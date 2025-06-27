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Experian 與 Mastercard 攜手合作 強化防詐能力

合作將 Mastercard 身份驗證與防詐騙工具整合至 Experian Ascend Platform™，加速決策流程並提升客戶體驗

加州 COSTA MESA--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Experian 今日宣佈，將 Mastercard 身份驗證與防詐騙技術整合至 Experian Ascend Platform™。這項合作將為全球逾 1,800 家來自金融服務、汽車、健康醫療及數碼行銷等多個產業的企業客戶，提供無縫、安全、高效的身份驗證流程，有效預防詐騙與網絡犯罪。

身份驗證是 Experian Identity and Fraud 解決方案中的關鍵功能，在預防詐騙與網絡犯罪方面扮演重要角色。96% 的決策者認為身份驗證是防詐的重要工具，但27%的企業表示現行身份驗證策略會對合法客戶體驗造成負面影響。

Mastercard 的 Identity Insights 可驗證及連結身份要素，來確認個人身份真實性，豐富 Experian 的數據資源。結合 Experian 先進的詐騙檢測能力，此整合方案可提供對抗合成身份與申請詐騙的強大保護，在提升識別能力的同時減少對合法客戶的干擾。此解決方案已透過 Experian Ascend Platform 在包括北美、英國及愛爾蘭等多個市場推出。

該聯合解決方案透過結合 Experian Ascend Platform—基於 Experian 綜合數據、策略設計、決策自動化、監控及報告而構建的決策引擎—與 Mastercard 的 Identity Insights 技術，用於驗證姓名、電郵、電話等身份要素及相關元數據，提供強大的身份評估。

此擴展合作建基於兩家公司現有的合作關係，該關係亦涵蓋開放銀行驅動的解決方案；Mastercard 的身份解決方案可透過 Ascend Platform 在多個地區使用。

「在拓展新客戶時，我們的企業客戶期望有一個順暢流程，能夠一次性處理身份驗證、防詐以及信用風險評估，從而簡化程序並加速客戶體驗。」Experian Software Solutions 身份與防詐業務執行副總裁 Greg Wright 表示，「我們的成功標準，是幫助客戶快速有效作出決策並推動業務增長。透過為客戶提供先進分析解決方案，將信貸、身份與防詐資料整合進 Ascend Platform，我們協助企業實現策略目標，同時推動普惠金融。」

「多年來，Mastercard 與 Experian 一直攜手合作，協助消費者掌握財務主導權。」Mastercard 身份解決方案執行副總裁 Dennis Gamiello 表示「透過將 Mastercard 的 Identity Insights 與 Experian 的平台洞察整合，我們正共同簡化從數碼開戶到安全交易的整個客戶歷程，同時減少詐騙風險。」

「我們相信申請用電服務應該簡單便捷，因此需要一個系統，能夠同時處理身份、詐騙與信貸風險，而不增加客戶操作負擔。」OhmConnect Energy 總經理 Laura Persson 表示，「Experian 與 Mastercard 提供的自動化服務正好符合此需求，讓我們能輕鬆協助客戶完成註冊，開始節能之旅。」

關於 Experian

Experian是一家全球性的資料和技術公司，致力於為世界各地的人們和企業創造機會。我們利用獨特的資料、分析和軟體組合，協助重新定義貸款實務、揭露和預防詐騙、簡化醫療保健、提供數位行銷解決方案，以及深入洞察汽車市場。我們還協助數百萬人達成他們的財務目標，協助他們節省時間和金錢。

我們的業務涵蓋一系列市場，從金融服務到醫療保健、汽車、農業金融、保險以及更多細分產業。

我們投資於優秀人才和先進的新技術，以釋放資料的力量並進行創新。我們是一家在倫敦證券交易所 (EXPN) 上市的富時100指數公司，在32個國家擁有一支23,300人的團隊。我們的公司總部位於愛爾蘭都柏林。如欲瞭解更多資訊，請造訪： experianplc.com

Experian和本文中使用的Experian標誌是Experian及其附屬機構的商標或註冊商標。本文提及的其他產品和公司名稱是其各自所有者的財產。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

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Michael Troncale
Experian 公共關係部
+1 714 830 5462
michael.troncale@experian.com

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