Experian versterkt haar capaciteiten om fraude te bestrijden met de inzichten in identiteit van Mastercard

COSTA MESA, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Vandaag kondigde Experian de integratie aan van Mastercards technologie voor identiteitscontrole en fraudepreventie in het Experian Ascend Platform™. Deze samenwerking zorgt voor probleemloze, veilige en efficiënte identiteitscontrole voor de meer dan 1.800 wereldwijde klanten van het bedrijf in sectoren zoals financiële services, de automobielindustrie, gezondheid en digitale marketing, om zo te helpen fraude en cybercriminaliteit te voorkomen.

Identiteitscontrole is een belangrije functie in de Identity & Fraud-oplossingen van Experian en speelt een cruciale rol in de strijd om fraude en cybercriminaliteit te voorkomen.