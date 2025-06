キナクシス、オタワ・セネターズとの提携を更新し、首都圏地域の支援を継続

オンタリオ州オタワ--( BUSINESS WIRE )--(ビジネスワイヤ) -- 世界的な貿易摩擦を巡る動向が企業の意思決定において最も重要な位置づけとなるなか、エンドツーエンドのサプライチェーン・オーケストレーションにおける世界的リーダーである キナクシス(Kinaxis®)(TSX:KXS) は、2025年6月17日午前11時(東部標準時)に経済におけるフューチャリストのアンドリュー・ブッシュ氏とともに、テクノロジーとライフサイエンス分野のサプライチェーンリーダーを招いて関税に焦点を当てたオンラインによる特別イベントを開催します。 「Tariffs, Trade, and Turbulence: How to Respond to Today’s Supply Chain Challenges(関税、貿易、サプライチェーンの混乱:今日のサプライチェーンの課題に対する対応策)」と題された本イベントは、グローバルなビジネスリーダーを対象としています。イベントでは、最新のサプライチェーンソリューションを活用して変動の激しい貿易環境にうまく対処し、レジリエントかつフューチャーレディなサプ...