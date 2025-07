Monetate adquire SiteSpect para oferecer personalização e testes nativos de IA em escala empresarial

DALLAS--(BUSINESS WIRE)--A Monetate, plataforma líder em personalização orientada por IA, anunciou hoje a aquisição da SiteSpect, líder em testes A/B, para impulsionar a otimização da experiência digital de última geração. Esta aquisição acelera a visão da Monetate de oferecer experiências inteligentes, intencionais e individualizadas em escala, impulsionadas por IA agêntica e respaldadas pela infraestrutura mais avançada do setor a nível empresarial.

A combinação da personalização em tempo real da Monetate com os testes sem cintilação da SiteSpect irá resultar em uma solução pioneira no setor para personalização, testes e otimização a nível empresarial. Pela primeira vez, líderes mundiais em comércio eletrônico e experiência digital podem acessar a experimentação unificada no lado do cliente e no lado do servidor com recursos completos de personalização em uma única solução, concebida para escalabilidade e conformidade regulatória.

A Monetate é agora a única solução empresarial que pode orientar organizações em todas as etapas de sua jornada de experiência digital com confiança, clareza e criatividade, segundo o Diretor Executivo da Monetate, Steve Maher.

"Estamos construindo o futuro da orquestração de experiências", disse Maher. "Ao combinar os pontos fortes da Monetate e da SiteSpect, estamos triplicando nossa capacidade de engenharias, enquanto impulsionamos o desempenho de nossas equipes de consultoria estratégica. Isto significa inovação mais rápida, mais orientação estratégica e maior valor para cada cliente, sem comprometer o que torna cada plataforma excepcional. Não é apenas um salto à frente para nós; é um ponto de inflexão para todo o setor e uma grande vitória para nossos clientes."

A Monetate, uma empresa altamente lucrativa e bem capitalizada, com crescimento anual de mais de 30%, respaldada por investidores públicos e privados de ponta, com mais de US$ 400 bilhões em ativos sob gestão, oferece suporte a milhares de clientes internacionais de primeiro nível. A incorporação da tecnologia patenteada da SiteSpect, da ampla experiência em nuvem privada e implantações locais e da segurança a nível empresarial, incluindo soluções compatíveis com HIPAA e PCI, irá permitir que a Monetate se expanda a setores altamente regulamentados, como saúde e serviços financeiros.

Uma plataforma de otimização digital de última geração

Esta aquisição oferece uma solução de primeiro nível para marcas que buscam um enfoque de grau corporativo para experimentação e personalização. Os clientes atuais irão se beneficiar do desenvolvimento acelerado, experiência mais aprofundada e suporte contínuo, enquanto os novos clientes terão acesso imediato a uma plataforma poderosa, nativa de IA, desenvolvida especificamente para escalabilidade e segurança.

Os destaques da solução unificada incluem:

Hiperpersonalização em escala – Cada interação é moldada por sinais comportamentais, contextuais e históricos em tempo real, impulsionada por IA agêntica e recomendações avançadas de produtos

– Cada interação é moldada por sinais comportamentais, contextuais e históricos em tempo real, impulsionada por IA agêntica e recomendações avançadas de produtos Experimentação sem cintilação – A agilidade no lado do cliente encontra a energia no lado do servidor com testes de alto desempenho e sem latência

– A agilidade no lado do cliente encontra a energia no lado do servidor com testes de alto desempenho e sem latência Arquitetura nativa de IA – Criada desde o início para transparência, segurança e explicabilidade, é ideal para setores regulamentados

– Criada desde o início para transparência, segurança e explicabilidade, é ideal para setores regulamentados Personalização otimizada para dispositivos móveis – Experiências personalizadas entregues com velocidade, relevância e consistência em todos os dispositivos

– Experiências personalizadas entregues com velocidade, relevância e consistência em todos os dispositivos Alcance omnicanal – Personalização perfeita através de web, dispositivos móveis, e-mail, loja física e atendimento ao cliente

– Personalização perfeita através de web, dispositivos móveis, e-mail, loja física e atendimento ao cliente Segurança em primeiro lugar a nível empresarial – Pronta para HIPAA e totalmente compatível com GDPR e PCI, é desenvolvida para exceder os padrões internacionais de proteção de dados

"Não se trata de uma adaptação; é uma reinvenção", disse Maher. "Estamos reunindo duas tecnologias e equipes complementares para criar uma solução à prova do futuro que irá determinar aonde está indo a otimização da experiência digital, em vez de onde ela esteve."

Para saber mais sobre este novo tema, acesse www.monetate.com/sitespect.

Sobre a Monetate:

A Monetate, a solução líder em personalização orientada por IA, proporciona experiências digitais inteligentes, intencionais e individualizadas em escala, com tecnologia de IA agêntica e suporte pela infraestrutura corporativa mais avançada do setor. Líderes em comércio eletrônico e experiência digital confiam na Monetate para otimizar experiências digitais de última geração.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.