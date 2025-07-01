電子競技世界盃基金會與Lenovo™達成合作，協助下一代電競冠軍成長

沙烏地阿拉伯利雅德--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 電子競技世界盃基金會(EWCF)與Lenovo今日宣布達成合作，確認Lenovo的Legion系列遊戲裝置將成為2025年電子競技世界盃(EWC)的官方PC與遊戲硬體合作夥伴。身為全球首屈一指的遊戲生態系統品牌，Lenovo Legion將把對創新與效能的不懈追求帶到全球舞臺，協助EWC選手以最高水準參與競技。

從訓練室到比賽區，EWC選手將配備Lenovo Legion Towers桌上型電腦、Lenovo Legion筆記型電腦及週邊裝置——這些裝置專為精英電競比賽設計，搭載先進散熱系統、高效能晶片、高更新率顯示幕及低延遲鍵盤滑鼠，滿足頂尖賽事的需求。

Legion Tower 7i和Legion Tower 5i等關鍵型號將在賽事選手裝置中亮相，為選手在頂尖賽事的高強度壓力下參賽提供所需的可靠性與效能。兩款桌上型電腦均為電競設計，提供豐富的I/O介面以支援完整遊戲設定，並配備Legion Coldfront: Liquid散熱解決方案。Legion Tower 7i擁有先進的散熱系統及NVIDIA® GeForce RTX™ 5080桌面GPU，為頂尖電競選手提供其所仰賴的極致效能，而Legion Tower 5i則將智慧散熱與RTX 5070 Ti桌面GPU相結合，帶來專注、致勝的遊戲體驗。

EWC還將採用Legion Pro 7i筆記型電腦，為觀眾帶來完整的Lenovo Legion體驗。Legion筆記型電腦將頂尖遊戲體驗從桌面束縛中解放出來，讓玩家在任何比賽地點都能參與冠軍角逐——其最高可配備NVIDIA GeForce RTX 5090筆記本GPU及Legion Coldfront: Vapor散熱系統，支援最高250W的TDP功耗，在16英寸PureSight OLED顯示幕上生動呈現最嚴苛的遊戲畫面。

電子競技世界盃基金會商務長Mohammed Al Nimer表示：「我們打造電子競技世界盃，是為了在競技水準和背後的科技層面都樹立新的全球標準。Lenovo的Legion品牌深知精英選手的需求：速度、效率和壓力下的可靠性。這些裝置為世界最大的舞臺提供所需的競爭優勢，我們攜手突破性能極限，同時帶來滿足選手、粉絲及全球電競未來期待的體驗。」

Lenovo PC遊戲業務副總裁Volker Düring表示：「Lenovo Legion為全球玩家提供出色的裝置，協助他們達成目標、突破極限。電子競技世界盃是全球頂尖玩家展示實力、登頂世界排行榜的終極平台，當最優秀的玩家使用Lenovo Legion裝置參賽時，一切皆有可能。」

根據合作協議，Lenovo的Legion品牌標誌將出現在EWC的全球轉播、數位內容和現場體驗中，包括配備完整PC、裝備和筆記型電腦的嘉年華區域，供觀眾現場體驗，在加深粉絲互動的同時，展示支援世界一流遊戲的生態系統。

粉絲可在Lenovo Legion的社交平台期待獨家內容、以選手為中心的故事講述和數位互動活動，深入瞭解通往勝利的道路及其背後的科技。

2025年7月7日至8月24日，電子競技世界盃將重返沙烏地阿拉伯利雅德，匯聚全球遊戲社群共慶電競文化。賽事包含24款遊戲的25場錦標賽，2000名精英選手、來自100多個國家的200家俱樂部將參與其中，EWC將擁有電競史上最大的獎池，金額超過7000萬美元。粉絲可期待各類獨家體驗，從高風險競技到現場音樂、動漫咖啡館、復古街機、角色扮演等，吸引數百萬粉絲線上線下參與。

如欲瞭解有關EWC的更多資訊，請造訪esportsworldcup.com，並在LinkedIn上關注電子競技世界盃基金會。

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關於電子競技世界盃

電子競技世界盃(EWC)是頂尖年度運動賽事，也是全球競技卓越與電競粉絲文化的慶典。該賽事採用獨特的跨遊戲賽制，讓世界頂尖電競俱樂部相互角逐，擁有電競史上最大的獎池。2025年夏季，電子競技世界盃將重返沙烏地阿拉伯利雅德，再次匯聚遊戲與電競社群，共同見證下一屆電子競技世界盃俱樂部冠軍的誕生。esportsworldcup.com

關於Lenovo

Lenovo是一家年收入690億美元的全球化科技巨擘，名列《財星》世界500大企業第248名，每天服務遍布全球180個市場數以百萬計的客戶。為實現「智慧，為每一個可能」的公司願景，Lenovo在不斷夯實全球個人電腦市場冠軍地位的基礎上，積極建構全堆疊式的運算能力，現已擁有包括AI賦能、AI導向和AI最佳化的終端（個人電腦、工作站、智慧型手機、平板電腦）、基礎設施（伺服器、儲存、邊緣運算、高效能運算以及軟體定義等基礎設施）、軟體、解決方案和服務在內的完整產品路線圖。Lenovo持續投資於改變世界的創新，為世界各地的人們成就一個更加包容、值得信賴且更加智慧的未來。Lenovo以Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY)的名義在香港交易所上市。如欲瞭解更多資訊，請造訪 https://www.lenovo.com ，並在我們的 StoryHub 上閱讀最新消息。

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