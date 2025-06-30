Viridian Financial Group获得TA Associates的战略增长投资，用于在澳大利亚扩展领先的多元金融服务业务

澳大利亚墨尔本--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Viridian Financial Group（简称“Viridian”或“公司”）是澳大利亚领先的多元金融服务企业之一，今天宣布领先的全球私募股权投资企业TA Associates（简称“TA”）已签署对该公司进行战略投资的协议。Viridian创始人、董事会和高级管理层团队已批准该投资，并将在交易完成后与TA紧密合作，加快该公司下一阶段的增长。

“Viridian董事会预计，两家公司的强强联合将形成显著的协同效应，强化我们的市场地位，同时扩展我们的能力。我们相信，本次交易将通过提高未来盈利能力，为股东创造显著的价值。我与各位董事会同侪一样，对本次战略合作予以毫不犹豫的支持”，Viridian董事长James Joughin表示。

“从将近十年前Viridian创立至今，我们始终坚持以客户为中心的经营理念，专注于通过全面的金融建议、创新的解决方案和杰出的服务为澳大利亚人提供鼎力支持”，Viridian联席首席执行官兼执行董事Raamy Shahien表示。“我们与TA建立了深厚的关系，并与他们紧密携手确定本次合作结构，坚信TA将是支持Viridian未来增长和愿景的理想合作伙伴。与TA的合作标志着我们发展历程的一个重要里程碑，不仅是对我们良好往绩的肯定，更是未来成长的催化剂，伴随我们不断在持续变革的市场开疆拓土。”

Viridian创立于2015年，现已成为澳大利亚最大的多元金融服务企业之一。该公司总部位于澳大利亚墨尔本，管理价值约160亿美元的基金，涵盖三个专业化的业务板块：Viridian咨询、Infinity资本解决方案和Smartmove贷款。该公司为超过15,000客户提供理财顾问、投资解决方案和抵押贷款经纪服务。通过与TA合作，Viridian将可利用TA的全球资源优势以及在金融服务行业的丰富经验来拓展自身能力，增强综合服务种类，助力客户成功。

“TA已对全球财富管理和资产管理公司进行30多次投资，成为金融服务行业领先的全球投资者。他们熟悉业务扩张并拥有丰富的经验，此外还拥有深厚的行业专业知识，对我们实现澳大利亚财富管理行业转型的愿景无比珍贵”，Viridian联席首席执行官兼执行董事Glenn Calder表示。“TA的支持与合作可增强我们保持敏捷和远见的能力，确保我们在业务中贯彻国际先进经验，为客户和利益相关方持续贡献价值。”

“我们在澳大利亚财富管理行业深耕多年，在有吸引力的资产平台、多元化的产品种类和良好的客户与顾问利益统一文化推动下，Viridian稳定崛起成为该市场板块的领先创新者”，将加入Viridian董事会的TA Associates Asia Pacific Ltd.负责人兼TA董事总经理表示。“在我们的全球财富管理投资中，我们首先最关注的是对客户的结果以及与顾问利益的统一。我们很高兴Viridian团队也认同这一承诺。我们坚信澳大利亚庞大且不断成长的财富管理市场的长期潜力，认为通过内生性增长和战略收购扩大Viridian平台的机会十分丰富。”

“Viridian的优势地位得到澳大利亚的强制储蓄环境以及不断增长的顾问需求支撑”，也将加入Viridian董事会的TA高级副总裁Lily Xu表示。“凭借内生性增长以及通过并购实现增长的娴熟能力等多重杠杆优势，我们很高兴能够支持Viridian继续保持增长之路。”

该协议仍需要满足若干通行的条件，预计将在2025年第三季度交割。

关于Viridian Financial Group

Viridian Financial Group是澳大利亚领先的多元金融服务企业，成立于2015年。创始团队深谙通过金融顾问服务深入改变澳大利亚人生活的力量。Viridian Financial Group分为Viridian咨询、Infinity资本解决方案和Smartmove三个部门。该公司的企业文化坚持客户与顾问利益的长期统一，目前拥有400多名员工。有关Viridian的更多信息，请访问www.viridianfinancialgroup.com.au。

关于TA

TA是领先的全球私募股权投资企业，专注于可盈利企业的扩张增长。从1968至今，TA已投资了超过560家公司，涵盖五个目标行业：科技、医疗保健、金融服务、消费和商务服务。依托深厚的行业专长和战略资源优势，TA与世界各地的管理层团队携手合作，帮助优质公司实现持久的价值。该公司迄今已筹集650亿美元的资本，拥有150多位投资专业人员，在波士顿、门洛帕克、奥斯汀、伦敦、孟买和香港设有办事处。有关TA的更多信息，请访问www.ta.com。

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