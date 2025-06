Transition Industries unterzeichnet strategische Vereinbarungen für das Pacifico-Mexinol-Projekt, die weltweit größte eigenständige Produktionsanlage für ultra-kohlenstoffarme Chemikalien

MEXICO CITY--(BUSINESS WIRE)--Transition Industries LLC, ein Entwickler von weltweiten Projekten für Methanol und grünen Wasserstoff mit Netto-Null-Kohlenstoffemissionen in Nordamerika, unterzeichnete einen Vertrag über die Engineering-, Beschaffungs- und Bauleistungen (EPC) mit dem Konsortium aus Samsung E&A Co., Ltd. (Samsung E&A), Grupo Samsung E&A Mexico, S.A. de C.V., und Techint Engineering and Construction für das Pacifico-Mexinol-Projekt in Ahome, Sinaloa, Mexiko, der vorbehaltlich der Erfüllung der üblichen Vorbedingungen und der Erteilung aller erforderlichen Genehmigungen abgeschlossen wurde.

Der Technologiebereich der MAIRE Group, NextChem, hat über seine Tochtergesellschaft KT TECH SpA ebenfalls einen Vertrag über die Grundkonstruktion und die Lieferung kritischer und proprietärer Ausrüstung mit Samsung E&A im Zusammenhang mit der Lieferung seiner proprietären NX AdWinMethanol®Zero-Technologie für das Projekt unterzeichnet.

Transition Industries entwickelt das Pacifico-Mexinol-Projekt gemeinsam mit der International Finance Corporation (IFC), einem Mitglied der Weltbankgruppe. Bei der Inbetriebnahme 2029 wird Pacifico Mexinol die größte eigenständige Produktionsanlage für ultra-kohlenstoffarme Chemikalien weltweit sein und jährlich rund 350.000 Tonnen grünes Methanol und 1,8 Millionen Tonnen blaues Methanol aus Kohlenstoffabscheidung und Erdgas produzieren.

„Die heutige Unterzeichnungszeremonie ist ein wichtiger Meilenstein für das Pacifico-Mexinol-Projekt und ermöglicht es uns, unsere erstklassigen Innovationen und Partnerschaften mit Samsung E&A aus Südkorea, Techint aus Mexiko und der MAIRE Group aus Italien zu präsentieren. Damit sind wir auf dem besten Weg, 2025 mit dem Bau zu beginnen und unser unerschütterliches Engagement für die Realisierung des weltweit nachhaltigsten Großprojekts in Mexiko in die Tat umzusetzen“, so Rommel Gallo, CEO von Transition Industries.

An der Veranstaltung nahmen Vertreter der Bundes-, Landes- und Kommunalbehörden sowie Botschafter der an diesem multinationalen Projekt beteiligten Länder teil.

Die IFC war ebenfalls bei der Zeremonie anwesend, zusammen mit anderen strategischen Geschäftspartnern, die wichtige Aspekte modernster Technologie und Technik für das Projekt liefern werden, darunter grüner Wasserstoff und das weltweit größte Programm zur Wiederaufbereitung und Nutzung von Industrieabwässern.

Transition Industries rechnet damit, im Sommer dieses Jahres weitere strategische Vereinbarungen zu unterzeichnen und wichtige Meilensteine zu erreichen. Das Projekt soll im November 2025 auf der COP 30 in Belém, Brasilien, als Beispiel für ein groß angelegtes Projekt für ultra-kohlenstoffarme Chemikalien vorgestellt werden.

Über Transition Industries

Transition Industries LLC mit Sitz in Houston, Texas, ist ein Entwickler von weltweiten Projekten für Methanol und grünen Wasserstoff mit Netto-Null-CO2-Emissionen in Nordamerika, um den Klimawandel zu bekämpfen und ökologische und soziale Nachhaltigkeit zu fördern. Weitere Informationen über Pacifico Mexinol oder Transition Industries erhalten Sie per E-Mail an inquiries@transitionind.com.

