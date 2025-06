Společnosti Altimetrik a SLK Software spojují síly a vytvářejí silnou platformu pro inženýrské služby založené na umělé inteligenci

DETROIT--(BUSINESS WIRE)--Altimetrik, společnost zabývající se výhradně řešeními v oblasti umělé inteligence, dat a digitálního inženýrství, dnes oznámila podpis definitivní smlouvy o akvizici společnosti SLK Software („SLK“), globální technologické společnosti zaměřené na poskytování řešení v oblasti umělé inteligence, automatizace a analytiky. Tato akvizice dále posílí komplexní služby společnosti Altimetrik a rozšíří její zákaznickou základnu, čímž se zrychlí cesta k dosažení cíle společnosti Altimetrik, kterým je roční obrat ve výši 1 miliardy dolarů. Transakce podléhá obvyklým podmínkám uzavření a její dokončení se očekává ve druhé polovině roku 2025. Finanční podrobnosti nebyly zveřejněny.

Společnost SLK byla založena v roce 2000 a je uznávaným lídrem v technologickém odvětví díky svému závazku vytvářet inovativní digitální řešení. Tato strategická akvizice významně rozšíří rozsah schopností společnosti Altimetrik a spojí její inženýrský model založený na umělé inteligenci a plně integrovaný do platformy s kompletní nabídkou technologických služeb společnosti SLK, což dále urychlí modernizaci podnikových platforem pro její zákazníky.

Společnost Altimetrik patří mezi nejvyspělejší poskytovatele digitálních služeb s pokročilými schopnostmi v oblasti dat a digitálního inženýrství, přístupem zaměřeným na konkrétní výsledky, který přináší klientům vysokou návratnost investic, a výjimečnými výsledky v oblasti nasazování dat a umělé inteligence. Společnost Altimetrik navíc využije hluboké vztahy společnosti SLK se zákazníky, její celosvětovou působnost a komplementární vedoucí talenty k dalšímu poskytování inovací a vytváření hodnoty pro zákazníky.

„V dnešním světě je umělá inteligence, a zejména generativní umělá inteligence a strojové učení, motorem, který pohání skutečnou obchodní hodnotu,“ řekl Raj Sundaresan, generální ředitel společnosti Altimetrik. „Pro umožnění podnikání založeného na umělé inteligenci je zásadní robustní datová cloudová infrastruktura založená na přísném inženýrství produktů a platforem. Naše investice do společnosti SLK odráží náš záměr prohloubit náš závazek vůči zákazníkům, kteří hledají digitální řešení založená na umělé inteligenci, která umožňují vytváření obchodní hodnoty v bezkonkurenční rychlosti a rozsahu. Jsme nesmírně nadšeni a těšíme se, až přivítáme společnost SLK Software do rodiny společnosti Altimetrik.“

„Nejedná se o tradiční integraci. Je to strategické zrychlení,“ řekl Parth Amin, zakladatel a předseda představenstva společnosti SLK Software. „Ve společnosti Altimetrik jsme našli partnera, který sdílí naše hodnoty, jako je blízkost zákazníkům, orientace na lidi a vášeň pro inovace a agilitu. Společně odemkneme našim klientům větší možnosti a zároveň zachováme rychlost a schopnost reagovat, které na nás oceňují.“

Po uzavření transakce bude nová společnost obsluhovat globální zákaznickou základnu více než 150 podniků, mezi nimiž jsou společnosti z žebříčku Fortune 500 a některé z nejinovativnějších technologických podniků. Vznikne také partnerská síť, která bude zahrnovat průkopníky nové éry, jako jsou OpenAI, Amazon Web Services, Snowflake a Databricks. Společně budou zaměstnávat více než 10 000 odborníků po celém světě, kteří budou podporovat zákazníky na jejich cestě k digitální transformaci a hledající inovativní řešení pro modernizaci starších systémů prostřednictvím využití dat a umělé inteligence, přičemž zajistí špičkovou správu, dodržování předpisů a bezpečnost platformy. To zahrnuje organizace z různých odvětví, od finančních služeb a platebních systémů přes farmacii a biotechnologie až po technologie a výrobu.

„Spojení společností Altimetrik a SLK je strategickým skokem pro celé odvětví,“ řekl Puneet Bhatia, spolumanažer a ředitel společnosti TPG Capital Asia pro Indii a člen představenstva společnosti Altimetrik. „Tato kombinace vytváří digitální inženýrskou platformu zaměřenou na umělou inteligenci, která má rozsah, vedoucí postavení a schopnosti realizace potřebné k dosažení významných výsledků v různých odvětvích. Díky zkušenostem společnosti TPG v oblasti podpory technologických podniků jsme hrdí na to, že můžeme podpořit tuto další fázi růstu a tvorby hodnot.“

„Tato akvizice podtrhuje investiční strategii TPG v oblasti technologických služeb, která se zaměřuje na podporu strategických technologických poskytovatelů, kteří vedou zákazníky na cestě k transformaci dat a umělé inteligence pomocí diferencovaných obchodních, cenových a dodávkových modelů,“ řekl Vivek Mohan, partner obchodní divize TPG Capital Asia a člen představenstva společnosti Altimetrik.

Raj Vattikuti, člen představenstva a zakladatel společnosti Altimetrik, zdůraznil šíři a hloubku propojených společností: „Spojením schopností obou společností se nám podaří rozšířit to, co umíme nejlépe: řešit skutečné obchodní problémy s přesností a rychlostí. Díky společnosti SLK rozšiřujeme naši schopnost vnášet do řešení kontext daného odvětví, zjednodušovat složitost a poskytovat transformaci založenou na umělé inteligenci.“

Ajay Kumar, generální ředitel SLK Software, dodal: „Díky přístupu společnosti SLK, který klade na první místo zákazníka, jsme vytvořili nabízená řešení založená na umělé inteligenci, která našim klientům přinášejí vynikající výsledky. Jako spojené entity jsou nyní společnosti SLK a Altimetrik připraveny přinést našim klientům výjimečnou hodnotu a měřitelný dopad v širokém měřítku.“

Společnost Avendus Capital působila jako výhradní finanční poradce společnosti SLK Software. Společnost EY působila jako výhradní finanční poradce společností Altimetrik a TPG.

O společnosti Altimetrik

Altimetrik je společnost specializující se výhradně na služby v oblasti umělé inteligence, dat a digitálních technologií. Zaměřujeme se na dosahování obchodních výsledků pomocí postupného, produktově orientovaného přístupu. Naše osvědčená digitální obchodní metodika, která je první v oboru, poskytuje plán pro vývoj, škálování a uvedení nových produktů na trh v kratším čase. Náš tým více než 6 000 odborníků se znalostmi v oblasti softwaru, dat a cloudu buduje pružnou inženýrskou kulturu spolupráce a inovací, která modernizuje technologie a vytváří nové obchodní modely v po malých krocích. Jako strategický partner a katalyzátor společnost Altimetrik rychle dosahuje výsledků bez narušení provozu. Společnost Altimetrik, která byla uznána jako významný konkurent v hodnocení BFSI IT Services Specialists PEAK Matrix® Assessment 2025 společnosti Everest Group a jako výrobce inovativních produktů v oblasti pokročilé analytiky a služeb umělé inteligence v hodnocení ISG Provider Lens™ 2024, nadále vede v poskytování špičkové digitální transformace. Více informací je k dispozici na altimetrik.com.

O společnosti SLK Software

Společnost SLK Software je globální poskytovatel technologických služeb, který se zaměřuje na propojení umělé inteligence, inteligentní automatizace a analytiky s cílem vytvářet špičková technologická řešení pro své zákazníky prostřednictvím kultury partnerství vedené evolučním myšlením. Již 25 let pomáháme organizacím z různých odvětví – pojišťovnám, finančním službám, společnostem zabývajícím se správou investic a výrobním podnikům – přetvářet jejich podnikání a řešit jejich současné i budoucí potřeby. Jako držitel osvědčení Great Place To Work® podporujeme přístup, který konstruktivně zpochybňuje status quo ve všem, co děláme, abychom umožnili maximální výkonnost podnikání našich zákazníků i nás samotných prostřednictvím disruptivních technologií, aplikovaných inovací a účelné automatizace. Zjistěte, jak pomáháme předním organizacím přetvořit jejich podnikání na internetových stránkách www.slksoftware.com.

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.