Andersen Consulting wzmacnia potencjał, nawiązując współpracę z firmą Market One

Andersen Consulting kontynuuje ekspansję globalnej platformy, zawierając umowę o współpracy z argentyńską firmą konsultingową Market One, która specjalizuje się w kompleksowych rozwiązaniach w zakresie działalności handlowej.

Firma Market One z siedzibą w Argentynie jest wiodącą firmą konsultingową wyspecjalizowaną w kompleksowych procesach transformacji działalności handlowej. Firma, którą w 2009 r. założyli wspólnicy Esteban Neville i Jerónimo Fernández Abeijón, stosuje praktyczne, ukierunkowane na wyniki podejście do każdego realizowanego przedsięwzięcia, towarzysząc klientom na każdym etapie, od opracowania strategii po jej wdrożenie. Zespół posiada bogatą wiedzę fachową w dziedzinie konsultacji strategicznych, optymalizacji działalności gospodarczej, wdrażania technologii oraz podejmowania decyzji w oparciu o informacje. Market One, która ma na swoim koncie ponad 1200 projektów zrealizowanych w ponad 20 krajach, pracuje z najpopularniejszymi markami świata, pomagając im we wzmacnianiu potencjału ich działalności i osiąganiu zrównoważonego rozwoju.

– Firma powstała z myślą o rozwiązywaniu problemów, ale to sposób ich rozwiązywania prawdziwie odróżnia nas od konkurencji – powiedział Esteban Neville, współzałożyciel Market One. – Zobowiązujemy się nie tylko do udzielenia porad, ale również do współtworzenia, realizacji i ciągłego zaangażowania do czasu osiągnięcia założonych rezultatów. Dołączenie do Andersen w charakterze firmy współpracującej pozwala nam ogromnie zwiększyć wachlarz usług dzięki dostępowi do globalnej organizacji najlepszych specjalistów ds. konsultingu. Współpraca umożliwi nam wywarcie jeszcze większego wpływu na całym świecie, a przy tym zachowanie wydajności i bliskiego kontaktu, które tak bardzo cenią sobie klienci.

– Gruntowna znajomość rynku i sprawdzona zdolność do opracowywania strategii w oparciu o dane, którymi może się poszczycić Market One, pozwoli wzmocnić ofertę Andersen Consulting – powiedział Mark L. Vorsatz, globalny prezes i dyrektor generalny Andersen. – Spersonalizowane, zorientowane na wyniki podejście całego zespołu stanowi znakomite uzupełnienie naszych nieustannych starań na rzecz zapewnienia klientom kompleksowych usług konsultingowych.

Andersen Consulting jest globalną praktyką konsultingową świadczącą kompleksowy zestaw usług w dziedzinie strategii przedsiębiorstw, działalności gospodarczej, technologii i transformacji pod kątem wdrażania AI, a także rozwiązań w zakresie kapitału ludzkiego. Andersen Consulting stosuje wielowymiarowy model usług Andersen Global, organizacji zapewniającej światowej klasy konsultacje, usługi podatkowe, prawne, wyceny, usługi w zakresie globalnej mobilności oraz specjalistyczne doradztwo za pośrednictwem ogólnoświatowej platformy skupiającej ponad 20 000 specjalistów z całego świata i obecnej w ponad 500 lokalizacjach dzięki firmom członkowskim i współpracownikom. Andersen Consulting Holdings LP jest spółką komandytową dostarczającą rozwiązania konsultingowe za pośrednictwem firm członkowskich i współpracowników z całego świata.

