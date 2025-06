Andersen Consulting rafforza le proprie capacità tramite la società collaboratrice Market One

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting continua a espandere la sua piattaforma globale concludendo un accordo di collaborazione con Market One, una società di consulenza con sede in Argentina e specializzata nello sviluppo di soluzioni commerciali complete.

L’impresa argentina Market One è una delle principali società di consulenza, specializzata nella trasformazione commerciale completa. Fondata nel 2009 dai soci Esteban Neville e Jerónimo Fernández Abeijón, adotta un approccio pratico e basato sui risultati a ogni progetto, assistendo i clienti dall’ideazione della strategia all’esecuzione. La sua competenza copre molteplici campi – consulenza strategica, ottimizzazione commerciale, abilitazione della tecnologia e processi decisionali basati su dati approfonditi. Vanta una storia comprovata di risultati positivi in oltre 1.200 progetti in più di 20 paesi e collabora con alcuni dei brand più famosi al mondo, aiutandoli a rafforzare le loro capacità commerciali e conseguire una crescita sostenibile.

“Il nostro focus è da sempre sulla risoluzione dei problemi, ma ciò che ci distingue è come lo facciamo”, spiega Esteban Neville, cofondatore di Market One. “Il nostro impegno va oltre la semplice consulenza: creiamo congiuntamente, implementiamo e continuiamo a interessarci finché i risultati non sono stati ottenuti. Unirci a Andersen come una società collaboratrice amplifica significativamente la nostra proposta di valore – offrendo accesso a un’organizzazione globale di professionisti della consulenza ai massimi livelli. Questa collaborazione ci metterà in grado di modulare il nostro impatto a livello globale mantenendo l’agilità e il rapporto di fiducia che creiamo con i nostri clienti, elementi della massima importanza per loro”.

“L’approfondita conoscenza del mercato di cui dispone Market One e la sua capacità comprovata di attuare strategie basate sui dati perfezioneranno la gamma di offerte Andersen Consulting”, aggiunge Mark L. Vorsatz, Ceo e Presidente del CdA globale Andersen. “Il loro approccio personalizzato e basato sui risultati completa il nostro impegno a offrire ai clienti servizi di consulenza capillari e completi”.

Andersen Consulting è una società di consulenza globale che offre una gamma completa di servizi – strategia commerciale, operazioni commerciali, tecnologia e trasformazione IA nonché soluzioni riguardanti il capitale umano. Andersen Consulting si integra con il modello di servizi multidimensionale di Andersen Global, offrendo competenza ineguagliata per consulenze e questioni di mobilità globale, fiscali, legali e riguardanti valutazioni tramite una piattaforma globale che si appoggia a oltre 20.000 professionisti ed è presente in più di 500 sedi attraverso le imprese che ne fanno parte e società collaboratrici. Andersen Consulting Holdings LP è una società in accomandita semplice che offre soluzioni di consulenza attraverso le proprie imprese e società collaboratrici in tutto il mondo.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.