ExaGrid rozszerza partnerstwo z Cohesity, dodając nowe certyfikowane integracje, umożliwiające płynne wykonywanie kopii zapasowych zarówno dla klientów Cohesity NetBackup, jak i dla klientów DataProtect

MARLBOROUGH, Massachusetts--(BUSINESS WIRE)--Firma ExaGrid®, największy na świecie niezależny dostawca rozwiązań do przechowywania kopii zapasowych, poinformowała, że jej gama produktów do warstwowego przechowywania kopii zapasowych posłuży do jako docelowe archiwum do przechowywania danych Cohesity DataProtect.

Teraz ExaGrid zapewnia obsługę Cohesity NetBackup za pomocą 9 certyfikowanych integracji. Cohesity w dalszym ciągu zapewnia obsługę zarówno klientów NetBackup, jak i DataProtect, a wyposażenie ExaGrid do warstwowego przechowywania kopii zapasowych posłuży jako docelowe archiwum do przechowywania danych wszystkich klientów Cohesity.

Wsparcie ExaGrid dla Cohesity ma osiągnąć status powszechnej dostępności (Generally Available, GA) w pierwszej połowie 2026 r.

– Cieszymy się z możliwości wsparcia Cohesity, w tym zarówno klientów NetBackup, jak i klientów DataProtect – powiedział Bill Andrews, prezes i dyrektor generalny ExaGrid. – Wśród obsługiwanych klientów z ponad 80 krajów dostrzegamy rosnące zainteresowanie Cohesity, dlatego pragniemy zagwarantować, aby ich inwestycja w ExaGrid cieszyła się niezmienną ochroną w okresie planowanych zmian.

Rozwiązanie ExaGrid do warstwowego przechowywania kopii zapasowych obejmuje unikatową architekturę ze strefą docelową po stronie front-end na potrzeby szybkiej archiwizacji i przywracania danych, a także bezpieczną warstwę repozytorium do celów oszczędnego przechowywania danych poddanych deduplikacji. System skaluje nawet 6 PB danych w ramach jednego procesu – to największy tego rodzaju system z wbudowaną funkcją deduplikacji. W ciągu ostatnich trzech lat firma ExaGrid zdobyła więcej nagród branżowych w dowód uznania produktów do przechowywania kopii zapasowych niż jakikolwiek inny dostawca.

– Klienci powierzają nam setki eksabajtów krytycznych danych w ramach całej swojej infrastruktury IT. Cohesity wychodzi naprzeciw ich potrzebom, teraz zapewniając obszerne wsparcie z wykorzystaniem naszego rozwiązania do źródeł danych i docelowych archiwów – powiedział Vasu Murthy, dyrektor ds. produktu w Cohesity. – Jesteśmy dumni ze współpracy z ExaGrid, która umożliwi wsparcie wspólnych klientów poszukujących warstwowego rozwiązania do przechowywania danych archiwalnych.

O ExaGrid

ExaGrid oferuje warstwowe przechowywanie kopii zapasowych z unikatową strefą lądowania z pamięcią podręczną dysku, repozytorium długoterminowego przechowywania i skalowalną architekturą, a także kompleksowymi funkcjami zabezpieczeń. Strefa lądowania ExaGrid zapewnia najszybsze tworzenie kopii zapasowych, przywracanie i natychmiastowe odzyskiwanie maszyn wirtualnych. Warstwa repozytorium oferuje najniższy koszt długoterminowego przechowywania. Skalowalna architektura ExaGrid obejmuje pełne urządzenia i zapewnia okno kopii zapasowej o stałej długości wraz ze wzrostem ilości danych, co pozwala wyeliminować kosztowne modernizacje systemowe i starzenie się produktów. ExaGrid oferuje tylko dwuwarstwowe przechowywanie kopii zapasowych z warstwą niedostępną w sieci (tiered air gap), opóźnione usuwanie i trwałe obiekty umożliwiające odzyskiwanie po ataku ransomware.

Firma ExaGrid posiada stacjonarne systemy sprzedaży i przedsprzedaży z obsługą inżynierską w następujących krajach: Argentyna, Australia, Beneluks, Brazylia, Kanada, Chile, WNP, Kolumbia, Czechy, Francja, Niemcy, Hong Kong, Indie, Izrael, Włochy, Japonia, Meksyk, kraje skandynawskie, Polska, Portugalia, Katar, Arabia Saudyjska, Singapur, RPA, Korea Południowa, Hiszpania, Turcja, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone i inne regiony.

Odwiedź nas pod adresem exagrid.com lub skontaktuj się z nami przez serwis LinkedIn. Sprawdź, jakie są doświadczenia naszych klientów. Dowiedz się, dlaczego teraz poświęcają zdecydowanie mniej czasu na tworzenie kopii zapasowych. Poznaj historie sukcesu naszych klientów. Firma ExaGrid jest dumna z oceny +81 NPS!

ExaGrid jest zarejestrowanym znakiem towarowym ExaGrid Systems, Inc. Wszystkie inne znaki towarowe są własnością ich odpowiednich posiadaczy.

