diversos funcionarios del gobierno federal, estatal y municipal, así como los embajadores de los países que participan en este proyecto multinacional.

La CFI también dio el presente en la ceremonia, junto con otros socios comerciales estratégicos que aportarán aspectos clave de tecnología e ingeniería de vanguardia al proyecto, en particular, en cuanto a hidrógeno verde y el programa de reciclaje y uso de aguas residuales industriales más grande del mundo.

Transition Industries tiene previsto firmar otros acuerdos estratégicos y alcanzar hitos importantes este verano. Se estima que el proyecto se presentará como ejemplo de proyecto químico a gran escala, con emisiones ultrabajas de carbono en la COP 30, que se celebrará en Belém (Brasil) en noviembre de 2025.

Acerca de Transition Industries

Transition Industries LLC, con sede en Houston, Texas, es una empresa que desarrolla proyectos de metanol e hidrógeno verde con emisiones netas de carbono cero a escala mundial en Norteamérica para afrontar el cambio climático y promover la sostenibilidad ambiental y social.

