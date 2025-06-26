Experian使用Mastercard的Identity Insights服务增强反欺诈能力

加利福尼亚州科斯塔梅萨--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Experian（益博睿）今天宣布将在Experian Ascend Platform™中集成万事达卡（Mastercard）的身份验证和欺诈预防技术。这一合作将为该公司超过1,800家全球客户提供无缝、安全、高效的身份认证服务，涵盖金融服务、汽车、医疗卫生和数字营销等行业，帮助预防欺诈和网络犯罪。

身份验证是Experian身份和欺诈解决方案的一个重要功能，对于预防欺诈和网络犯罪具有至关重要的作用。96%的决策者认为身份验证是预防欺诈的重要工具，但27%的企业表示其当前身份验证策略对合法顾客及其体验造成了消极影响。

Mastercard的Identity Insights服务通过验证并连接各种身份要素来丰富Experian的数据，从而核实个人的身份。通过与Experian先进的欺诈预防能力相结合，可以良好地防范合成身份和应用程序欺诈，在提升检测能力的同时减少对合法顾客的不便。该解决方案可通过Experian Ascend Platform在多个地区访问，包括北美、英国和埃兰。

这一联合解决方案通过将基于Experian综合数据、战略设计、决策自动化、监控和报告的决策引擎Experian Ascend Platform，与Mastercard的Identity Insights服务相结合，来验证姓名、电子邮件地址、电话号码等身份要素以及分析相关元数据，从而实现强大的身份评估能力。

这一广泛的合作进一步提升了两家公司现有的关系，同时也囊括了开放银行业务系统支持的解决方案；Mastercard的身份验证解决方案可在多个地区通过Ascend Platform访问。

“在获取新顾客时，我们的客户希望能够通过一种无阻碍的流程，只需单个请求即可评估身份和欺诈以及信用风险，简化并加快顾客体验”，Experian软件解决方案部身份和欺诈预防执行副总裁Greg Wright表示。“衡量成功的标准是帮助客户实现业务增长的同时，作出快速、高效的决策。通过为客户提供先进的分析解决方案，将信用、身份和欺诈数据集成到Ascend Platform中，我们得以帮助客户实现其战略目标，同时提高消费者的金融普惠性。”

“多年来，Mastercard和Experian一直携手合作，让消费者能够掌控金融”，Mastercard身份解决方案执行副总裁Dennis Gamiello表示。“通过将Mastercard的Identity Insights服务与Experian的平台见解集成，两家公司联手简化从数字开户到快捷安全交易的整个客户流程，同时降低欺诈风险。”

“我们认为注册电力服务应该十分简单，因此需要一种能够在不给顾客制造障碍的情况下解决身份、欺诈和信用风险的系统”，注重节能的德克萨斯州电力零售公司OhmConnect Energy总经理Laura Persson表示。“Experian和Mastercard的自动化服务实现了这一目标，因此我们能够轻松为客户开户并开始他们的节能之旅。”

关于Experian

Experian是一家全球性的数据和技术公司，致力于为世界各地的人们和企业创造机会。我们利用独特的数据、分析和软件组合，帮助重新定义贷款实践、揭露和预防欺诈、简化医疗保健、提供数字营销解决方案，以及深入洞察汽车市场。我们还协助数百万人实现他们的财务目标，帮助他们节省时间和金钱。

我们的业务覆盖一系列市场，从金融服务到医疗保健、汽车、农业金融、保险以及更多细分行业。

我们投资于优秀人才和先进的新技术，以释放数据的力量并进行创新。作为一家在伦敦证券交易所(EXPN)上市的富时100指数公司，我们在32个国家/地区拥有一支23,300人的团队。我们的公司总部位于爱尔兰都柏林。如需了解更多信息，请访问： experianplc.com 。

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