Kinaxis en Ottawa Senators hernieuwen partnerschap en verenigen de National Capital Region

OTTAWA, Ontario--(BUSINESS WIRE)--Kinaxis® (TSX:KXS), een wereldleider in end-to-end supply chain-orkestratie, kondigt met trots een hernieuwde samenwerking van drie jaar aan met de Ottawa Senators en hun AHL-filiaal, de Belleville Senators. Deze samenwerking is bedoeld om de zichtbaarheid van het merk Kinaxis te vergroten, de gemeenschapswortels te versterken en onvergetelijke ervaringen te creëren voor klanten, potentiële klanten en medewerkers.

Als twee trotse organisaties uit Ottawa zullen Kinaxis en de Senators opnieuw samenkomen om lokaal talent in het zonnetje te zetten, de ontwikkeling van jongeren te stimuleren en zinvolle betrokkenheid bij de gemeenschap te stimuleren. Het samenwerkingsverband zal het merk Kinaxis ook onder de aandacht brengen op opvallende platforms, zoals het ijs in het Canadian Tire Centre, led-markeringen en digitale dashboards tijdens thuis- en uitwedstrijden, wat zorgt voor een krachtige aanwezigheid gedurende het NHL-seizoen.

