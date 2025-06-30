Viridian Financial Group喜迎來自TA Associates的策略成長投資，擴大澳洲首屈一指的多元化金融服務業務

澳洲墨爾本--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 澳洲首屈一指的多元化金融服務企業之一Viridian Financial Group（簡稱「Viridian」或「公司」）今日宣布，全球首屈一指的私人股權公司TA Associates（簡稱「TA」）已簽署協議，對公司進行策略投資。該投資已獲得Viridian創辦人、董事會及高階管理團隊核准，交易完成後，他們將與TA密切合作，加快公司下一階段的成長。

Viridian董事長James Joughin表示：「透過整合兩家公司的優勢，Viridian董事會預期將產生顯著的綜效，強化我們的市場地位並擴大我們的能力。相信此次交易將為股東創造重大價值，推動未來獲利能力。我與其他董事一致堅定支援這一策略性合作夥伴關係。」

Viridian共同執行長兼執行董事Raamy Shahien表示：「自近十年前Viridian成立以來，我們始終秉承客戶至上的企業文化，專注於透過全面的財務建議、創新的解決方案及卓越的服務賦能澳洲民眾。在與TA建立牢固的關係並與之密切合作以建構夥伴關係後，我們確信TA是支援Viridian未來成長與願景的理想夥伴。我們與TA的合作代表本公司發展歷程中的重要里程碑，既是對我們迄今強勁過往業績的肯定，也將推動我們在不斷演變的市場中持續擴張以實現進一步成長。」

自2015年成立以來，Viridian已成為澳洲最大的金融服務企業之一。公司總部位於澳洲墨爾本，透過三大專業業務部門——Viridian Advisory、Infinity Capital Solutions和Smartmove Lending管理約160億澳元資金，為超過15,000名客戶提供財富顧問、投資解決方案和抵押貸款經紀服務。透過與TA合作，Viridian將利用TA的全球資源和在金融服務行業的豐富經驗，擴大能力、強化綜合服務產品並推動客戶成功。

Viridian共同執行長兼執行董事Glenn Calder表示：「TA已在全球對財富管理和資產管理公司進行了30多項投資，確立了其金融服務領域全球一流投資人的地位。其在企業規模化方面的理解與成功經驗，以及深厚的產業專業知識，對於推動我們變革澳洲財富管理的願景具有重要價值。TA的支援與合作將強化我們保持敏捷和前瞻性思維的能力，確保我們將國際最佳實務融入業務，為客戶和利害關係人持續創造價值。」

TA Associates Asia Pacific Ltd.負責人兼TA董事總經理、將加入Viridian董事會的Edward Sippel表示：「在我們對澳洲財富管理產業多年的深入調研中，Viridian憑藉其引人注目的資產平台、多元化產品服務以及客戶與顧問協同一致的強大文化，始終是其所在區隔市場首屈一指的創新者。在我們的全球財富管理投資中，我們首先關注客戶成果及與顧問的契合度。我們很高興Viridian團隊也秉持這一承諾。我們對澳洲龐大且不斷成長的財富管理市場的長期潛力充滿信心，並認為透過內生成長和策略收購擴大Viridian平台存在重大商機。」

TA資深副總裁、同樣將加入Viridian董事會的Lily Xu表示：「Viridian的強大地位歸功於澳洲法定儲蓄環境和不斷成長的顧問需求。憑藉多重內生成長槓桿和經證實的透過購併實現成長的能力，我們很高興支援Viridian的持續成長軌跡。」

該協議仍需滿足特別成交條件，可望於2025年第三季完成。

關於Viridian Financial Group

Viridian Financial Group是澳洲首屈一指的多元化金融服務企業，由一群深諳財務顧問對澳洲民眾生活深遠影響的專業人士于2015年創立。Viridian Financial Group由Viridian Advisory、Infinity Capital Solutions和Smartmove組成，公司建立了以客戶與顧問長期協同為核心的文化，員工總數超過400人。如欲瞭解有關Viridian的更多資訊，請造訪www.viridianfinancialgroup.com.au。

關於TA

TA是一家全球首屈一指的私人股權公司，專注於推動盈利企業的規模化成長。自1968年以來，TA已經投資了560多家公司，涉及五大目標產業——科技、醫療保健、金融服務、消費者和商業服務。TA利用其深厚的產業專長和策略資源，與全球各地的管理團隊合作，協助優質企業創造持久的價值。迄今為止，公司已經募集了650億美元的資金，並在波士頓、門洛派克、奧斯丁、倫敦、孟買和香港設有辦事處，擁有150多名投資專業人士。如欲瞭解有關TA的更多資訊，請造訪www.ta.com。

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