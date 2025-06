Altimetrik et SLK Software unissent leurs forces pour créer un géant des services d'ingénierie axés sur l'IA

DÉTROIT--(BUSINESS WIRE)--Altimetrik, une société monoactivité de solutions d’ingénierie dans les domaines de l’IA, des données et du numérique, annonce aujourd’hui la signature d’un accord définitif visant l'acquisition de SLK Software (« SLK »), une société mondiale de services technologiques axée sur la fourniture de solutions d’IA, d’automatisation de l’intelligence et d’analyse. L’acquisition renforcera encore les services d’activation de bout en bout d’Altimetrik et élargira la portée de ses clients, avec une trajectoire précise pour accélérer la réalisation de l’objectif d’Altimetrik d’atteindre un milliard de dollars de chiffre d’affaires annuel. La transaction reste soumise aux conditions de clôture habituelles et devrait être finalisée au second semestre 2025. Les clauses financières n'ont pas été divulguées.

Créé en 2000, SLK est reconnu comme un chef de file dans l'industrie de la technologie et pour son engagement à créer des solutions numériques innovantes. Cette acquisition stratégique renforcera considérablement l’échelle des capacités d’Altimetrik, en rassemblant le modèle d’ingénierie d’Altimetrik fondé sur l’IA et la gamme complète de services technologiques de SLK, ce qui accélérera encore le processus de modernisation des plateformes d’entreprise pour ses clients.

Altimetrik est l'un des fournisseurs de services numériques les plus évolués avec des capacités avancées en matière de données et d'ingénierie numérique, une approche détaillée qui génère un retour sur investissement élevé et un bilan exceptionnel de déploiements axés sur les données et l'IA. Altimetrik tirera également parti des relations étroites de SLK avec ses clients, de sa présence opérationnelle mondiale et de ses talents de leadership complémentaires pour continuer à créer de la valeur axée sur l’innovation pour les clients.

« Dans le monde d’aujourd’hui, l’IA, et en particulier l’IA générative et l’apprentissage automatique, est le moteur qui génère une véritable valeur commerciale », déclare Raj Sundaresan, CEO d’Altimetrik. « Pour permettre à une entreprise axée sur l’IA, il est essentiel de disposer d’une infrastructure cloud solide fondée sur la rigueur de l’ingénierie des produits et des plateformes. Notre investissement dans SLK reflète notre intention d'approfondir notre engagement envers les clients qui recherchent des solutions numériques axées sur l'IA permettant la création de valeur commerciale à une vitesse et à une échelle sans précédent. Nous sommes extrêmement enthousiastes à la perspective d’accueillir SLK Software au sein de la famille Altimetrik. »

« Il ne s’agit pas d’une intégration traditionnelle, mais d’une accélération stratégique », déclare Parth Amin, fondateur et président du conseil de SLK Software. « Avec Altimetrik, nous avons trouvé un partenaire qui partage nos valeurs de proximité avec les clients, de priorité à l'humain et de passion pour l’innovation et l’agilité. Ensemble, nous libérerons de plus grandes capacités pour nos clients tout en préservant la rapidité et la réactivité pour lesquelles ils nous font confiance. »

À la clôture de la transaction, l'entité regroupée servira une clientèle mondiale de plus de 150 entreprises, dont des sociétés Fortune 500 et certaines des entreprises technologiques les plus innovantes. Elle permettra également un réseau de partenariat qui comprend des pionniers qui définissent l'ère tels qu'OpenAI, Amazon Web Services, Snowflake et Databricks. Ensemble, l'entreprise emploiera plus de 10 000 professionnels à travers le monde pour soutenir les clients qui sont dans leur parcours de transformation numérique et qui recherchent des solutions innovantes pour moderniser les systèmes existants en tirant parti des données et de l'IA, tout en assurant une gouvernance, une conformité et une sécurité de plateforme de classe mondiale. Cela inclut des organisations de divers secteurs, des services financiers et de paiement aux sociétés pharmaceutiques et des sciences de la vie, en passant par la technologie et à la fabrication.

« Le regroupement d’Altimetrik et de SLK est un bond en avant stratégique pour l’industrie », souligne Puneet Bhatia, co-managing partner et responsable pays pour l'Inde de TPG Capital Asia et membre du conseil d’administration d’Altimetrik. « Ce regroupement crée une plateforme d’ingénierie numérique axée sur l’IA, dotée de la force d’échelle, de leadership et d’exécution nécessaire pour obtenir des résultats significatifs dans tous les secteurs. Forts du bilan éprouvé et de l’expérience de TPG en matière de soutien aux entreprises technologiques, nous sommes fiers de pouvoir soutenir cette prochaine phase de croissance et de création de valeur. »

« Cette acquisition met à l'honneur l'approche d’investissement de TPG dans les services technologiques, qui est indexée sur le soutien aux fournisseurs de technologies stratégiques qui dirigent le parcours de transformation des données et de l’IA pour les clients, avec des modèles d’activité, de tarification et de livraison différenciés », déclare Vivek Mohan, partenaire de l’unité commerciale de TPG Capital Asia et membre du conseil d’administration d’Altimetrik.

Soulignant l’ampleur et la profondeur de l’activité combinée, Raj Vattikuti, membre du conseil d’administration et fondateur d’Altimetrik, ajoute : « Au-delà de l'union de nos capacités, le regroupement des deux entreprises consiste à mettre à l’échelle ce que nous faisons le mieux : résoudre de véritables problématiques commerciales, avec précision et rapidité. Grâce à SLK, nous renforçons notre capacité à intégrer le contexte de l’industrie, à simplifier la complexité et à réaliser une transformation native de l’IA. »

Et Ajay Kumar, CEO de SLK Software, de conclure : « L’approche axée sur le client de SLK a permis la création d’offres optimisées par l’IA afin d’obtenir des résultats exceptionnels pour nos clients. En tant qu’entité combinée, SLK et Altimetrik sont désormais prêts à libérer une valeur exceptionnelle et à générer un impact mesurable à grande échelle pour les clients ».

Avendus Capital a agi en tant que conseiller financier exclusif de SLK Software. EY a agi en tant que conseiller financier exclusif d’Altimetrik et de TPG.

À propos d'Altimetrik

Altimetrik est une société monoactivité de services d'IA, de données et de numérique. Nous nous concentrons sur l'obtention de résultats commerciaux avec une approche progressive et axée sur les produits. Notre méthodologie d'entreprise numérique éprouvée, la première de l'industrie, fournit un plan pour développer, mettre à l'échelle et lancer plus rapidement de nouveaux produits sur le marché. Notre équipe de plus de 6 000 spécialistes des logiciels, des données et du cloud développe une culture d'ingénierie agile de collaboration et d'innovation qui modernise la technologie et construit de nouveaux modèles commerciaux. En tant que partenaire stratégique et catalyseur, Altimetrik fournit rapidement des résultats sans interruption. Reconnu comme un Major Contender dans le BFSI IT Services Specialists PEAK Matrix® Assessment 2025 d'Everest Group et comme un Product Challenger dans l'ISG Provider Lens™ 2024 for Advanced Analytics and AI Services, Altimetrik continue de montrer la voie dans la réalisation d’une transformation numérique de pointe. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter altimetrik.com.

À propos de SLK Software

SLK Software est un fournisseur mondial de services technologiques axé sur l'intégration de l'IA, de l'automatisation intelligente et de l'analyse pour créer des solutions technologiques de pointe pour ses clients grâce à une culture de partenariat guidée par un état d'esprit évolutif. Depuis 25 ans, nous aidons des organisations de divers secteurs (compagnies d’assurance, organismes de services financiers, sociétés de gestion de placements et fabricants) à réinventer leur activité et à répondre à leurs besoins actuels et futurs. Certifiés Great Place To Work®, nous encourageons une approche de remise en question constructive dans tout ce que nous entreprenons pour permettre à nos clients et à nous-mêmes d'atteindre des performances commerciales maximales, grâce à des technologies disruptives, à l'innovation appliquée et à une automatisation ciblée. Découvrez comment nous aidons les principales organisations à réinventer leur activité sur www.slksoftware.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.