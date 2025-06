Az Altimetrik és az SLK Software egyesítik erejüket, hogy AI-központú mérnöki szolgáltatóóriást hozzanak létre

DETROIT--(BUSINESS WIRE)--Az Altimetrik, egy mesterséges intelligenciára, adatelemzési és digitális mérnöki megoldásokra specializálódott vállalat, ma bejelentette, hogy végleges megállapodást írt alá az SLK Software („SLK”) felvásárlásáról. Az SLK egy globális technológiai szolgáltató cég, amely mesterséges intelligenciára, intelligens automatizálásra és adatelemzési megoldásokra fókuszál. A felvásárlás tovább erősíti az Altimetrik teljes körű szolgáltatási portfólióját, bővíti ügyfélkörét, és egyértelmű utat biztosít a vállalat számára ahhoz, hogy felgyorsítsa növekedését az évi 1 milliárd dolláros árbevételi cél eléréséhez. A tranzakció a szokásos zárási feltételek teljesüléséhez kötött, és várhatóan 2025 második felében zárul le. A pénzügyi részleteket nem hozták nyilvánosságra.

A 2000-ben alapított SLK elismert szereplő a technológiai iparágban, különösen az innovatív digitális megoldások iránti elkötelezettsége révén. Ez a stratégiai felvásárlás jelentősen növeli az Altimetrik képességeinek méretét, egyesítve az Altimetrik AI-központú, platformalapú mérnöki modelljét az SLK teljes technológiai szolgáltatási portfóliójával. Ez az összeolvadás tovább gyorsítja a vállalatok azon törekvéseit, hogy ügyfeleik számára korszerűsítsék a vállalati platformokat.

Az Altimetrik a digitális szolgáltatások egyik legfejlettebb szereplője, amely kiemelkedő adat- és digitális mérnöki képességekkel rendelkezik. Egyedi, kis lépésekre épülő megközelítése magas megtérülést biztosító ügyféleredményeket hoz, és kivételes eredményeket ért el adat- és mesterségesintelligencia-alapú megoldások bevezetésében. Az Altimetrik emellett hasznosítani fogja az SLK mély ügyfélkapcsolatait, globális működési jelenlétét és kiegészítő vezetői kompetenciáit is, hogy tovább növelje az ügyfelek számára nyújtott, innovációvezérelt értékteremtést.

„A mai világban a mesterséges intelligencia – különösen a generatív AI és a gépi tanulás – jelenti azt a hajtóerőt, amely valódi üzleti értéket teremt” – mondta Raj Sundaresan, az Altimetrik vezérigazgatója. „Egy AI-központú vállalat működéséhez elengedhetetlen egy olyan erős adatfelhő-infrastruktúra, amely a termék- és platformmérnökség szigorú alapelvein nyugszik. Az SLK-ba történő befektetésünk azt a szándékunkat tükrözi, hogy még elkötelezettebben szolgáljuk ki azon ügyfeleinket, akik digitális, mesterséges intelligenciára épülő megoldásokat keresnek, hogy páratlan sebességgel és léptékben teremthessenek üzleti értéket. Rendkívül izgatottak vagyunk, és nagy örömmel várjuk, hogy az SLK Software az Altimetrik család részévé váljon.”

„Ez nem egy hagyományos integráció, hanem egy stratégiai szintlépés” – mondta Parth Amin, az SLK Software alapítója és elnöke. „Az Altimetrikben olyan partnert találtunk, aki osztozik értékeinkben: az ügyfeleinkhez fűződő szoros kapcsolatokban, az emberközpontúságban, valamint az innováció és agilitás iránti szenvedélyben. Együtt még nagyobb képességeket tárhatunk fel ügyfeleink számára, miközben megőrizzük azt a gyorsaságot és rugalmasságot, amely miatt bennünket választanak.”

A tranzakció lezárását követően az egyesült vállalat több mint 150 globális ügyfelet fog kiszolgálni, köztük Fortune 500-as cégeket és a leginnovatívabb technológiai vállalkozások közül is számosat. Emellett egy olyan partnerhálózatot is működtet majd, amely olyan korszakalkotó úttörőket foglal magában, mint az OpenAI, az Amazon Web Services, a Snowflake és a Databricks. Az egyesített cégcsoport világszerte több mint 10 000 szakembert foglalkoztat majd annak érdekében, hogy támogassa azon ügyfeleket, akik digitális transzformációjuk útján haladnak, és innovatív megoldásokat keresnek a régi rendszerek modernizálására adat- és mesterségesintelligencia-alapú technológiák révén – miközben a legmagasabb szintű irányítási, megfelelőségi és platformbiztonsági elvárásoknak is megfelelnek. Az érintett ügyfélkör számos ágazatot lefed, a pénzügyi szolgáltatásoktól és fizetési megoldásoktól kezdve a gyógyszeriparon és élettudományokon át egészen a technológiai és gyártási szektorokig.

„Az Altimetrik és az SLK egyesülése stratégiai szintlépést jelent az iparág számára” – mondta Puneet Bhatia, a TPG Capital Asia társigazgató partnere és Indiáért felelős üzletág-vezetője, valamint az Altimetrik igazgatótanácsának tagja. „Ez az egyesülés egy AI-központú digitális mérnöki platformot hoz létre, amely rendelkezik az ahhoz szükséges mérettel, vezetői képességekkel és végrehajtó erővel, hogy jelentős eredményeket érjen el különböző iparágakban. A TPG vállalati technológiával foglalkozó cégek támogatásában szerzett tapasztalatára és sikereire alapozva büszkék vagyunk arra, hogy támogathatjuk a növekedés és értékteremtés következő szakaszát.”

„Ez a felvásárlás alátámasztja a TPG befektetési elvét a technológiai szolgáltatások terén, amelynek középpontjában azoknak a stratégiai technológiai szolgáltatóknak a támogatása áll, amelyek ügyfeleik adat- és AI-alapú átalakulását irányítják, egyedi üzleti, árazási és szolgáltatási modellekkel” – mondta Vivek Mohan, a TPG Capital Asia üzletágvezető partnere és az Altimetrik igazgatótanácsának tagja.

Az egyesített vállalat sokszínűségét és mélységét kiemelve Raj Vattikuti, az Altimetrik igazgatótanácsának tagja és alapítója így nyilatkozott: „A két vállalat képességeinek összevonásán túl arról is szól ez az egyesülés, hogy még nagyobb léptékben tudjuk azt nyújtani, amiben a legjobbak vagyunk: valós üzleti problémák megoldását precízen és gyorsan. Az SLK-val bővítjük azt a képességünket, hogy iparági perspektívát biztosítsunk, leegyszerűsítsük a komplexitást, és mesterséges intelligencia-alapú átalakulást valósítsunk meg.”

Az SLK Software vezérigazgatója, Ajay Kumar hozzátette: „Az SLK ügyfélközpontú megközelítése olyan, mesterséges intelligencia által vezérelt szolgáltatások kialakításához vezetett, amelyek kiváló eredményeket biztosítanak ügyfeleink számára. Az egyesült vállalatként az SLK és az Altimetrik most kivételes értéket tud teremteni, és mérhető hatást tud elérni ügyfeleink széles körében.”

Az Avendus Capital kizárólagos pénzügyi tanácsadóként segítette az SLK Software-t, míg az EY kizárólagos pénzügyi tanácsadóként támogatta az Altimetriket és a TPG-t.

Amit az Altimetrikről tudni érdemes

Az Altimetrik tisztán mesterséges intelligenciára, adatokra és digitális üzleti szolgáltatásokra fókuszáló vállalat. Folyamatos, termékorientált megközelítéssel biztosítunk üzleti eredményeket. Iparági szinten egyedülálló, bevált digitális üzleti módszertanunk egy olyan koncepció, amely felgyorsítja új termékek fejlesztését, méretezését és piacra dobását. Több mint 6000 szakemberből álló csapatunk szoftverekkel, adatokkal és felhőalapú megoldásokkal kapcsolatos kompetenciákkal egy agilis mérnöki kultúrát épít, amely együttműködésen és innováción alapul, modernizálja a technológiát, és lépésről lépésre új üzleti modelleket hoz létre. Stratégiai partnerként és katalizátorként az Altimetrik gyorsan szállít eredményeket anélkül, hogy megzavarná a működést. A céget az Everest Group 2025-ös BFSI IT Services Specialists PEAK Matrix® értékelésében kiemelkedő versenyzőként, valamint az ISG Provider Lens™ 2024-es Fejlett Analitika és AI Szolgáltatások kategóriájában termék-kihívóként ismerték el. Az Altimetrik továbbra is az élen jár a csúcstechnológiás digitális átalakulás megvalósításában. További információért látogasson el az alábbi oldalra: altimetrik.com.

Amit az SLK Software-ről tudni érdemes

Az SLK Software globális technológiai szolgáltató, amely az AI, az intelligens automatizálás és az analitika összekapcsolására fókuszál, hogy ügyfelei számára élvonalbeli technológiai megoldásokat hozzon létre egy együttműködésen alapuló, folyamatos fejlődést szem előtt tartó megközelítéssel. Több mint 25 éve segítünk különböző iparágak – biztosítótársaságok, pénzügyi szolgáltatók, befektetéskezelő cégek és gyártók – szervezeteinek üzletük újragondolásában és jelenlegi, valamint jövőbeni igényeik megoldásában. Great Place To Work® minősítéssel rendelkező vállalatként arra ösztönzünk, hogy folyamatosan és konstruktívan kérdőjelezzük meg a status quót mindennapi tevékenységeink során, ezzel lehetővé téve csúcsteljesítmény elérését ügyfeleink és saját magunk számára egyaránt, a forradalmi technológiák, az alkalmazott innováció és a céltudatos automatizálás révén. Az alábbi oldalon megtudhatja, hogyan segítünk vezető szervezeteknek üzletük újragondolásában: www.slksoftware.com.

E közlemény hivatalos, mérvadó változata az eredeti forrásnyelven közzétett szöveg. A fordítás csak az olvasó kényelmét szolgálja, és összevetendo a forrásnyelven írt szöveggel, amely az egyetlen jogi érvénnyel bíró változat.