Porter Airlines prend son envol avec les Tiger-Cats de Hamilton dans le cadre d’un partenariat historique

HAMILTON, Ontario--(BUSINESS WIRE)--Les Tiger-Cats de Hamilton et Porter Airlines sont fiers d’annoncer un nouveau partenariat dynamique à long terme, la dernière étape de Porter pour accroître sa présence à Hamilton et renforcer son engagement envers la région et l’aéroport international John C. Munro de Hamilton.

À titre de compagnie aérienne officielle des Tiger-Cats de Hamilton, Porter lancera une vaste gamme d’activités, qu’il s’agisse d’expériences sportives exceptionnelles, de contenu numérique exclusif, de programmes de mobilisation des amateurs ou d’avantages de voyage qui reflètent le style, le service attentionné et le raffinement de la compagnie aérienne. Cette entente souligne l’investissement croissant de Porter dans l’engagement communautaire et le renforcement de sa marque, alors qu’elle prend de l’expansion partout au Canada.

Dans le cadre de ce partenariat, les Tiger-Cats s’envoleront exclusivement avec Porter Airlines pour tous les matchs à l’extérieur cette saison, profitant pleinement de l’aspect pratique et de la grande accessibilité de l’aéroport international de Hamilton. En tant que transporteur officiel de l’équipe, Porter prolongera l’expérience du jour de match de la piste au terrain.

« Nous sommes ravis d’accueillir Porter Airlines au sein de la famille des Tiger-Cats, et nous avons hâte de voyager avec Porter tout au long de la saison, a déclaré Matt Afinec, président et directeur de l’exploitation, Hamilton Sports Group. L’investissement de Porter dans notre équipe, nos partisans et notre ville témoigne de son engagement à l’égard de la région. Son expansion continue à l’aéroport international de Hamilton amène des milliers de Canadiens dans notre communauté chaque semaine. Ce partenariat à long terme resserrera encore davantage ses liens avec la communauté et créera de nouvelles expériences exceptionnelles pour les amateurs au stade Hamilton. »

Alors que Hamilton continue de prendre de l’expansion en tant que principal carrefour pour les voyages d’agrément et d’affaires, Porter a récemment lancé son service à l’aéroport international de Hamilton avec des vols sans escale vers Calgary, Edmonton, Halifax et Vancouver, ce qui permet aux partisans des Tiger-Cats de suivre l’équipe sur la route et d’explorer les villes emblématiques de la LCF partout au pays.

« Ce partenariat reflète notre engagement envers Hamilton et la communauté. Nous sommes heureux d’échanger avec certains des amateurs les plus passionnés de sport », se réjouit Edmond Eldebs, vice-président principal et directeur commercial de Porter Airlines. Nous ne pouvions penser à une meilleure organisation pour amorcer notre relation avec la ville et nous sommes impatients de combiner les qualités uniques de Porter à l’expérience sportive que représentent les Tiger-Cats. »

Faits saillants du partenariat

Écusson sur le chandail des Tiger-Cats

La marque Porter figurera sur l’épaule du chandail officiel des Tiger-Cats à domicile et à l’extérieur, ainsi que sur les autres uniformes tout au long de la saison régulière et de l’avant-saison de la LCF. Ce positionnement bien en vue assure à Porter une présence constante et une forte visibilité dans les stades, lors des diffusions à l’échelle nationale et sur les articles officiels, ce qui valorise le rôle de la compagnie aérienne à chaque étape du parcours des Tiger-Cats.

Série sur les coulisses

Pour la première fois, les amateurs auront accès aux coulisses des Tiger-Cats sur le terrain et à l’extérieur grâce à une nouvelle série documentaire numérique co-marquée présentée par Porter. Dans cette série au contenu original, nous suivrons l’équipe pendant sa préparation, lors des voyages et des matchs tout au long de la saison de la LCF pour mieux faire connaître les joueurs, présenter des scènes inédites dans le vestiaire, sur la route et le jour des matchs.

Le « hangar » Porter

Le hangar Porter, qui sera inauguré en 2026, redéfinira l’hospitalité au stade Hamilton. Situé dans la vibrante zone nord, cet espace entièrement identifié à la marque Porter sera le lieu de rassemblement par excellence pour les amateurs à la recherche de l’expérience ultime le jour du match. Inspiré par l’expérience à bord primée de Porter, le hangar rapprochera plus que jamais les amateurs de l’action grâce à une excellente vue de l’action, des détails raffinés et une ambiance qui allient les sensations fortes du football à la générosité et au style qui font la renommée de Porter.

Programmes axés sur les amateurs

Une variété d’avantages innovants pour les amateurs, y compris des vols de Porter pour les matchs à l’extérieur, des avantages VIPorter pour les partisans des Ticats, des forfaits voyage et des concours numériques offrant des expériences uniques.

Porte d’entrée haut de gamme Porter

Porter obtiendra le droit exclusif de dénomination de l’entrée du club et de la suite sur l’avenue Melrose, l’entrée principale du stade Hamilton pour les clients haut de gamme.

Image de marque dans les stades et lors de la diffusion

Grande visibilité de Porter sur les écrans numériques et lors des diffusions pour maximiser sa présence pour les amateurs dans le stade et à la maison.

Initiative de sensibilisation communautaire

Porter et les Tiger-Cats lanceront un nouveau programme communautaire axé sur les jeunes qui fera la promotion d’un mode de vie sain et actif et de l’autonomisation personnelle. Mettant en vedette des joueurs des Tiger-Cats et présentant des événements locaux, l’initiative mobilisera les jeunes de la communauté de Hamilton et de la région au moyen de programmes axés sur le sport, le mentorat et le mieux-être.

À propos des Tiger-Cats de Hamilton

Les Tiger-Cats de Hamilton sont une équipe de la Ligue canadienne de football (LCF) basée à Hamilton, en Ontario. L’histoire du club remonte à 1869. L’équipe a remporté 15 titres de la Coupe Grey, ce qui en fait l’une des équipes de football les plus performantes et les plus légendaires au Canada. Piliers de la scène sportive locale appartenant à Hamilton Sports Group, les Tiger-Cats sont reconnus pour leur longue tradition d’excellence tant sur le terrain que dans la communauté, grâce à des initiatives locales.

À propos de Porter Airlines

Depuis 2006, Porter Airlines améliore l’expérience en classe économique pour chaque passager en s’assurant d’offrir un accueil chaleureux misant sur le style, l’attention et le charme. Son parc aérien d’aéronefs Embraer E195-E2 et De Havilland Dash 8-400 dessert un vaste réseau de destinations nord-américaines depuis l’Est du Canada. Porter Airlines, dont le siège social est situé à Toronto, est une compagnie aérienne officielle 4 étoiles dans le Classement mondial des compagnies aériennesMD. Visitez www.flyporter.com/fr-ca/ ou suivez @porterairlines sur Instagram, Facebook et Twitter.