Kinaxis与渥太华参议员队续约合作，携手共促首都地区发展

安大略省渥太华--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 端到端供应链协调全球领导企业Kinaxis®（TSX：KXS）欣然宣布与渥太华参议员队及其AHL附属球队贝尔维尔参议员队续签三年合作伙伴关系。此次合作将提升Kinaxis品牌曝光度，深化社区联结，并为客户、潜在合作伙伴及员工创造难忘体验。

作为渥太华两大本土标杆机构，Kinaxis与参议员队将再度强强联手，礼赞本土英才，培育青少年发展并深化社区参与。同时Kinaxis品牌将借助加拿大轮胎中心（Canadian Tire Centre）冰面中央标识、LED环形屏以及主客场赛事数字看板等高曝光平台实现全方位展示，确保在整个NHL赛季保持强劲的品牌存在感。

“在 Kinaxis，我们相信社区的力量以及在最重要场合充分展现自己的重要性。”Kinaxis首席运营官Megan Paterson表示，“此次合作远不止于品牌曝光——它关乎建立人与人的联结、支持本地公益事业，并为我们的员工、客户乃至整个渥太华社区培育一种充满自豪感与使命感的共同文化。”

作为提高社区影响力承诺的重要举措，Kinaxis将全力支持渥太华参议员队两项最具影响力的公益计划：

"同心点燃希望"公益募捐——这项覆盖整个地区的筹款行动，致力于支持国家首都地区以青少年为核心的慈善机构和基层项目。所筹资金将用于弱势青少年的心理健康服务、教育机会、食品安全及文娱活动支持。

“渥太华参议员队慈善晚宴” —— 作为球队年度旗舰筹款盛事，汇聚商界领袖与社区代表，通过体育、教育及健康为青年赋能筹集资金。Kinaxis的深度参与将显著拓展项目覆盖范围与影响力，让更多年轻人获得成长所需的关键资源与全方位支持。

这些公益行动与Kinaxis更广泛的社会影响力战略高度契合，涵盖我们持续深耕多项长期伙伴关系，包括为受暴妇女儿童提供庇护的渥太华Interval House、自闭症早期干预机构Quickstart，以及推动循环经济教育的Ellen MacArthur基金会。Kinaxis还通过屡获殊荣的校企合作项目培育新生代人才，并荣膺"加拿大百佳雇主"及"青年精英首选雇主"双重荣誉。

此次续约合作还将为员工、客户及潜在合作伙伴带来深度参与体验：包括参议员队赛事专属观赛席位、加拿大轮胎中心（Canadian Tire Centre）社区滑冰活动，以及促进社区持久联结的幕后探访。

“此次合作是对我们共同价值观的礼赞——追求卓越、锐意创新、心系社区。”渥太华参议员队总裁兼首席执行官Cyril Leeder表示，"在刚刚结束的季后赛征程点燃全城激情之际，我们非常荣幸迎来渥太华科技界领军企业Kinaxis加入参议员队大家庭——这不仅延续了上赛季的强劲势头，更将携手缔造非凡的未来。"

随着Kinaxis持续拓展全球业务版图，此次合作进一步强化了其品牌定位——一个植根于社区、创新和加拿大精神，以使命为驱动的品牌。要了解更多Kinaxis相关信息，请访问kinaxis.com。

关于Kinaxis

Kinaxis是现代供应链协调领域的全球领导者，为复杂的全球供应链提供技术，并为管理供应链的人员提供支持，从而造福于人类。我们强大的人工智能供应链协调平台 Maestro™ 结合专有技术和方法，为整个供应链提供全面的透明度和灵活性，涵盖从多年战略规划到最后一英里交付的方方面面。我们深受全球知名品牌的信赖，可提供应对当今动荡和混乱局面所需的灵活性和可预测性。如需获取更多资讯和信息，请访问 kinaxis.com 或在 LinkedIn 上关注我们。

关于渥太华参议员队：

作为NHL七支加拿大球队之一，渥太华参议员队在历经58年空白后于1992年重返联盟。在其1903至1934年的原始统治时期，该队曾11次捧起斯坦利杯。现代版的参议员队已斩获4次分区冠军，并在2002-03赛季赢得总统奖杯，更于2007年闯入斯坦利杯总决赛。自1992年以来，参议员队及其慈善基金会、退役球员、合作伙伴和球迷已为渥太华-加蒂诺地区社区项目累计捐赠超1亿加元。2023年9月，Michael Andlauer完成对球队的收购，为这支传奇球队开启了新时代与新愿景。

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来源：Kinaxis Inc.

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