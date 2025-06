Kinaxis e Ottawa Senators renovam parceria, unindo a região da capital nacional

OTTAWA, Ontário--(BUSINESS WIRE)--Kinaxis® (TSX:KXS), líder mundial em orquestração de cadeia de fornecimento de ponta a ponta, sente o orgulho de anunciar uma parceria renovada de três anos com o Ottawa Senators e sua afiliada na AHL, a Belleville Senators. Esta cooperação tem como foco ampliar a visibilidade da marca Kinaxis, aprofundar as raízes na comunidade e criar experiências inesquecíveis para clientes, clientes potenciais e funcionários.

Como duas orgulhosas organizações com sede em Ottawa, a Kinaxis e o Senators irão se unir novamente para celebrar o talento local, fomentar o desenvolvimento de jovens e impulsionar o significativo compromisso comunitário. A parceria também irá colocar em destaque a marca Kinaxis em plataformas de alta visibilidade, incluindo a pista central de gelo no Canadian Tire Centre, com anéis de LED e painéis digitais durante os jogos em casa e fora, garantindo uma presença marcante durante a temporada da NHL.

"Na Kinaxis, acreditamos no poder da comunidade e na importância de estar presente onde é mais importante", disse Megan Paterson, Diretora de Operações na Kinaxis. "Esta parceria é mais do que apenas uma marca: trata-se de se conectar com as pessoas, dar suporte a causas locais e criar uma cultura de orgulho e propósito para nossos funcionários, clientes e a comunidade de Ottawa em geral."

Como parte de seu compromisso com o impacto na comunidade, a Kinaxis irá apoiar duas das iniciativas filantrópicas mais significativas do Senators:

Teleton, Juntos Acendemos a Esperança - Uma campanha regional de levantamento de fundos que apoia instituições de caridade direcionadas a jovens e programas comunitários em toda a região da capital nacional. Os fundos arrecadados são destinados a serviços de saúde mental, acesso à educação, segurança alimentar e oportunidades de lazer para jovens carentes.

Ottawa Senators Gala - O principal evento anual de levantamento de fundos do time, que reúne líderes empresariais e comunitários para arrecadar fundos para a capacitação de jovens através do esporte, educação e bem-estar. O envolvimento da Kinaxis ajuda a expandir o alcance e o impacto destes programas, ao garantir que mais jovens tenham acesso às ferramentas e ao suporte necessários para prosperar.

Estas iniciativas se alinham à estratégia mais ampla de impacto social da Kinaxis, que inclui parcerias de longa data com organizações como a Interval House of Ottawa (apoiando mulheres e crianças que fogem da violência), a Quickstart Early Intervention for Autism e a Ellen MacArthur Foundation (promovendo a educação em economia circular). A Kinaxis também investe na próxima geração de talentos através de seu premiado programa cooperativo, sendo reconhecida como uma das 100 Melhores Empregadoras do Canadá e uma das Melhores Empregadoras para Jovens.

A renovada parceria também aproxima funcionários, clientes e clientes potenciais da ação, com acesso exclusivo aos jogos do Senators, eventos comunitários de skate no Canadian Tire Centre e experiências de bastidores que promovem conexões duradouras dentro da comunidade.

"Esta cooperação é uma comemoração de valores compartilhados: excelência, inovação e comunidade", disse Cyril Leeder, Presidente e Diretor Executivo do Ottawa Senators. "Após uma recente participação nas eliminatórias que empolgou nossos torcedores e nossa comunidade, estamos entusiasmados por ter a Kinaxis, líder na comunidade tecnológica de Ottawa, em nossa família Senators para prosseguir com o impulso da temporada passada, além do que estamos na expectativa de continuar construindo algo realmente especial em conjunto."

À medida que a Kinaxis continua expandindo sua presença mundial, esta parceria reforça sua identidade como uma marca com propósito, enraizada na comunidade, na inovação e no orgulho canadense. Para mais informações sobre a Kinaxis, acesse kinaxis.com.

Sobre a Kinaxis

A Kinaxis é líder global em orquestração de cadeias de suprimentos modernas, alimentando cadeias de suprimentos globais complexas e apoiando as pessoas que as gerenciam, a serviço da humanidade. Nossa poderosa plataforma de orquestração de cadeia de suprimentos com inteligência artificial, Maestro™, combina tecnologias e técnicas exclusivas que proporcionam total transparência e agilidade em toda a cadeia de suprimentos, desde o planejamento estratégico plurianual até a entrega na última milha. Marcas globais renomadas confiam em nós para oferecer a agilidade e a previsibilidade necessárias para enfrentar a volatilidade e a disrupção atuais. Para obter mais notícias e informações, visite kinaxis.com ou siga-nos no LinkedIn.

Sobre o Ottawa Senators

Como uma das sete franquias da NHL com sede no Canadá, o Ottawa Senators retornou à liga em 1992, após 58 anos de ausência. O time ganhou 11 Copas Stanley durante seu reinado original, de 1903 a 1934. O atual Senators conquistou quatro títulos de divisão, um Troféu dos Presidentes em 2002-03 e chegou à final da Copa Stanley em 2007. Desde 1992, o Senators, junto com sua fundação beneficente, ex-alunos, parceiros e torcedores, contribuíram com mais de US$ 100 milhões para iniciativas comunitárias na região de Ottawa-Gatineau. O time foi adquirido por Michael Andlauer em setembro de 2023, inaugurando uma nova era e uma nova visão para a franquia.

