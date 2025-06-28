Altimetrik与SLK Software强强联合，打造以AI为核心的工程服务巨头

底特律--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 专注于人工智能、数据和数字工程解决方案的领先企业Altimetrik今日宣布，已与全球科技服务公司SLK Software（简称“SLK”）签署最终协议，正式启动收购程序。SLK专注于提供人工智能、智能自动化及数据分析解决方案。此次收购将进一步强化Altimetrik在端到端数字化赋能服务方面的能力，拓展其全球客户版图，并为公司实现年营收突破10亿美元的目标奠定坚实基础。本交易仍需满足惯常成交条件，预计将于2025 年下半年完成。交易的财务细节尚未披露。

SLK成立于2000年，作为科技行业的佼佼者，因其在创新数字解决方案方面的持续投入而备受认可。本次战略性收购将大幅提升Altimetrik的综合实力，通过融合Altimetrik以AI为核心、平台原生的工程模式与SLK全栈技术服务能力，进一步加速客户企业平台的现代化进程。

Altimetrik是数字服务领域最具前瞻性的企业之一，其凭借先进的数据与数字工程能力、“小步快跑”的高回报交付模式，以及在数据与人工智能驱动部署方面的卓越实践记录，赢得了广泛认可。此次收购也将使Altimetrik能充分发挥SLK在客户关系、全球运营网络以及互补型领导人才方面的优势，进一步为客户创造以创新为核心的卓越价值。

Altimetrik首席执行官Raj Sundaresan表示：“在当今时代，人工智能，尤其是生成式人工智能和机器学习，正成为推动企业实现真正业务价值的核心动力。要构建以 AI 为先的业务模式，离不开坚实的数据云基础架构，以及严谨的产品和平台工程能力。我们对SLK的投资，正体现了我们对客户的长期承诺——助力他们通过数字化与AI驱动的解决方案，以前所未有的速度和规模实现业务价值的跃迁。我们对此次合作充满期待，热烈欢迎SLK Software加入Altimetrik大家庭。”

SLK Software创始人兼董事长Parth Amin表示：“这不仅仅是一场传统意义上的整合，而是一项战略性的加速举措。在Altimetrik身上，我们找到了真正志同道合的伙伴——我们共同坚守以客户为本、以人为核心的价值观，并怀抱对创新与敏捷的不懈追求。我们将携手为客户释放更强大的潜力，同时延续他们所信赖的高效响应与执行速度。”

交易完成后，合并后的新实体将服务于全球逾150家客户，其中既包括《财富》500强企业，也涵盖一批最具创新力的科技公司。同时，双方将共同构建强大的合作伙伴生态网络，其中包括OpenAI、Amazon Web Services、Snowflake和Databricks等引领时代的科技先锋。合并后的公司将在全球范围内汇聚超过10,000名专业人才，为正处于数字化转型进程中的客户提供全方位支持，助力其通过数据与人工智能加速传统系统的现代化升级，同时确保一流的治理体系、合规性与平台安全。其客户遍布多个行业领域，包括金融服务与支付、医药与生命科学、科技以及制造业等。

TPG Capital Asia联席管理合伙人、印度区负责人及Altimetrik董事会成员Puneet Bhatia表示：“Altimetrik与SLK的联手，是推动行业迈向新高度的重要战略举措。此次合并将打造一个以人工智能为核心的数字工程平台，具备强大的规模优势、卓越的领导团队以及高效的执行能力，能够为不同行业客户带来切实可见的业务成果。依托TPG在企业级科技领域的深厚积淀与成功经验，我们非常自豪能够为这一全新增长阶段和价值创造历程提供有力支持。”

TPG Capital Asia业务合伙人兼Altimetrik董事会成员Vivek Mohan表示：“此次收购彰显了TPG在科技服务领域的一贯投资理念——我们始终致力于支持那些在数据与人工智能转型浪潮中引领客户前行的战略型科技企业，这些企业拥有差异化的商业模式、定价机制与交付能力。”

Altimetrik创始人兼董事会成员Raj Vattikuti补充道：“此次合并不仅是能力的整合，更是对我们核心优势的全面提升——以精准、高效的方式解决真实的业务挑战。通过与SLK携手，我们将进一步增强行业理解力，化繁为简，加速推动以AI为核心的数字化转型。”

SLK Software首席执行官Ajay Kumar表示：“SLK始终坚持以客户为中心，通过构建由人工智能驱动的解决方案，持续为客户创造卓越成果。如今，随着SLK 与Altimetrik的强强联合，双方将携手释放非凡价值，在更大范围内为客户带来深远且可衡量的影响。”

Avendus Capital担任SLK Software的独家财务顾问，安永（EY）则担任Altimetrik和TPG的独家财务顾问。

关于Altimetrik

Altimetrik是一家专注于人工智能、数据与数字化业务服务的公司，致力于通过渐进式、以产品为导向的方法，助力客户实现切实可衡量的业务成果。我们首创并广泛验证的数字化业务方法论，为企业加速产品开发、规模化落地与快速上市提供了清晰可行的蓝图。Altimetrik拥有逾6,000名具备软件开发、数据管理与云计算专长的专业人才，推动形成敏捷、高效、协同创新的工程文化，以“小步快跑”的方式不断推动技术现代化与业务模式革新。作为客户值得信赖的战略合作伙伴与变革赋能者，Altimetrik能在不干扰客户现有业务的前提下，高效交付成果。Altimetrik荣膺Everest Group《2025年BFSI IT服务专业厂商PEAK Matrix®评估》“主要竞争者”称号，并被评为ISG Provider Lens™《2024年高级分析与人工智能服务报告》中的“产品挑战者”，持续引领行业数字化转型的前沿实践。更多信息请访问：altimetrik.com。

关于SLK Software

SLK Software是一家全球科技服务提供商，致力于将人工智能、智能自动化与数据分析有机融合，通过与客户深度协作、共创共赢的文化，以及不断进化的创新思维，打造引领时代的技术解决方案。25年来，SLK持续为来自保险、金融服务、投资管理、制造等多个行业的客户提供支持，助力他们重塑业务模式，解决当前与未来的关键挑战。作为荣获Great Place To Work®卓越职场认证的企业，SLK鼓励以建设性的方式挑战现状，通过颠覆性技术、应用型创新与有目标的自动化，全面提升客户和自身的业务绩效。要了解我们如何助力领先企业重塑业务未来，欢迎访问：www.slksoftware.com。

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