Morningstar lancia una nuova esperienza digitale per aiutare gli investitori italiani a prendere decisioni finanziarie consapevoli

MILANO--(BUSINESS WIRE)--Morningstar, Inc. (Nasdaq: MORN), fornitore leader di informazioni indipendenti sugli investimenti, ha annunciato oggi il lancio del suo nuovo hub digitale italiano di informazioni e analisi sugli investimenti, progettato per fornire ricerche, dati e approfondimenti sugli investimenti a livello locale.

Il nuovo sito italiano è gratuito e offre contenuti in italiano, dati di mercato e di investimento specifici per la regione e strumenti su misura per le esigenze degli investitori italiani. Il lancio odierno, che fa parte di una suite di 12 nuove esperienze digitali create per i singoli mercati in Europa, Asia e Canada, riflette l'impegno di Morningstar nel servire gli investitori locali, con la sua ricerca indipendente globale e l’approccio di lungo termine. I nuovi siti sostituiscono quelli già esistenti nei vari mercati.

"La nostra missione è quella di favorire il successo degli investitori, cercando di aiutarli a raggiungere i loro obiettivi finanziari ovunque si trovino nel mondo", ha dichiarato Davide Pelusi, Managing Director South EMEA di Morningstar. "Con questa nuova esperienza, per gli investitori italiani è più facile accedere a ricerche affidabili e a strumenti progettati per creare trasparenza e supportare il processo decisionale".

Le caratteristiche principali della nuova piattaforma includono:

Notizie e analisi a livello locale sugli investimenti : è possibile rimanere informati con aggiornamenti specifici su mercati, azioni, fondi e trend economici.

: è possibile rimanere informati con aggiornamenti specifici su mercati, azioni, fondi e trend economici. Screening interattivi degli investimenti : è possibile trovare facilmente fondi e azioni in linea con i propri obiettivi finanziari, utilizzando filtri avanzati che includono dimensioni patrimoniali, rischio, rating e performance.

: è possibile trovare facilmente fondi e azioni in linea con i propri obiettivi finanziari, utilizzando filtri avanzati che includono dimensioni patrimoniali, rischio, rating e performance. Watchlist personalizzate : è possibile raggruppare gli investimenti per strategia, regione o obiettivo con watchlist dinamiche e illimitate.

: è possibile raggruppare gli investimenti per strategia, regione o obiettivo con watchlist dinamiche e illimitate. Migliori report di ricerca Morningstar : scopri i report sui fondi specifici per il mercato locale che contengono metriche chiave come rating, rischio e performance.

: scopri i report sui fondi specifici per il mercato locale che contengono metriche chiave come rating, rischio e performance. Iscrizione gratuita: l’accesso agli approfondimenti e alle newsletter di Morningstar sono gratuiti.

"Il nuovo sito ‘personalizzato’ a livello locale va oltre la semplice lingua", ha aggiunto Sara Silano, Editorial Manager di Morningstar.it. "Il nostro team editoriale può fare affidamento su una vasta quantità di dati e ricerche di Morningstar sugli investimenti globali, adattandoli alle realtà finanziarie e alle preferenze degli investitori locali. Questo rende la nostra ricerca pertinente e fruibile, indipendentemente dal luogo in cui si trovano gli investitori".

Per ulteriori informazioni, visita https://global.morningstar.com/it?marketID=it.

Informazioni su Morningstar

Morningstar, Inc. è un fornitore leader di informazioni indipendenti sugli investimenti in Nord America, Europa, Australia e Asia. L'azienda offre una vasta gamma di prodotti e servizi per investitori individuali, consulenti finanziari, gestori e asset owner, fornitori e sponsor di piani pensionistici, investitori istituzionali nei mercati del debito e del capitale privato, alliance e distributori. Morningstar fornisce dati e ricerche su un'ampia gamma di offerte di investimento, tra cui prodotti di investimento gestiti, società quotate in borsa, mercati privati dei capitali, titoli di debito e dati di mercato globali in tempo reale. Morningstar offre anche servizi di gestione degli investimenti attraverso le sue filiali di consulenza per gli investimenti, con circa 341 miliardi di dollari in AUMA al 31 marzo 2025. La Società opera attraverso filiali interamente controllate in 32 Paesi. Per maggiori informazioni, visitare il sito www.morningstar.com/company. Segui Morningstar su X @MorningstarInc.

