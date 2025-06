Altimetrik en SLK Software bundelen hun krachten en creëren een AI-first gigant op het gebied van engineeringdiensten

DETROIT--(BUSINESS WIRE)--Altimetrik, een bedrijf dat zich uitsluitend richt op AI, data en digitale engineeringoplossingen, heeft vandaag de ondertekening aangekondigd van een definitieve overeenkomst voor de overname van SLK Software ('SLK'), een wereldwijd technologiedienstverlener die zich richt op het leveren van oplossingen voor AI, intelligentie-automatisering en -analyse. De overname zal de end-to-end enablement services van Altimetrik verder versterken en het klantbereik vergroten, met een duidelijk traject om het doel van Altimetrik van een jaaromzet van $ 1 miljard te versnellen. De transactie is onderworpen aan de gebruikelijke voorwaarden en zal naar verwachting in de tweede helft van 2025 worden afgerond. Financiële details zijn niet bekendgemaakt.

SLK, opgericht in 2000, staat bekend als een leider in de technologiesector en vanwege zijn toewijding aan het creëren van innovatieve digitale oplossingen. Deze strategische overname zal de omvang van de mogelijkheden van Altimetrik aanzienlijk vergroten door het AI-first, platform-native engineeringmodel van Altimetrik te combineren met de volledige technologieservices van SLK. Dit zal de modernisering van bedrijfsplatformen voor de klanten verder versnellen.

Altimetrik behoort tot de meest ontwikkelde digitale dienstverleners met geavanceerde data- en digitale engineeringmogelijkheden, een aanpak die een hoge ROI voor klanten oplevert en een uitzonderlijke staat van dienst op het gebied van data- en AI-gestuurde implementaties. Altimetrik zal bovendien de sterke klantrelaties, wereldwijde operationele voetafdruk en het complementaire leiderschapstalent van SLK benutten om innovatiegedreven waardecreatie voor klanten te realiseren.

"In de hedendaagse wereld is AI, en met name Generatieve AI en Machine Learning, de motor die echte bedrijfswaarde genereert," aldus Raj Sundaresan, CEO van Altimetrik. "Om een AI-First bedrijf mogelijk te maken, is een robuuste datacloudinfrastructuur die gebaseerd is op de striktheid van product- en platformengineering cruciaal. Onze investering in SLK weerspiegelt onze intentie om onze betrokkenheid te vergroten bij klanten die op zoek zijn naar digitale, AI-gestuurde oplossingen die het creëren van bedrijfswaarde met ongeëvenaarde snelheid en schaal mogelijk maken. We zijn enorm enthousiast en kijken ernaar uit om SLK Software te verwelkomen in de Altimetrik-familie."

"Dit is geen traditionele integratie. Het is een strategische versnelling," stelde Parth Amin, oprichter en voorzitter van SLK Software. "Met Altimetrik hebben we een partner gevonden die onze waarden van klantintimiteit, mensgerichtheid en een passie voor innovatie en wendbaarheid deelt. Samen zullen we meer mogelijkheden voor onze klanten ontsluiten, terwijl we de snelheid en responsiviteit behouden waarvoor ze ons vertrouwen."

Na afronding van de transactie zal de gecombineerde entiteit een wereldwijd klantenbestand van meer dan 150 bedrijven bedienen, waaronder Fortune 500-bedrijven en enkele van de meest innovatieve techbedrijven. Het zal ook een partnernetwerk mogelijk maken met baanbrekende pioniers zoals OpenAI, Amazon Web Services, Snowflake en Databricks. Gezamenlijk zal het bedrijf wereldwijd meer dan 10.000 professionals in dienst hebben om klanten te ondersteunen die aan hun digitale transformatietraject zijn begonnen en op zoek zijn naar innovatieve oplossingen om bestaande systemen te moderniseren door gebruik te maken van data en AI, en tegelijkertijd governance, compliance en platformbeveiliging van wereldklasse te garanderen. Dit omvat organisaties in diverse sectoren, van financiële dienstverlening en betalingen tot farmacie en lifesciences, en technologie en productie.

"De samenwerking van Altimetrik en SLK is een strategische sprong voorwaarts voor de sector," verklaarde Puneet Bhatia, Co-Managing Partner en Country Head, India van TPG Capital Asia en bestuurslid van Altimetrik. "Deze combinatie creëert een AI-first digitaal engineeringplatform met de schaal, het leiderschap en de uitvoeringskracht om zinvolle resultaten te leveren in alle sectoren. Met de staat van dienst en ervaring van TPG in het ondersteunen van zakelijke technologiebedrijven zijn we er trots op deze volgende fase van groei en waardecreatie te kunnen ondersteunen."

"Deze overname onderstreept de investeringsvisie van TPG in technologische diensten, die gebaseerd is op de ondersteuning van strategische technologieleveranciers die de data- en AI-transformatie voor klanten leiden, met gedifferentieerde bedrijfs-, prijs- en leveringsmodellen," merkte Vivek Mohan, Business Unit Partner bij TPG Capital Asia en bestuurslid van Altimetrik, op.

Raj Vattikuti, bestuurslid en oprichter van Altimetrik, benadrukte de breedte en diepte van de gecombineerde onderneming en zei: "Naast het combineren van capaciteiten, draait het samenvoegen van de twee bedrijven om het opschalen van waar we het beste in zijn: het oplossen van echte zakelijke problemen met precisie en snelheid. Met SLK breiden we ons vermogen uit om branchecontext te bieden, complexiteit te vereenvoudigen en AI-native transformatie te leveren."

Ajay Kumar, CEO van SLK Software, voegde hieraan toe: "De klantgerichte aanpak van SLK heeft geleid tot het ontwikkelen van AI-gedreven oplossingen die uitstekende resultaten opleveren voor onze klanten. Als gecombineerde entiteit zijn SLK en Altimetrik nu klaar om te zorgen voor uitzonderlijke waarde en meetbare impact op grote schaal te genereren voor onze klanten.”

Avendus Capital trad op als exclusief financieel adviseur voor SLK Software. EY trad op als exclusief financieel adviseur voor Altimetrik en TPG.

Over Altimetrik

Altimetrik is een 'pure-play' bedrijf dat zich richt op AI, data en digitale zakelijke dienstverlening. We richten ons op het behalen van bedrijfsresultaten met een incrementele, productgerichte aanpak. Onze toonaangevende, bewezen digitale bedrijfsmethodologie biedt een blauwdruk om nieuwe producten sneller te ontwikkelen, op te schalen en op de markt te brengen. Ons team van meer dan 6.000 professionals met software-, data- en cloudvaardigheden bouwt een flexibele engineeringcultuur van samenwerking en innovatie op die technologie moderniseert en in kleine stappen nieuwe bedrijfsmodellen bouwt. Als strategische partner en katalysator levert Altimetrik snel en zonder disruptie resultaten. Erkend als een belangrijke deelnemer in de BFSI IT Services Specialists PEAK Matrix® Assessment 2025 van Everest Group en als Product Challenger in ISG Provider Lens™ 2024 voor geavanceerde analyses en AI-services, blijft Altimetrik toonaangevend in het leveren van geavanceerde digitale transformatie. Meer informatie vindt u op altimetrik.com.

Over SLK Software

SLK Software is een wereldwijde leverancier van technologische diensten die zich richt op het combineren van AI, intelligente automatisering en analyses om geavanceerde technologische oplossingen voor onze klanten te creëren via een cultuur van partnerschap met hen, geleid door een evolutionaire mentaliteit. Al 25 jaar helpen we organisaties in diverse sectoren – verzekeringsmaatschappijen, financiële dienstverleners, vermogensbeheerders en fabrikanten – hun bedrijf opnieuw vorm te geven en hun huidige en toekomstige behoeften op te lossen. Gecertificeerd als Great Place To Work®, moedigen wij een aanpak aan van het constructief uitdagen van de status quo in alles wat we doen om optimale bedrijfsprestaties mogelijk te maken voor onze klanten en voor onszelf, door middel van disruptieve technologieën, toegepaste innovatie en doelgerichte automatisering. Ontdek hoe we vooraanstaande organisaties helpen hun bedrijf opnieuw vorm te geven op www.slksoftware.com.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.