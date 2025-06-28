Altimetrik與SLK Software聯手打造AI優先的工程服務巨擘

底特律--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- AI、資料和數位工程解決方案單一業務公司Altimetrik今日宣布，已簽署收購專注於提供AI、智慧自動化及分析解決方案的全球技術服務公司SLK Software (“SLK”)的最終協議。此次收購將進一步強化Altimetrik的端對端賦能服務，擴大客戶關係範圍，並為Altimetrik加快達成年營收10億美元的目標提供明確的路徑。本次交易仍需滿足特別成交條件，可望於2025年下半年完成。財務詳情未予揭露。

成立於2000年的SLK是科技產業公認的領導者，以致力於打造創新數位解決方案著稱。這一策略收購將顯著提升Altimetrik的能力規模，將Altimetrik「AI優先、平台原生」的工程模式與SLK的全技術服務堆疊相結合，進一步加快客戶企業平台的現代化進程。

Altimetrik是最成熟的數位服務提供者之一，具備先進的資料與數位工程能力，採用模組化方法為客戶創造高投資報酬率成果，並在資料與AI驅動的部署方面擁有卓越記錄。Altimetrik還將利用SLK深厚的客戶關係、全球營運布局及互補的領導人才，進一步為客戶提供以創新為導向的價值創造。

Altimetrik執行長Raj Sundaresan表示：「在當今世界，AI——尤其是生成式AI和機器學習——是推動真正商業價值的引擎。要實現AI優先的業務，以產品和平台工程嚴謹性為基礎的強大資料雲端基礎架構至關重要。對SLK的投資反映了我們深化承諾的意願，即為尋求AI驅動型數位解決方案的客戶提供支援，使其以無與倫比的速度和規模創造商業價值。我們感到振奮不已，並期待歡迎SLK Software加入Altimetrik大家庭。」

SLK Software創辦人兼董事長Parth Amin表示：「這不是傳統的整合，而是策略加速。在Altimetrik，我們找到了志同道合的夥伴——其同樣秉持客戶至上、以人為本的價值觀，並且對創新與敏捷性充滿熱忱。我們將共同為客戶釋放更強的能力，同時保持他們所信賴的速度和回應能力。」

交易完成後，合併後的實體將服務於超過150家企業的全球客戶群，其中包括《財星》500大公司和一些最具創新性的科技企業。它還將建立包括OpenAI、Amazon Web Services、Snowflake和Databricks等時代先鋒在內的合作夥伴網路。兩家公司將在全球擁有超過1萬名專業人員，支援正在進行數位化轉型、尋求透過利用資料和AI實現遺留系統現代化的創新解決方案的客戶，同時確保世界一流的治理、法規遵循和平台安全性。這包括從金融服務與支付到製藥和生命科學，再到技術和製造業等多個產業的組織。

TPG Capital Asia共同管理合夥人兼印度區域負責人、Altimetrik董事會成員Puneet Bhatia表示：「Altimetrik與SLK的合併是產業的策略性飛躍。這種結合創造了一個AI優先的數位工程平台，具備規模、領導力和執行力，能夠在各產業交付有意義的成果。憑藉TPG在支援企業科技業務方面的記錄和經驗，我們很驕傲能夠支援下一階段的成長和價值創造。」

TPG Capital Asia業務部門合夥人、Altimetrik董事會成員Vivek Mohan表示：「此次收購彰顯了TPG在技術服務領域的投資構想，即支援以差異化的業務、定價和交付模式引領客戶資料與AI轉型之旅的策略技術供應商。」

Altimetrik董事會成員兼創辦人Raj Vattikuti強調了合併後業務的廣度和深度：「除了能力整合，兩家企業的結合還在於擴展我們最擅長的領域：以精準和速度解決實際業務問題。透過與SLK的合作，我們正在擴大自身能力，以融入產業背景、簡化複雜流程並實現AI原生轉型。」

SLK Software執行長Ajay Kumar補充說道：「SLK客戶至上的方法已促成其建構由AI驅動的產品，為客戶交付出色結果。身為合併實體，SLK和Altimetrik現已準備好釋放卓越價值，為我們的客戶大規模驅動可衡量的影響。」

Avendus Capital擔任SLK Software的獨家財務顧問。EY擔任Altimetrik和TPG的獨家財務顧問。

關於Altimetrik

Altimetrik是一家AI、資料和數位業務服務單一業務公司。我們專注於以漸進式、產品導向的方法交付業務成果。我們業界領先、經過驗證的數位業務方法提供了一個藍圖，用於更快地開發、擴充和向市場推出新產品。我們擁有一支由6000多名具備軟體、資料和雲端技能的專業人員組成的團隊，打造了一種協作和創新的敏捷工程文化，以模組化方式實現技術現代化並建構新業務模式。身為策略性合作夥伴和變革推動者，Altimetrik能夠在不造成業務中斷的情況下快速交付成果。Altimetrik被評為Everest Group 2025年BFSI IT服務專家PEAK Matrix®評估的「主要競爭者」，以及2024年ISG Provider Lens™先進分析和AI服務的「產品挑戰者」，繼續在交付尖端數位化轉型方面引領潮流。如欲瞭解更多資訊，請造訪altimetrik.com。

關於SLK Software

SLK Software是一家全球性技術服務提供者，專注于透過與客戶建立夥伴關係的文化，以進化思維為導向，將AI、智慧自動化和分析相結合，為客戶打造尖端技術解決方案。25年來，我們協助保險供應商、金融服務機構、投資管理公司和製造商等多個產業的組織重新構想其業務，解決其目前和未來的需求。身為「卓越職場」(Great Place To Work®)認證企業，我們鼓勵在所有工作中以建設性方式挑戰現狀的方法，透過顛覆性技術、應用創新和有針對性的自動化，為我們的客戶和自身實現卓越的業務績效。如欲瞭解我們如何協助一流組織重新構想其業務，請造訪www.slksoftware.com。

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