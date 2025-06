Reply annuncia la collaborazione con OpenAI nell’ambito dell’OpenAI Services Partner Program

TORINO, Italia--(BUSINESS WIRE)--Reply, leader globale nell’integrazione di sistemi e nella consulenza, ha annunciato oggi l’avvio di una collaborazione con OpenAI, entrando a far parte ufficialmente dell’OpenAI Services Partner Program. Questo riconoscimento posiziona Reply tra un ristretto gruppo di aziende a livello globale selezionate per le proprie competenze nell’implementazione di soluzioni di intelligenza artificiale, scalabili e pronte all'uso.

Questa collaborazione conferma la specializzazione tecnica di Reply nell’applicazione dei modelli di AI per abilitare la trasformazione in ambiti chiave come la customer experience, lo sviluppo software e la produttività aziendale, come dimostrato da numerosi progetti di successo e soluzioni su misura realizzate per rispondere alle specifiche esigenze dei clienti. Queste soluzioni, già adottate da clienti in vari settori, si articolano in tre aree strategiche: innovazione di prodotto, agenti conversazionali & Virtual Assistant, e ciclo di vita dello sviluppo software.

Nel campo dell’innovazione di prodotto, Reply affianca i propri clienti nella sperimentazione di nuove forme creative e nella progettazione di esperienze utente evolute, grazie all’impiego dell’intelligenza artificiale. Tra le applicazioni già realizzate ci sono soluzioni per il design di prodotti con AI, che integrano estetiche generate da modelli di AI con processi produttivi tradizionali – come nel caso del design ceramico – e soluzioni conversazionali per creare itinerari di viaggio personalizzati, basate su dati contestuali e preferenze individuali. Reply ha inoltre sviluppato piattaforme in grado di analizzare i comportamenti dei clienti attraverso modelli linguistici, elaborando grandi volumi di dati – sia strutturati che non strutturati – per generare insight strategici a supporto delle decisioni dei clienti.

Per quanto riguarda gli agenti conversazionali e i Virtual Assistant, Reply ha realizzato soluzioni verticali per migliorare l’interazione tra utenti e servizi digitali. Tra queste, assistenti AI per il customer care in ambito assicurativo e servizi al cliente, HR assistant per facilitare l’accesso ai servizi e alla kwnoledge base interna da parte dei dipendenti, e agenti virtuali integrati con sistemi IoT, in grado di rilevare anomalie e fornire informazioni contestuali tramite interazioni in linguaggio naturale. Ogni assistente è progettato su misura per rispondere alle esigenze operative e ai bisogni specifici dei clienti.

Nel contesto del ciclo di vita dello sviluppo software (SDLC), Reply applica modelli di AI per ottimizzare e automatizzare tutte le fasi del processo, dalla raccolta dei requisiti, alla scrittura del codice, fino a test, deployment, rilascio, gestione e monitoraggio. Funzionalità come revisione del codice in base al contesto, documentazione automatica e traduzione da design a codice sono già state integrate nei workflow di sviluppo dei clienti, contribuendo a migliorare l’efficienza, ridurre gli errori e accelerare il time-to-market.

Reply ha inoltre utilizzato le tecnologie di OpenAI per lo sviluppo di diverse Prebuilt AI Apps – applicazioni pronte all’uso progettate per automatizzare attività specifiche o fasi di processo all’interno delle organizzazioni. Progettate per garantire un’elevata riusabilità e richiedere un minimo grado di personalizzazione, queste soluzioni consentono alle aziende di adottare l’intelligenza artificiale in modo più rapido e scalabile. I campi di applicazione sono molteplici: procurement, assicurazioni, marketing, risorse umane e compliance. In ambito assicurativo, ad esempio, l’AI viene impiegata per estrarre e strutturare informazioni da fatture e referti medici supportando i processi di gestione dei sinistri; nel contesto marketing, invece, agenti intelligenti arricchiscono i brief delle campagne con insight derivati da analisi sui comportamenti dei clienti, dati sulla concorrenza e trend di mercato.

Grazie alle proprie competenze in intelligenza artificiale, cloud computing e system integration, Reply supporta le aziende nell’accelerare l’innovazione attraverso l’utilizzo delle API di OpenAI. Questa collaborazione conferma l’impegno di Reply nel promuovere un’adozione consapevole e strategica dell’intelligenza artificiale, con un focus sull’impatto concreto per il business.

Il programma OpenAI Services Partner riconosce le aziende con una comprovata esperienza nell’implementazione di soluzioni AI in grado di generare valore concreto per il business. Come parte di questo ecosistema, Reply continuerà a offrire ai propri clienti soluzioni su misura e a guidarli nell’adozione su larga scala di casi d’uso basati sull’AI.

Reply [EXM, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] è specializzata nella progettazione e nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali. Costituita da un modello a rete di aziende altamente specializzate, Reply affianca i principali gruppi industriali europei appartenenti ai settori Telco & Media, Industria e Servizi, Banche e Assicurazioni e Pubblica Amministrazione nella definizione e nello sviluppo di modelli di business abilitati dai nuovi paradigmi dell’AI, Cloud Computing, Digital Media e Internet degli Oggetti. I servizi di Reply includono: Consulenza, System Integration e Digital Services. www.reply.com