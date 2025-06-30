Monetate收购SiteSpect，以企业级规模提供AI原生个性化与测试解决方案

达拉斯--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 领先的AI驱动个性化平台Monetate今日宣布已收购A/B测试领域的领导者SiteSpect，以推动下一代数字体验优化。此次收购加速了Monetate的愿景实现——在代理式AI技术的驱动下，依托行业最先进的企业级基础设施，大规模提供智能、精准且个性化的体验。

Monetate的实时个性化与SiteSpect的零闪烁测试相结合，将为企业级个性化、测试与优化领域带来行业首创的解决方案。全球电子商务与数字体验领先企业首次能够在单一解决方案中实现客户端与服务器端实验的统一，并具备完整的个性化功能，该方案专为可扩展性和合规性而设计。

Monetate首席执行官Steve Maher称，Monetate是目前唯一能够自信、清晰且富有创意地引导组织完成数字体验旅程每个阶段的企业解决方案。

Maher表示：“我们正在构建体验编排的未来。借助Monetate和SiteSpect的综合优势，我们在将合并后的工程能力提升至三倍的同时，也增强了战略咨询团队的效能。这意味着为每位客户带来更快的创新、更具战略性的指导和更大的价值，同时不影响每个平台的卓越特性。这不仅是我们向前迈出的一大步，更是整个行业的转折点，也是我们客户的巨大胜利。”

Monetate是一家高利润且资本充足的公司，年增长率超过30%，由资产管理规模超过4000亿美元的领先公私投资者提供支持，为数千家全球蓝筹客户提供服务。新增SiteSpect的专利技术、在私有云和本地部署方面的深厚经验以及包括符合HIPAA标准且完全遵守PCI规范的企业级安全解决方案，将使Monetate能够拓展至医疗保健和金融服务等受到高度监管的领域。

下一代数字优化平台

此次收购为寻求真正企业级实验和个性化方法的品牌提供了一流的解决方案。现有客户将受益于加速的开发、更深入的专业知识和无缝的支持，而新客户则可立即接入专为规模和安全性打造的强大AI原生平台。

这一统一解决方案的亮点包括：

大规模超个性化 ——由代理式AI和先进产品推荐驱动，每个交互都由实时行为、情境和历史信号塑造

——由代理式AI和先进产品推荐驱动，每个交互都由实时行为、情境和历史信号塑造 零闪烁实验 ——客户端灵活性与服务器端能力相结合，实现无延迟、性能级测试

——客户端灵活性与服务器端能力相结合，实现无延迟、性能级测试 AI原生架构 ——从底层设计即注重透明度、安全性和可解释性；非常适合受监管行业

——从底层设计即注重透明度、安全性和可解释性；非常适合受监管行业 经过移动优化的个性化 ——在所有设备上快速、相关且一致地提供定制化体验

——在所有设备上快速、相关且一致地提供定制化体验 全渠道覆盖 ——在网络、移动设备、电子邮件、店内和客户服务中实现无缝个性化

——在网络、移动设备、电子邮件、店内和客户服务中实现无缝个性化 安全优先的企业级标准——符合HIPAA标准且完全遵守GDPR和PCI规范；构建时即超越全球数据保护标准

Maher表示：“这不是改造，而是重塑。我们正在将两家公司互补的技术和团队结合起来，以打造一个面向未来的解决方案，该解决方案将决定数字体验优化的发展方向，而不是停留在过去。”

如需了解有关这一新篇章的更多信息，请访问www.monetate.com/sitespect。

关于Monetate：

Monetate是领先的AI驱动个性化解决方案提供商，在代理式AI技术的驱动下，依托行业最先进的企业级基础设施，大规模提供智能、精准且个性化的数字体验。电子商务和数字体验领域的领先企业均依赖Monetate来实现下一代数字体验优化。

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