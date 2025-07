Esports World Cup Foundation e Lenovo™ fazem parceria para impulsionar a próxima geração de campeões de esports

RIAD (Arábia Saudita)--(BUSINESS WIRE)--A Esports World Cup Foundation (EWCF) e a Lenovo anunciaram hoje uma parceria para tornar a marca Legion de dispositivos para jogos da Lenovo a parceira oficial de PCs e hardware para jogos da Copa do Mundo de Esports 2025 (EWC). A Legion é uma das marcas líderes mundiais em ecossistemas de jogos e levará seu compromisso incansável com a inovação e o desempenho para o cenário internacional, capacitando os atletas da EWC a competir em seu mais alto nível.

Das salas de treinamento às zonas de torneios, os atletas da EWC serão equipados com Lenovo Legion Towers, laptops Lenovo Legion e periféricos – criados para jogos de esports de elite com sistemas térmicos avançados, silício de alto desempenho, telas com alta taxa de atualização e teclados e mouses de baixa latência que atendem às demandas das competições de alto nível.

Modelos importantes, como o Legion Tower 7i e o Legion Tower 5i, estarão presentes em toda a infraestrutura dos jogadores do evento, oferecendo a confiabilidade e a potência necessárias para ter um bom desempenho sob a intensa pressão da competição de elite. Projetados para esports, as duas torres oferecem I/O expansivo para uma configuração completa de jogos e Legion Coldfront: soluções térmicas de resfriamento líquido. O Legion Tower 7i possui resfriamento avançado e uma GPU NVIDIA® GeForce RTX™ 5080 Desktop para o desempenho extremo em que os atletas de esports de alto nível confiam, enquanto o Legion Tower 5i combina resfriamento inteligente com a GPU RTX 5070 Ti Desktop para oferecer uma jogabilidade focada e vencedora.

A EWC também contará com laptops Legion Pro 7i para proporcionar aos participantes a experiência completa do Lenovo Legion. Os laptops Legion proporcionam experiências de jogo de nível elite no âmbito portátil, permitindo que os jogadores vençam em qualquer lugar onde estiverem competindo pelo primeiro lugar com GPUs NVIDIA GeForce RTX 5090 para laptop e Legion Coldfront: sistemas térmicos a vapor, permitindo que o laptop ofereça até 250 W de TDP, o que dá vida aos jogos mais exigentes na tela PureSight OLED de 16 polegadas.

“Estamos aproveitando a Copa do Mundo de Esports para estabelecer um novo padrão global, tanto na competição quanto na tecnologia por trás dela”, disse Mohammed Al Nimer, diretor comercial da Esports World Cup Foundation. “A marca Legion da Lenovo entende o que os jogadores de elite precisam: velocidade, eficiência e confiabilidade sob pressão. Essas máquinas oferecem a vantagem competitiva necessária no maior palco do mundo e, juntos, estamos ultrapassando os limites do desempenho, ao mesmo tempo em que proporcionamos uma experiência que atende às expectativas dos atletas, fãs e ao futuro dos esportes eletrônicos a nível global.”

“A Lenovo Legion equipa jogadores do mundo inteiro com dispositivos excepcionais para ajudá-los a alcançar seus objetivos e realizar o impossível”, afirmou Volker Düring, vice-presidente de negócios de Jogos para PC da Lenovo. “A Copa do Mundo de Esports é o fórum definitivo para os melhores jogadores do mundo mostrarem seu talento e chegarem ao topo dos rankings mundiais, e quando os melhores jogadores competem em dispositivos Lenovo Legion, tudo é possível.”

Como parte da parceria, a marca Legion da Lenovo aparecerá em todas as transmissões globais, conteúdos digitais e experiências no local da EWC, incluindo zonas de festival totalmente equipadas com PCs, equipamentos e laptops disponíveis para os participantes jogarem no local, ajudando a promover uma interação mais profunda com os fãs e destacando o ecossistema que suporta jogos de classe mundial.

O público pode esperar conteúdo exclusivo, narrativas focadas nos jogadores e ativações digitais nos canais sociais da Lenovo Legion, oferecendo uma visão interna do caminho para a vitória – e da tecnologia que a impulsiona.

De volta a Riad (Arábia Saudita), de 7 de julho a 24 de agosto de 2025, a Copa do Mundo de Esports reunirá comunidades globais de jogos para uma celebração da cultura dos esportes eletrônicos. Com 25 torneios em 24 jogos, 2 mil jogadores de elite e 200 clubes de mais de 100 países, a EWC contará com o maior prêmio da história dos esports: mais de US$ 70 milhões. Os fãs podem esperar experiências exclusivas, desde competições de alto nível até música ao vivo, cafés de anime, fliperamas retrô, cosplay e muito mais, atraindo milhões de pessoas on-line e de forma presencial.

Para saber mais sobre a EWC, acesse esportsworldcup.com e siga a Esports World Cup Foundation no LinkedIn.

Explore a linha completa da Lenovo Legion em www.lenovo.com/legion.

Sobre a Copa do Mundo de Esports

A Copa do Mundo de Esports (EWC) é um evento esportivo anual de primeira linha e uma celebração global da excelência competitiva e dos fãs de esportes eletrônicos. A competição apresenta um formato único que envolve vários jogos, colocando os melhores clubes de esports do mundo uns contra os outros pela maior premiação da história da modalidade. De volta a Riad (Arábia Saudita) nesta edição de 2025, a EWC reunirá novamente as comunidades de jogos e esports para coroar o próximo campeão da Copa do Mundo de Esports. esportsworldcup.com

Sobre a Lenovo

A Lenovo é uma potência tecnológica mundial com receita de US$ 69 bilhões, classificada em 248º lugar na Fortune Global 500, e que atende milhões de clientes todos os dias em 180 mercados. Focada em uma visão ousada para fornecer Tecnologia mais inteligente para todos, a Lenovo construiu seu sucesso como a maior empresa de PCs do mundo com um portfólio completo de dispositivos habilitados para IA, prontos para IA e otimizados para IA (PCs, estações de trabalho, smartphones, tablets), infraestrutura (servidor, armazenamento, borda, computação de alto desempenho e infraestrutura definida por software), software, soluções e serviços. O investimento contínuo da Lenovo em inovações que mudam o mundo está edificando um futuro mais equitativo, confiável e inteligente para todos, em todos os lugares. A Lenovo está listada na bolsa de valores de Hong Kong como Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY). Para saber mais, acesse https://www.lenovo.com e leia as últimas notícias em nosso StoryHub.

