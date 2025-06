Raxio Côte d’Ivoire et l’ARTCI signent un protocole d’accord stratégique pour l’hébergement du troisième point de présence (PoP) national pour l’échange internet (3e PoP CIVIX).

ABIDJAN, Côte d’Ivoire--(BUSINESS WIRE)--Raxio Côte d’Ivoire a le plaisir d’annoncer la signature d’un protocole d’accord stratégique avec l’Autorité de Régulation des Télécommunications de Côte d’Ivoire (ARTCI), marquant une étape majeure dans le développement des infrastructures numériques du pays.

Cet accord permet l’hébergement du troisième Point de Présence (PoP) national, connu sous le nom de CIVIX, dans le centre de données neutre en matière de connectivité, certifié Tier III de Raxio situé à Grand-Bassam, au sein du parc technologique de la zone franche VITIB — une première en Côte d’Ivoire. Ce partenariat constitue une avancée déterminante dans le processus de transformation numérique du pays.

Le nouveau point d’échange internet (IXP) permettra de :

Assurer la résilience et la croissance des échanges de trafic locaux

Améliorer les échanges de trafic local et réduire la latence

Renforcer la résilience numérique et la souveraineté des données nationales

Créer de nouvelles opportunités pour attirer les fournisseurs de contenus mondiaux et d'autres IXPs

Soutenir les startups, les fournisseurs d’accès à internet (FAI), les initiatives en intelligence artificielle (IA), et l’ensemble de l’écosystème technologique

La cérémonie de signature a été présidée par les directeurs généraux de l’ARTCI et de Raxio Côte d’Ivoire, réaffirmant leur engagement commun à bâtir une infrastructure internet plus performante, sécurisée et efficiente dans la région.

« Ce partenariat apporte une valeur ajoutée à notre écosystème numérique national et régional », a déclaré Robert Skjodt, Directeur Général de Raxio Côte d’Ivoire. « Nous sommes honorés de soutenir la stratégie numérique nationale de la Côte d’Ivoire et de contribuer à la création d’un environnement propice à l’innovation locale, à la connectivité et à la croissance économique. »

« Le déploiement de ce nouvel IXP dans une infrastructure de classe mondiale comme le centre de données de Raxio est une étape clé vers la réalisation de notre vision de souveraineté et d’excellence numériques », a ajouté Lakoun Ouattara, Directeur Général de l’ARTCI.

En localisant les échanges de trafic internet, cette initiative réduit la dépendance à la bande passante internationale, augmente la disponibilité de contenus locaux et de serveurs de cache pour assurer la continuité des activités, renforce la cybersécurité et améliore la qualité de service pour les utilisateurs et les entreprises.

Cette avancée souligne davantage la mission de Raxio : promouvoir l’avenir numérique de l’Afrique de l’Ouest en fournissant des infrastructures critiques qui soutiennent les priorités réglementaires, la croissance du secteur privé et les ambitions numériques de la région.

À propos de Raxio

Raxio Group est le principal opérateur de centres de données neutres en matière de connectivité certifiés Tier III en Afrique. Nous nous engageons à fournir des services de colocation et de connectivité de classe mondiale, soutenant la transformation numérique du continent grâce à des infrastructures de données fiables, performantes et durables qui favorisent la croissance économique et l’inclusion numérique. Raxio Group dispose actuellement de centres de données opérationnels en Ouganda, en Éthiopie, au Mozambique et en République Démocratique du Congo, et sera prochainement opérationnel en Côte d’Ivoire, en Tanzanie et en Angola. Nous poursuivons notre expansion avec plusieurs nouveaux projets en cours, visant à établir un réseau de centres de données interconnectés pour répondre à la demande active et latente à travers le continent africain.

À propos de l’ARTCI

L’Autorité de Régulation des Télécommunications de Côte d’Ivoire (ARTCI) est l’autorité nationale en charge de la régulation des services de télécommunications et des TIC. Elle œuvre pour l’innovation, le développement et la régulation afin de favoriser l’inclusion numérique et la compétitivité sur l’ensemble du territoire ivoirien.