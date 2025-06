Altimetrik e SLK Software si uniscono per creare una centrale di servizi di ingegneria incentrati sull'IA

DETROIT--(BUSINESS WIRE)--Altimetrik, un'azienda specializzata in soluzioni di intelligenza artificiale, dati e ingegneria digitale, oggi ha annunciato la firma di un accordo definitivo per rilevare SLK Software (“SLK”), azienda globale di servizi tecnologici incentrata sulla fornitura di soluzioni di IA, automazione dell'intelligenza e analisi. L'acquisizione rafforzerà ulteriormente i servizi di abilitazione end-to-end di Altimetrik e amplierà la sua portata dei clienti, con un chiaro percorso per accelerare verso l'obiettivo di Altimetrik di raggiungere 1 miliardo di dollari di fatturato annuale. La transazione rimane soggetta alle consuete condizioni di chiusura e dovrebbe chiudersi nella seconda metà del 2025. I particolari finanziari non sono stati divulgati.

Fondata nel 2000, SLK è riconosciuta come un'azienda leader nella tecnologia industriale e per il suo impegno nel creare soluzioni digitali innovative. Questa acquisizione strategica migliorerà significativamente le dimensioni delle capacità di Altimetrik, abbinando il modello di ingegneria nativa della piattaforma di Altimetrik e lo stack di servizi tecnologici completi di SLK, che accelereranno ulteriormente il percorso verso la modernizzazione delle piattaforme aziendali per i suoi clienti.

Altimetrik è tra i fornitori di servizi digitali più evoluti, con capacità avanzate di dati e ingegneria digitale tra le più evolute, un approccio a piccoli passi che crea risultati per i clienti ad alto rendimento e un'eccezionale esperienza di implementazioni guidate dai dati e dall'IA. Altimetrik inoltre utilizzerà gli stretti rapporti con i clienti, la presenza globale delle operazioni e il talento della leadership complementare di SLK per fornire ulteriormente ai clienti la creazione di valore guidata dall'innovazione.

“Nel mondo odierno, l'intelligenza artificiale, soprattutto l'IA Generativa e l'Apprendimento automatico, è il volano del vero valore aziendale”, ha spiegato Raj Sundaresan, CEO di Altimetrik. “Per abilitare un'azienda AI-First, è fondamentale avere una solida infrastruttura su cloud basata sui dati fondata su una rigorosa ingegneria di prodotti e piattaforme. Il nostro investimento in SLK riflette la nostra intenzione di approfondire il nostro impegno verso i clienti che cercano soluzioni digitali, guidate dall'IA che consentono la creazione di valore aziendale a velocità ineguagliate e su scala. Siamo incredibilmente entusiasti e impazienti di accogliere SLK Software nella famiglia Altimetrik”.

“Questa non è un'integrazione tradizionale. È un'accelerazione strategica”, ha dichiarato Parth Amin, Fondatore e Presidente di SLK Software. “In Altimetrik, abbiamo trovato un partner che condivide i nostri valori nella vicinanza al cliente, nella centralità delle persone e una passione per l'innovazione e l'agilità. Insieme, riusciremo a creare maggiori capacità per i nostri clienti, mantenendo al contempo la velocità e la reattività su cui possono fare affidamento”.

Alla chiusura della transazione, l'entità risultante servirà una base clienti globale di oltre 150 aziende che comprendono società Fortune 500 e alcune delle imprese tecnologiche più innovative. Consentirà inoltre una rete di collaborazione che comprende pionieri storici come OpenAI, Amazon Web Services, Snowflake e Databricks. Insieme, l'azienda impiegherà oltre 10.000 professionisti in tutto il mondo per supportare i clienti nel loro percorso di trasformazione digitale e che sono alla ricerca di soluzioni innovative per modernizzare i sistemi tradizionali attraverso l'utilizzo dei dati e dell'IA, assicurando al contempo governance, conformità e sicurezza della piattaforma di livello mondiale. Questo comprende organizzazioni in varie industrie, da Servizi finanziari e pagamenti a Farmaceutica e Scienze della vita, a Tecnologia e Produzione.

“La fusione di Altimetrik e SLK costituisce un salto strategico per l'industria”, ha dichiarato Puneet Bhatia, Co-Managing Partner e Country Head, India di TPG Capital Asia e Membro del CdA di Altimetrik. “Questa combinazione crea una piattaforma ingegneristica digitale guidata dall'IA con scala, leadership e potere di esecuzione per fornire risultati significativi nei vari settori. Con la competenza e l'esperienza nel supporto alle imprese tecnologiche aziendali offerte da TPG, siamo orgogliosi idi sostenere questa prossima fase di crescita e creazione di valore”.

“Questa acquisizione evidenzia la tesi dell'investimento di TPG in servizi tecnologici, orientata sul sostegno a fornitori di tecnologie strategiche che guidano il percorso di trasformazione dei dati e dell'IA per i clienti, con modelli aziendali, di prezzo e fornitura differenziati”, ha dichiarato Vivek Mohan, Business Unit Partner presso TPG Capital Asia e Membro del CdA di Altimetrik.

Evidenziando l'ampiezza e la profondità dell'azienda frutto della fusione, Raj Vattikuti, Membro del CdA e Fondatore di Altimetrik, ha commentato, “Oltre l'unione delle capacità, fondere le due aziende significa ingrandire ciò che facciamo meglio, ovvero risolvere reali problemi aziendali con precisione e rapidità. Con SLK, stiamo ampliando la nostra capacità di portare contesto industriale, semplificare la complessità e offrire una trasformazione AI-native”.

Ajay Kumar, CEO DI SLK Software ha aggiunto, “L'approccio di SLK incentrato sul cliente ha condotto alla creazione di prodotti alimentati dall'IA per fornire risultati straordinari per i nostri clienti. Come entità combinata, SLK e Altimetrik sono ora in grado di creare eccezionale valore e guidare un impatto misurabile su scala per i nostri clienti”.

Avendus Capital è stato il consulente finanziario esclusivo di SLK Software. La consulenza finanziaria esclusiva di Altimetrik e TPG è stata fornita da EY.

Informazioni su Altimetrik

Altimetrik è un'azienda specializzata in servizi aziendali digitali, dati e intelligenza artificiale. Ci concentriamo sulla fornitura di risultati aziendali con un approccio incrementale e orientato al prodotto. La nostra comprovata metodologia aziendale digitale prima nel settore propone un programma per misurare, scalare e lanciare nuovi prodotti sul mercato con maggiore rapidità. Il nostro team di oltre 6.000 professionisti con competenze in software, dati e cloud creano un'agile cultura ingegneristica di collaborazione e innovazione che modernizza la tecnologia e costruisce nuovi modelli aziendali in piccoli incrementi. Come partner e catalizzatore strategico Altimetrik fornisce rapidamente risultati senza interruzioni. Riconosciuta come un Major Contender nella valutazione di Everest Group "BFSI IT Services Specialists PEAK Matrix®" per il 2025 e un Product Challenger in ISG Provider Lens™ 2024 per Advanced Analytics e AI Services, Altimetrik continua a guidare la trasformazione digitale all'avanguardia. Per saperne di più, visitare altimetrik.com.

Informazioni su SLK Software

SLK Software è un fornitore internazionale di servizi tecnologici incentrato sull'abbinamento di IA, automazione intelligente e analisi per creare soluzioni tecnologiche all'avanguardia per i nostri clienti attraverso una cultura di collaborazione con loro, guidata da un approccio evolutivo. Da 25 anni aiutiamo organizzazioni in vari settori, tra cui compagnie assicurative, istituti di servizi finanziari, società di gestione degli investimenti e produttori, a reimmaginare le loro attività e a risolvere le loro esigenze presenti e future. La nostra azienda, certificata come Great Place To Work®, promuove un approccio di sfida costruttiva dello status quo in tutto ciò che facciamo per rendere possibili le massime prestazioni aziendali per noi e per i nostri clienti, attraverso tecnologie dirompenti, innovazione applicata e automazione mirata. Per scoprire come aiutiamo importanti organizzazioni a reimmaginare le loro attività visitare www.slksoftware.com.

