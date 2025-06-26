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ExaGrid與Cohesity擴大合作，推出全新認證整合，為Cohesity NetBackup和DataProtect客戶提供無縫備份儲存解決方案

客戶現在可以將Cohesity資料歸檔至ExaGrid，從而有助於降低儲存成本

麻薩諸塞州馬爾伯勒--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球最大的獨立備份儲存供應商ExaGrid®宣布其分層備份儲存產品線將成為Cohesity DataProtect的歸檔儲存目標。

目前，ExaGrid已透過9項認證整合支援Cohesity NetBackup。作為Cohesity繼續服務於NetBackup和DataProtect客戶的一部分，ExaGrid的分層備份儲存設備將成為所有Cohesity客戶的歸檔儲存目標。

ExaGrid對Cohesity的支援預計將於2026年上半年正式啟動。

ExaGrid總裁暨執行長Bill Andrews表示：「我們很高興能夠為Cohesity提供支援，包括其NetBackup和DataProtect客戶。我們的客戶遍布80多個國家，他們皆對Cohesity興趣濃厚，我們希望能確保他們在ExaGrid上的投資在過渡期間仍然受到保護。」

ExaGrid分層備份儲存系統採用獨特架構，前端設有快速歸檔與復原的著陸區，後端配備安全儲存層，實現成本高效的重複資料刪除儲存。該系統單次部署可擴充至6PB，這是同類產品內建重複資料刪除功能的最大容量。在過去三年間，ExaGrid在備份儲存領域獲得的行業獎項數量超過所有其他供應商。

Cohesity產品長Vasu Murthy表示：「客戶依賴我們保護其資訊科技環境中數百艾位元組的關鍵客戶資料。Cohesity對資料來源和儲存目標的廣泛支援滿足了客戶的實際需求。我們很榮幸與ExaGrid合作，為尋求分層歸檔儲存解決方案的共同客戶提供支援。」

關於ExaGrid

ExaGrid提供分層備份儲存產品，具有獨特的磁片快取著陸區、長期保留儲存庫、水平擴展架構和全面的安全特性。ExaGrid的著陸區可實現超快的備份和還原速度以及即時虛擬機器恢復。儲存庫層極大降低了長期保留成本。ExaGrid的水平擴展架構包括全套裝置，並確保隨著資料的成長提供固定備份期限，從而避免成本高昂的全面性大規模升級和計畫中的產品過時淘汰。ExaGrid提供獨有的兩層備份儲存方法，且具有非針對網路的分層（分層氣隙）、延遲刪除和不可變對象，可協助從勒索軟體攻擊中恢復。

ExaGrid在以下國家／地區擁有實體銷售及售前系統工程師：阿根廷、澳洲、比荷盧、巴西、加拿大、智利、獨立國協、哥倫比亞、捷克共和國、法國、德國、中國香港、印度、以色列、義大利、日本、墨西哥、北歐、波蘭、葡萄牙、卡達、沙烏地阿拉伯、新加坡、南非、韓國、西班牙、土耳其、阿拉伯聯合大公國、英國、美國及其他地區。

造訪我們，請前往 exagrid.com 或透過 LinkedIn 與我們聯絡。看看我們的客戶親身體驗 ExaGrid 的評價，並瞭解為什麼他們目前花費在備份存儲上的時間大幅減少 客戶成功案例 。ExaGrid 為我們的 +81 NPS 分數深感自豪！

ExaGrid是ExaGrid Systems, Inc的註冊商標。所有其他商標均為各自持有人的財產。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

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