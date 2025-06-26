ExaGrid与Cohesity扩大合作，推出全新认证集成，为Cohesity NetBackup和DataProtect客户提供无缝备份存储解决方案

马萨诸塞州马尔伯勒--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球最大的独立备份存储供应商ExaGrid®宣布其分层备份存储产品线将成为Cohesity DataProtect的归档存储目标。

目前，ExaGrid已通过9项认证集成支持Cohesity NetBackup。作为Cohesity继续服务于NetBackup和DataProtect客户的一部分，ExaGrid的分层备份存储设备将成为所有Cohesity客户的归档存储目标。

ExaGrid对Cohesity的支持预计将于2026年上半年正式启动。

ExaGrid总裁兼首席执行官Bill Andrews表示：“我们很高兴能够为Cohesity提供支持，包括其NetBackup和DataProtect客户。我们的客户遍布80多个国家，他们皆对Cohesity兴趣浓厚，我们希望能确保他们在ExaGrid上的投资在过渡期间仍然受到保护。”

ExaGrid分层备份存储系统采用独特架构，前端设有快速归档与恢复的着陆区，后端配备安全存储层，实现成本高效的重复数据删除存储。该系统单次部署可扩展至6PB，这是同类产品中内置重复数据删除功能的最大容量。过去三年间，ExaGrid在备份存储领域获得的行业奖项数量超过所有其他供应商。

Cohesity首席产品官Vasu Murthy表示：“客户依赖我们保护其IT环境中数百艾字节的关键客户数据。Cohesity对数据源和存储目标的广泛支持满足了客户的实际需求。我们很荣幸与ExaGrid合作，为寻求分层归档存储解决方案的共同客户提供支持。”

关于ExaGrid

ExaGrid提供分层备份存储产品，具有独特的磁盘缓存着陆区、长期保留存储库、横向扩展架构和全面的安全特性。ExaGrid的着陆区可实现超快的备份和还原速度以及即时虚拟机恢复。存储库层极大降低了长期保留成本。ExaGrid的横向扩展架构包括全套设备，并确保随着数据的增长提供固定备份期限，从而避免成本高昂的叉车式升级和计划中的产品过时淘汰。ExaGrid提供独有的两层备份存储方法，且具有非面向网络的分层（分层气隙）、延迟删除和不可变对象，可帮助从勒索软件攻击中恢复。

ExaGrid 在以下国家和地区设有实体销售和售前系统工程师：阿根廷、澳大利亚、荷比卢、巴西、加拿大、智利、独联体、哥伦比亚、捷克共和国、法国、德国、中国香港、印度、以色列、日本、墨西哥、北欧、波兰、葡萄牙、卡达尔、沙特阿拉伯、新加坡、南非、韩国、西班牙、土耳其、阿拉伯联合酋长国、英国、美国和其他地区。

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ExaGrid是ExaGrid Systems, Inc的注册商标。所有其他商标均为各自持有人的财产。

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