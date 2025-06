Kinaxis与渥太华参议员队续约合作,携手共促首都地区发展

Share

重磅合作聚焦提升社区影响力与品牌价值

More News From Kinaxis Inc.

Get RSS Feed

Kinaxis宣布年度股东大会投票结果 安大略省渥太华--( BUSINESS WIRE )--(美国商业资讯)-- 端到端供应链协调领域的全球领导者Kinaxis®Inc.(“Kinaxis”或“公司”)(TSX:KXS)在今日举行的年度股东大会(“会议”)上获得股东对全部决议的批准。相关决议详情载于本公司2025年4月28日发布的管理层通告函(“通告函”)中。 1. 选举董事 股东投票通过选举提名的全部七名Kinaxis董事,其任期将延续至公司下届年度股东大会闭幕为止,或直至继任者获选或获委任。 被提名人姓名 赞成票总数 赞成票百分比 反对票总数 反对票百分比 Robert Courteau 22,065,236 95.74% 982,599 4.26% Gillian (Jill) Denham 22,357,176 97.00% 690,659 3.00% José Alberto Duarte 22,430,093 97.32% 617,742 2.68% Lynn Loewen 22,702,703 98.50% 345,163 1.50% Angel Mendez 22,338,977 96.92% 708,858...