Altimetrik i SLK Software łączą siły w celu stworzenia jednego potężnego dostawcy usług technicznych skoncentrowanych na AI

DETROIT--(BUSINESS WIRE)--Firma Altimetrik, która specjalizuje się w rozwiązaniach technicznych z zakresu AI, danych i środowiska cyfrowego, poinformowała dzisiaj o zawarciu ostatecznej umowy w sprawie przejęcia SLK Software („SLK”), globalnego dostawcy usług technologicznych skoncentrowanego na dostarczaniu rozwiązań z zakresu AI, inteligentnej automatyzacji i analityki. Transakcja wzbogaci kompleksowy zestaw usług wspierających Altimetrik oraz pozwoli jej dotrzeć do szerszego grona klientów, torując jasno wytyczoną ścieżkę w kierunku przyspieszonej realizacji celu, jakim jest osiągnięcie rocznych przychodów w wysokości 1 mld USD. Transakcja podlega zwyczajowym warunkom finalizacji i ma zostać sfinalizowana w drugiej połowie 2025 r. Szczegółowe aspekty finansowe nie zostały podane do wiadomości publicznej.

Założona w 2000 r. firma SLK cieszy się opinią lidera branży technologicznej oraz zaangażowanego dostawcy innowacyjnych rozwiązań cyfrowych. To strategiczne przejęcie znacznie zwiększy potencjał Altimetrik, łącząc jej platformowy model techniczny ukierunkowany na AI z kompleksowym zestawem usług technologicznych SLK, aby jeszcze bardziej przyspieszyć proces modernizacji platform firmowych na rzecz klientów.

Altimetrik plasuje się w czołówce najbardziej rozwiniętych dostawców usług cyfrowych mogących się poszczycić zaawansowanymi zdolnościami w zakresie danych i rozwiązań cyfrowych, drobiazgowym podejściem zapewniającym klientom wysoki zwrot z inwestycji oraz wybitnymi osiągnięciami pod względem wdrożonych rozwiązań w zakresie AI oraz opartych na danych. Altimetrik skorzysta ponadto dzięki ugruntowanym relacjom SLK z klientami, zasięgowi jej działalności na całym świecie oraz uzupełniającym się talentom przywódczym, które przyczynią się do zapewnienia klientom jeszcze większych korzyści płynących z innowacji.

– W dzisiejszym świecie sztuczna inteligencja, a zwłaszcza generatywna sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe, stanowi siłę napędową prawdziwych korzyści dla przedsiębiorstw – powiedział Raj Sundaresan, dyrektor generalny Altimetrik. – Aby umożliwić kształtowanie działalności skoncentrowanej na AI, konieczne jest zapewnienie solidnej infrastruktury danych w chmurze opartej na rygorze technologicznym na szczeblu produktu i platformy. Inwestycja w SLK odzwierciedla nasze plany pogłębienia zobowiązania wobec klientów poszukujących cyfrowych rozwiązań opartych na AI, które przyczynią się do zapewnienia im większych korzyści w bezprecedensowym tempie i skali. Ogromnie cieszymy się z tej transakcji i nie możemy się doczekać, aż SLK Software dołączy do rodziny Altimetrik.

– Ten ruch nie stanowi połączenia w tradycyjnym wydaniu; jest to połączenie o znaczeniu strategicznym – powiedział Parth Amin, założyciel i prezes SLK Software. – Altimetrik okazał się partnerem, który podziela nasze wartości, takie jak poszanowanie prywatności klientów, ukierunkowanie na człowieka i zaangażowanie na rzecz innowacyjności i sprawnej obsługi. Razem uwolnimy ogromny potencjał z korzyścią dla klientów, a przy tym z zachowaniem tempa i uwagi, których od nas oczekują, powierzając nam zadania.

W następstwie finalizacji transakcji połączony podmiot będzie świadczył usługi na rzecz globalnej bazy klientów liczącej ponad 150 przedsiębiorstw, w tym przedsiębiorstw z rankingu Fortune 500 oraz jednych z najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw technologicznych. Transakcja umożliwi również powstanie sieci partnerskiej obejmującej przełomowych pionierów, takich jak OpenAI, Amazon Web Services, Snowflake i Databricks. Wspólnie organizacja będzie zatrudniać ponad 10 000 specjalistów na całym świecie, odpowiedzialnych za obsługę klientów przechodzących cyfrową transformację i poszukujących innowacyjnych rozwiązań w celu modernizacji dotychczasowych systemów z wykorzystaniem danych i AI, zapewniając przy tym najwyższy poziom zarządzania, zgodności i bezpieczeństwa platform. Do tego grona należą organizacje z różnych branż, od sektora usług finansowych i płatności po branżę farmaceutyczną i branżę nauk biologicznych, a nawet sektor technologiczny i produkcyjny.

– Połączenie Altimetrik i SLK to strategiczny moment wyznaczający przełom w branży – powiedział Puneet Bhatia, partner współzarządzający i kierownik krajowy TPG Capital Asia na Indie oraz członek zarządu Altimetrik. – Dzięki temu połączeniu powstanie cyfrowa platforma techniczna ukierunkowana na AI, której skala, przywództwo i konsekwentna realizacja zaowocują istotnymi rezultatami dla wielu branż. TPG może się poszczycić bogatym doświadczeniem we wspieraniu przedsiębiorstw technologicznych, dlatego jesteśmy dumni z możliwości wsparcia tego nowego etapu rozwoju i tworzenia wartości.

– Przejęcie stanowi wyraz polityki inwestycyjnej TPG w usługi technologiczne, która opiera się na wspieraniu dostawców strategicznych technologii wiodących prym w dziedzinie transformacji w oparciu o dane i AI na rzecz klientów, stawiając na zróżnicowane modele biznesowe, wyceny i sposoby realizacji – powiedzial Vivek Mohan, wspólnik jednostki organizacyjnej TPG Capital Asia i członek zarządu Altimetrik.

– Oprócz połączenia zdolności scalenie dwóch przedsiębiorstw w jedno pozwala zwiększyć skalę tego, na czym znamy się najbardziej: rozwiązywania rzeczywistych problemów biznesowych z zapewnieniem precyzji i odpowiedniego tempa. Dzięki SLK rozszerzamy nasze zdolności do zapewnienia branży niezbędnego kontekstu, uproszczenia zawiłości i umożliwienia transformacji w oparciu o AI – powiedział Raj Vattikuti, członek zarządu i założyciel Altimetrik, podkreślając głębię i szeroki zasięg połączonych przedsiębiorstw.

– Ukierunkowane na klienta podejście SLK umożliwiło stworzenie oferty produktów napędzanych AI, które przynoszą klientom niesamowite rezultaty. Jako połączona organizacja SLK i Altimetrik mogą teraz uwolnić znakomity potencjał i zapewnić klientom jeszcze większą skalę wymiernych korzyści – dodał Ajay Kumar, dyrektor generalny SLK Software.

Wyłącznym doradcą finansowym SLK Software była firma Avendus Capital. Wyłącznym doradcą finansowym Altimetrik i TPG była firma EY.

Informacje o Altimetrik

Altimetrik to firma wyspecjalizowana w usługach biznesowych z zakresu AI, danych i środowiska cyfrowego. Firma koncentruje się na dostarczaniu rozwiązań biznesowych, stosując przyrostowe podejście oparte na produktach. Jej sprawdzona metodyka dotycząca działalności cyfrowej ukierunkowana na branżę zapewnia plan działania pozwalający szybciej rozwijać i wprowadzać na rynek nowe produkty oraz zwiększać ich skalę. Zespół firmy liczy ponad 6 000 wykwalifikowanych pracowników z dziedziny oprogramowania, danych i rozwiązań w chmurze, którzy stosują sprawną kulturę opartą na współpracy i innowacyjności, pozwalającą modernizować technologie i wykorzystującą nowe modele biznesowe drobiazgowo wdrażane w niewielkich krokach. Jako strategiczny partner i katalizator rozwoju, Altimetrik z szybkością dostarcza pożądane rezultaty bez zakłóceń dla działalności klienta. Firma Altimetrik, która uzyskała tytuł istotnego gracza na rynku w przeprowadzonej przez Everest Group ocenie IT Services Specialists PEAK Matrix® za rok 2025 oraz tytuł pretendenta w kategorii produktów w raporcie ISG Provider Lens™ Advanced Analytics and AI Services za rok 2024, nieustannie toruje drogę w kierunku dostarczania nowatorskich rozwiązań w dziedzinie cyfrowej transformacji. Więcej informacji na stronie altimetrik.com.

Informacje o SLK Software

SLK Software to światowy dostawca usług technologicznych skoncentrowany na łączeniu AI, inteligentnej automatyzacji i analityki w celu dostarczania klientom nowatorskich rozwiązań technologicznych w oparciu o kulturę współpracy, kierując się nastawieniem na rozwój. Od 25 lat firma pomaga organizacjom z wielu różnych branż, w tym ubezpieczycielom, organizacjom świadczącym usługi finansowe, firmom zarządzającym inwestycjami i producentom, w przekształceniu działalności i sprostaniu zarówno bieżącym, jak i przyszłym potrzebom. Firma posiada certyfikat Great Place To Work® i zachęca do ciągłego kwestionowania status quo w każdym elemencie prowadzonej działalności, aby umożliwić osiąganie doskonałych wyników biznesowych z korzyścią dla klientów i samej firmy za pośrednictwem przełomowych technologii, praktycznych innowacji i przemyślanej automatyzacji. Więcej informacji na temat sposobów wspierania wiodących przedsiębiorstw w przekształceniu prowadzonej działalności można znaleźć na stronie www.slksoftware.com.

