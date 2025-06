Reply annonce une collaboration avec OpenAI dans le cadre du programme Services Partner

TURIN, Italie--(BUSINESS WIRE)--Reply, leader mondial en intégration de systèmes et en conseil, annonce sa collaboration avec OpenAI en tant que Partenaire Officiel des Services d’OpenAI. Cette collaboration positionne Reply parmi un groupe prestigieux d’entreprises reconnues à l’échelle mondiale pour leur expertise dans la mise en œuvre de solutions d’IA avancées, évolutives et prêtes pour la production.

Cette reconnaissance met en lumière la forte expertise technique de Reply, illustrée par de nombreuses mises en œuvre réussies chez les clients et par des solutions sur mesure exploitant les modèles d’IA pour transformer des domaines clés tels que la productivité des employés, l’expérience client et le développement logiciel. S’appuyant sur cette base, ces solutions couvrent un large éventail de contextes métiers et sont organisées autour de trois axes stratégiques : l’Innovation Produit, les Agents Conversationnels & Assistants Virtuels, et le Cycle de Vie du Développement Logiciel.

Dans le domaine de l’Innovation Produit, Reply accompagne ses clients dans l’exploration de nouvelles possibilités créatives et la réinvention de l’expérience utilisateur grâce à l’IA. Parmi les exemples figurent des outils de conception assistée par IA combinant procédés de fabrication traditionnels et esthétique générée par machine — comme l’application de modèles d’IA à la conception de céramique — ou encore la création d’expériences de voyage personnalisées reposant sur des interfaces conversationnelles et des données contextuelles. Reply a également mis en œuvre des plateformes pilotées par l’IA permettant d’analyser les comportements des clients et d’extraire des insights exploitables en traitant des données structurées et non structurées à l’aide de modèles de langage naturel.

Concernant les Agents Conversationnels et Assistants Virtuels, Reply a développé des solutions intelligentes et spécifiques à chaque domaine, améliorant la manière dont les utilisateurs interagissent avec les services numériques. Cela inclut des assistants clients propulsés par l’IA pour des réponses plus rapides et précises dans les secteurs de l’assurance et du support client, des assistants RH facilitant la navigation interne pour les employés, ou encore des agents virtuels intégrés dans des systèmes IoT pour faire remonter des alertes et informations contextuelles via une interaction en langage naturel. Chaque assistant est conçu pour répondre aux besoins opérationnels et aux objectifs commerciaux spécifiques des organisations clientes.

Dans le domaine du Cycle de Vie du Développement Logiciel, Reply applique les modèles d’IA afin d’optimiser et automatiser chaque phase du SDLC — de la collecte des besoins à la rédaction de code, en passant par les tests, le déploiement, la mise en production, et la supervision. Des fonctionnalités basées sur l’IA comme la revue de code contextuelle, la documentation automatisée ou la traduction design-vers-code ont été intégrées dans les chaînes de développement des clients — aidant les équipes d’ingénierie à gagner en efficacité, à réduire les erreurs et à accélérer leur time-to-market.

Reply a également utilisé les technologies d’OpenAI pour développer plusieurs Applications IA Prêtes à l’Emploi — des solutions conçues pour automatiser des tâches spécifiques ou des ensembles d’activités liées dans les processus d’entreprise. Conçues pour une grande réutilisabilité avec peu de personnalisation, ces applications répondent à des besoins métiers récurrents et aident les organisations à adopter l’IA plus rapidement et à moindre coût. Déployées dans de nombreux domaines, comme les achats, l’assurance, le marketing, les RH et la conformité. Dans l’assurance, l’IA est utilisée pour extraire et structurer les données issues de factures et de rapports médicaux afin de soutenir la gestion des sinistres ; dans le marketing, des agents intelligents enrichissent les briefs de campagne grâce à des insights tirés du comportement client, des tendances du marché et d’analyses concurrentielles.

En combinant son expertise en IA, cloud computing et intégration des systèmes, Reply permet à ses clients de tous secteurs d’accélérer l’innovation en s’appuyant sur les API d’OpenAI. Cette collaboration renforce l’engagement de Reply à accompagner les organisations dans l’adoption de l’IA, avec un focus sur l’impact business, l’expérience utilisateur et la mise en œuvre sécurisée.

Le programme Services Partner d’OpenAI reconnaît les entreprises ayant démontré leur capacité à déployer des solutions génératrices de valeur métier concrète. En tant que membre de cet écosystème, Reply continuera de soutenir ses clients avec des solutions d’IA sur mesure et le déploiement à grande échelle de cas d’usage.

Reply

Reply [EXM, STAR : REY, ISIN : IT0005282865] est spécialisée dans la conception et la mise en œuvre de solutions basées sur les nouveaux canaux de communication et les médias numériques. Reply est un réseau d'entreprises hautement spécialisées, accompagnant les principaux groupes industriels européens des secteurs des télécoms et des médias, de l'industrie et des services, de la banque, de l'assurance et de l'administration publique, dans la définition et le développement de modèles économiques fondés sur les nouveaux paradigmes de l’IA, du cloud computing, des médias numériques et de l’Internet des Objets. Les services de Reply incluent : Conseil, Intégration de Systèmes et Services Numériques. www.reply.com