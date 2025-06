Reply kondigt samenwerking met OpenAI aan binnen het Services Partner Program

TURIJN, Italië--(BUSINESS WIRE)--Reply, een wereldleider in systeemintegratie en consultancy, heeft een samenwerking met OpenAI aangekondigd en is daarmee een officiële OpenAI Services Partner geworden. Deze samenwerking plaatst Reply in een vooraanstaande groep bedrijven die wereldwijd erkend worden om hun expertise in het leveren van geavanceerde AI-oplossingen die zowel schaalbaar als productieklaar zijn.

Deze erkenning onderstreept de sterke technische expertise van Reply, die tot uiting komt in een breed scala aan succesvolle implementaties bij klanten en oplossingen op maat die optimaal gebruik maken van AI-modellen om transformatie te stimuleren op belangrijke gebieden zoals werknemersproductiviteit, klantervaring en softwareontwikkeling. Voortbouwend op deze basis bestrijken deze oplossingen een breed scala aan bedrijfscontexten en zijn ze georganiseerd in drie strategische gebieden: Productinnovatie, Conversationele agents en virtuele assistenten, en Softwareontwikkelingslevenscyclus.

Op het gebied van Productinnovatie ondersteunt Reply zijn klanten bij het verkennen van nieuwe creatieve mogelijkheden en het opnieuw vormgeven van gebruikerservaringen met behulp van AI. Voorbeelden hiervan zijn AI-ondersteunde ontwerptools die traditionele productieprocessen combineren met machinaal gegenereerde esthetiek – zoals de toepassing van AI-modellen op keramisch ontwerp - en de ontwikkeling van gepersonaliseerde reiservaringen op basis van conversationele interfaces en contextuele data. Reply heeft ook AI-gestuurde platforms geïmplementeerd die klantgedrag analyseren en bruikbare inzichten opleveren door zowel gestructureerde als ongestructureerde data te verwerken met behulp van natuurlijke taalmodellen.

Wat betreft Conversationele agents en virtuele assistenten heeft Reply intelligente, domeinspecifieke oplossingen geleverd die de interactie van gebruikers met digitale diensten verbeteren. Deze omvatten AI-gestuurde klantenservice-assistente voor snellere en nauwkeurigere reacties voor verzekeringen en klantenondersteuning, HR-assistenten die de interne navigatie voor medewerkers vereenvoudigen, en virtuele agenten geïntegreerd in IoT-systemen om waarschuwingen en contextuele informatie weer te geven via natuurlijke taalinteractie. Elk van deze assistenten is ontworpen om te voldoen aan de operationele behoeften en bedrijfsdoelen van specifieke klantorganisaties.

Op het gebied van Softwareontwikkelingslevenscyclus past Reply AI-modellen toe om elke fase van de SDLC te optimaliseren en te automatiseren: van het verzamelen van vereisten, via codering, testen, implementatie en release, tot en met de werking en monitoring. AI-gestuurde functies zoals contextuele codebeoordeling, geautomatiseerde documentatie en ontwerp-naar-code-vertaling zijn geïntegreerd in de ontwikkelingspijplijnen van klanten, waardoor engineeringteams de efficiëntie kunnen verhogen, fouten kunnen verminderen en de time-to-market kunnen versnellen.

Reply heeft de technologieën van OpenAI ook toegepast bij de ontwikkeling van verschillende vooraf gebouwde AI-apps: kant-en-klare AI-oplossingen die zijn ontworpen om specifieke taken of sets van gerelateerde activiteiten binnen bedrijfsprocessen te automatiseren. Deze applicaties zijn gebouwd voor hoge herbruikbaarheid met minimale aanpassing, spelen in op terugkerende zakelijke behoeften en helpen organisaties AI sneller en kosteneffectiever te implementeren. Ze worden ingezet in meerdere domeinen, van inkoop en verzekeringen tot marketing, HR en compliance. In de verzekeringssector wordt AI gebruikt om gegevens uit facturen en medische rapporten te extraheren en te structureren ter ondersteuning van claimbeheer; als het gaat om marketing verbeteren intelligente agents campagneoverzichten met inzichten uit klantgedrag, markttrends en concurrentieanalyses.

Door de expertise op het gebied van AI, cloudcomputing en systeemintegratie te combineren, stelt Reply de klanten in verschillende sectoren in staat om innovatie te versnellen met behulp van de API's van OpenAI. Deze samenwerking versterkt Reply's toewijding om organisaties te helpen bij de implementatie van AI, met een focus op zakelijke impact, gebruikerservaring en veilige implementatie.

Het Services Partner Program van OpenAI erkent bedrijven met een bewezen staat van dienst in het implementeren van oplossingen die echte bedrijfswaarde genereren. Als onderdeel van dit ecosysteem zal Reply de klant blijven ondersteunen met AI-oplossingen op maat en een grootschalige inzet van AI-toepassingsscenario's.

Reply [EXM, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] is gespecialiseerd in het ontwerp en de implementatie van oplossingen gebaseerd op nieuwe communicatiekanalen en digitale media. Reply is een netwerk van zeer gespecialiseerde bedrijven die belangrijke Europese industriële groepen ondersteunen die actief zijn in de sectoren telecom en media, industrie en dienstverlening, bankwezen, verzekeringen en openbaar bestuur bij het definiëren en ontwikkelen van bedrijfsmodellen die geschikt zijn voor de nieuwe paradigma's van AI, cloud computing, digitale media en het internet der dingen. De diensten van Reply omvatten: consultancy, systeemintegratie en digitale diensten. www.reply.com

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.