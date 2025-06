Kinaxis y los Ottawa Senators renuevan su colaboración y conectan a la región de la capital nacional

OTTAWA, Ontario--(BUSINESS WIRE)--Kinaxis® (TSX:KXS), líder mundial en la coordinación integral de la cadena de suministro, anuncia con orgullo que acaba de renovar su asociación por tres años con los Ottawa Senators y su filial de la AHL, los Belleville Senators. El objetivo de esta colaboración es ampliar la visibilidad de la marca Kinaxis, profundizar sus raíces en la comunidad y generar experiencias inolvidables para los clientes consolidados, los potenciales y los empleados.

Ambas organizaciones están orgullosas de su hogar y en ese sentido, Ottawa, Kinaxis y los Senators se unirán otra vez para celebrar el talento local, promover el desarrollo de los jóvenes e impulsar una participación relevante en la comunidad. Además, la asociación destacará la marca Kinaxis en plataformas de amplia visibilidad, entre ellas, el centro del hielo del Canadian Tire Centre, los anillos LED y los paneles digitales durante los partidos tanto locales como visitantes, lo que garantizará una presencia potente durante toda la temporada de la NHL

"En Kinaxis, estamos convencidos de que la comunidad es muy poderosa y somos conscientes de la importancia de estar presentes donde más importa", señaló Megan Paterson, directora de operaciones de Kinaxis. "Esta asociación es más que una simple estrategia de marca: apuntamos a conectarnos con las personas, respaldar causas locales y crear una cultura de orgullo y propósito para nuestros empleados, nuestros clientes y la comunidad de Ottawa en general".

En el marco de su compromiso con el impacto en la comunidad, Kinaxis financiará dos de las iniciativas filantrópicas más importantes de los Senators:

Together We Ignite Hope Telethon: Se trata de una campaña de recaudación de fondos en toda la región, que sustenta diversas organizaciones benéficas centradas en los jóvenes y programas de base en toda la región de la capital nacional. Los fondos recaudados se destinan a ampliar los servicios de salud mental, el acceso a la educación, la seguridad alimentaria y las oportunidades recreativas en beneficio de los jóvenes desfavorecidos.

Gala de los Ottawa Senators: Es el principal evento anual de recaudación de fondos del equipo y reúne varios directivos empresariales y referentes comunitarios para recaudar fondos destinados al empoderamiento de los jóvenes a través del deporte, la educación y el bienestar. Gracias a la participación de Kinaxis, se puede ampliar el alcance y el impacto de estos programas y de ese modo, garantizar que más jóvenes tengan acceso a las herramientas y el respaldo que necesitan para prosperar.

Estas iniciativas son consonantes con la estrategia general de impacto social de Kinaxis, que incluye asociaciones duraderas con diversas organizaciones como Interval House of Ottawa (cuyo fin es apoyar a las mujeres y los niños que huyen de la violencia), Quickstart Early Intervention for Autism y The Ellen MacArthur Foundation (cuya labor es promover la educación sobre la economía circular). Además, Kinaxis invierte en la próxima generación de talento con su programa cooperativo galardonado y ha sido reconocida como una de las 100 mejores empresas para trabajar en Canadá y una de las mejores empresas para los jóvenes.

Por otro lado, la renovación de esta colaboración también acerca a los empleados, clientes consolidados y potenciales a la acción, con acceso exclusivo a los partidos de los Senators, eventos comunitarios de patinaje en el Canadian Tire Centre y experiencias entre bastidores que promueven las conexiones duraderas dentro de la comunidad.

"Esta colaboración rinde homenaje a los valores compartidos: excelencia, innovación y comunidad", subrayó Cyril Leeder, presidente y director ejecutivo de los Ottawa Senators. "Tras una temporada de playoffs que ha llenado de entusiasmo a nuestros aficionados y a nuestra comunidad, estamos encantados de contar con Kinaxis, líder en la comunidad tecnológica de Ottawa, dentro de nuestra familia de los Senators para continuar con el impulso de la temporada pasada y estamos encantados de seguir construyendo juntos algo realmente especial".

A medida que Kinaxis amplía su presencia mundial, esta asociación consolida su identidad como marca con un propósito definido, arraigada en la comunidad, la innovación y el orgullo canadiense. Para saber más sobre Kinaxis, visite kinaxis.com.

Acerca de Kinaxis

Kinaxis es el líder mundial en orquestación de cadenas de suministro modernas, que impulsa complejas cadenas de suministro globales y apoya a las personas que las gestionan, al servicio de la humanidad. Nuestra potente plataforma de orquestación de la cadena de suministro Maestro™ basada en IA, combina tecnologías y técnicas patentadas que proporcionan total transparencia y agilidad en toda la cadena de suministro, desde la planificación estratégica plurianual hasta la entrega en la última milla. Muchas marcas de renombre mundial confían en nosotros para proporcionar la agilidad y previsibilidad necesarias para hacer frente a la volatilidad y las interrupciones actuales. Para estar al tanto de más noticias y la última información, visite kinaxis.com o síganos en LinkedIn.

Acerca de los Ottawa Senators:

Los Ottawa Senators son una de las siete franquicias de la NHL con sede en Canadá. En 1992 regresaron a la liga, tras una ausencia de 58 años. Ottawa ganó 11 Copas Stanley a lo largo de su reinado original, entre 1903 y 1934. Los Senators actuales llevan conquistados cuatro títulos de división, un Trofeo de los Presidentes en 2002-2003 y en 2007, llegaron a la final de la Copa Stanley. Desde 1992, los Senators, junto con su fundación de beneficencia, ex jugadores, socios y aficionados, han donado más de 100 millones de dólares a las iniciativas comunitarias en la región de Ottawa-Gatineau. El equipo fue adquirido por Michael Andlauer en septiembre de 2023 y esto inauguró una nueva era y una nueva visión para la franquicia.

