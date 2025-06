Altimetrik e SLK Software unem forças para criar uma potência em serviços de engenharia com foco em IA

DETROIT--(BUSINESS WIRE)--A Altimetrik, empresa com foco exclusivo em soluções de engenharia digital, dados e IA, anunciou hoje a assinatura de um contrato definitivo para adquirir a SLK Software (“SLK”), uma empresa multinacional de serviços de tecnologia que se concentra em oferecer soluções de IA, automação de inteligência e análise. A aquisição irá reforçar ainda mais os serviços de capacitação de ponta a ponta da Altimetrik e expandir seu alcance de clientes, com um caminho claro para acelerar rumo à meta da Altimetrik de chegar a US$ 1 bilhão em receita anual. A transação ainda está sujeita às condições usuais de fechamento e deve ser concluída no segundo semestre de 2025. Os detalhes financeiros não foram divulgados.

Fundada em 2000, a SLK é reconhecida como líder no setor de tecnologia e por seu compromisso em criar soluções digitais inovadoras. Esta aquisição estratégica irá aumentar significativamente a escala das capacidades da Altimetrik, ao unir o modelo de engenharia nativo de plataforma e com foco em IA da Altimetrik, e o conjunto completo de serviços de tecnologia da SLK, o que irá acelerar ainda mais a jornada rumo à modernização de plataformas empresariais para seus clientes.

A Altimetrik está entre os provedores de serviços digitais mais evoluídos, com recursos avançados de dados e engenharia digital, um enfoque ágil que gera resultados de alto retorno de investimentos aos clientes e um histórico excepcional de implementações com base em dados e IA. A Altimetrik também irá alavancar os profundos relacionamentos com os clientes da SLK, sua presença operacional mundial e seus talentos de liderança complementares para continuar gerando valor aos clientes, impulsionada pela inovação.

"No mundo atual, a IA, e sobretudo a IA generativa e a aprendizagem automática, são o motor que impulsiona o verdadeiro valor dos negócios", disse Raj Sundaresan, Diretor Executivo da Altimetrik. "Para viabilizar um negócio que prioriza a IA, é crucial uma infraestrutura de nuvem de dados robusta, com base no rigor da engenharia de produtos e plataformas. Nosso investimento na SLK reflete nossa intenção de aprofundar nosso compromisso com clientes que buscam soluções digitais baseadas em IA, as quais permitam a criação de valor dos negócios em velocidade e escala incomparáveis. Estamos imensamente animados e na expectativa de dar as boas-vindas à SLK Software à família Altimetrik."

"Esta não é uma integração tradicional. É uma aceleração estratégica", disse Parth Amin, Fundador e Presidente da SLK Software. "Na Altimetrik, encontramos um parceiro que compartilha nossos valores de proximidade com o cliente, foco em pessoas e paixão por inovação e agilidade. Juntos, iremos desenvolver maiores capacidades para nossos clientes, preservando a velocidade e a capacidade de resposta a nós confiadas."

Após a transação ser concluída, a entidade combinada irá atender uma base mundial de clientes de mais de 150 empresas, incluindo empresas da Fortune 500 e algumas das empresas de tecnologia mais inovadoras. Além disto, irá permitir uma rede de parcerias que inclui pioneiras que definiram uma era, como OpenAI, Amazon Web Services, Snowflake e Databricks. Juntas, as empresas irão empregar mais de 10.000 profissionais de todo o mundo para dar suporte a clientes, que estão em sua jornada de transformação digital e buscam soluções inovadoras para modernizar sistemas legados através do aproveitamento de dados e IA, enquanto garantem governança, conformidade e segurança de plataforma de classe mundial. Isto inclui organizações de vários setores, desde serviços financeiros e pagamentos até farmacêutica e ciências da vida, tecnologia e fabricação.

"A união da Altimetrik e da SLK representa um salto estratégico para o setor", disse Puneet Bhatia, Sócio-Gerente e Chefe Nacional da TPG Capital Asia na Índia e Membro de Conselho da Altimetrik. "Esta combinação cria uma plataforma de engenharia digital com foco em IA, com escala, liderança e capacidade de execução para gerar resultados significativos em todos os setores. Com o histórico e a experiência da TPG no suporte a empresas de tecnologia, estamos orgulhos de poder respaldar esta próxima fase de crescimento e criação de valor."

"Esta aquisição destaca a tese de investimento da TPG em serviços de tecnologia, que se baseia no suporte a provedores de tecnologia estratégicos que lideram a jornada de transformação de dados e IA para clientes, com modelos de negócios, preços e entrega diferenciados", disse Vivek Mohan, Sócio da Unidade de Negócios da TPG Capital Asia e Membro de Conselho da Altimetrik.

Ao ressaltar a amplitude e a profundidade dos negócios combinados, Raj Vattikuti, Membro de Conselho e Fundador da Altimetrik, disse: "Além de combinar capacidades, unir ambas as empresas significa escalar o que fazemos de melhor: solucionar problemas reais de negócios com precisão e rapidez. Com a SLK, estamos expandindo nossa capacidade de contextualizar o setor, simplificar a complexidade e oferecer transformação nativa de IA."

Ajay Kumar, Diretor Executivo da SLK Software, acrescentou: "O enfoque da SLK com prioridade no cliente levou à criação de ofertas impulsionadas por IA para entregar resultados excepcionais a nossos clientes. Como uma entidade combinada, a SLK e a Altimetrik estão agora preparadas para agregar valor excepcional e gerar impacto mensurável em escala a nossos clientes."

A Avendus Capital atuou como consultoria financeira exclusiva da SLK Software. A EY atuou como consultoria financeira exclusiva da Altimetrik e da TPG.

Sobre a Altimetrik

A Altimetrik é uma empresa de serviços empresariais com foco exclusivo em IA, dados e digital. Visamos proporcionar resultados de negócios com um enfoque incremental e orientado a produtos. Nossa metodologia de negócios digitais, pioneira e comprovada, oferece um modelo para desenvolver, escalar e lançar novos produtos no mercado com mais rapidez. Nossa equipe de mais de 6.000 profissionais com habilidades em software, dados e nuvem forma uma cultura de engenharia ágil, baseada em cooperação e inovação, que moderniza a tecnologia e cria novos modelos de negócios em pequenos incrementos. Como parceira estratégica e catalisadora, a Altimetrik entrega resultados com rapidez e sem interrupções. Reconhecida como Major Contender na PEAK Matrix® Assessment 2025 da BFSI IT Services Specialists do Everest Group e como Product Challenger no ISG Provider Lens™ 2024 para Advanced Analytics e serviços de IA, a Altimetrik continua liderando o caminho na entrega de transformação digital de vanguarda. Saiba mais em altimetrik.com.

Sobre a SLK Software

A SLK Software é um provedor mundial de serviços de tecnologia com foco em unir IA, automação inteligente e análise de dados para criar soluções tecnológicas de ponta a nossos clientes mediante uma cultura de parceria com eles, conduzida por uma mentalidade evolutiva. Há 25 anos, ajudamos organizações de diversos setores (seguradoras, organizações de serviços financeiros, empresas de gestão de investimentos e fabricantes) a reinventar seus negócios e resolver suas necessidades presentes e futuras. Certificada como Great Place To Work®, estimulamos um enfoque que desafia construtivamente o 'status quo' em tudo o que fazemos, a fim de obter o máximo desempenho comercial para nossos clientes e nós mesmos, mediante tecnologias disruptivas, inovação aplicada e automação com propósito. Descubra como ajudamos organizações de liderança a reinventar seus negócios em www.slksoftware.com.

