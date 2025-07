Esports World Cup Foundation und Lenovo™ unterstützen gemeinsam die nächste Generation der E-Sport-Meister

RIAD, Saudi-Arabien--(BUSINESS WIRE)--Die Esports World Cup Foundation (EWCF) und Lenovo gaben heute bekannt, dass sie eine Partnerschaft eingegangen sind, um die Spielekonsolenmarke Legion von Lenovo zum offiziellen PC- und Gaming-Hardware-Partner des Esports World Cup 2025 (EWC) zu machen. Lenovo Legion ist eine der weltweit führenden Gaming-Ökosystem-Marken und wird das rastlose Engagement für Innovation und Leistung auf die globale Bühne bringen, damit die Athleten des EWC auf höchstem Niveau gegeneinander antreten können.

Lenovo Legion-Tower, Lenovo Legion-Laptops und Peripheriegeräte werden EWC-Athleten in den verschiedenen Bereichen, von Trainingsräumen bis hin zu Wettkampfbereichen, unterstützen. Die auf den Elite-E-Sport ausgelegten Geräte besitzen fortschrittliche Wärmesysteme, leistungsstarke Silizium-Displays mit hoher Bildwiederholfrequenz, Tastaturen mit geringer Latenz und Mäuse, die den Ansprüchen von Wettbewerben auf höchstem Niveau gerecht werden.

Zu der Spielerinfrastruktur während der Veranstaltung gehören zentrale Modelle wie der Legion Tower 7i und Legion Tower 5i, die sich durch die Zuverlässigkeit und Leistung auszeichnen, die in elitären Wettbewerben benötigt werden. Beide Tower wurden speziell für den E-Sport entwickelt und bieten erweiterbare E/A-Kapazitäten für ein vollständiges Gaming-Setup. Zudem verfügen sie über Legion Coldfront-Kühlsysteme. Der Legion Tower 7i besitzt eine fortschrittliche Kühlung und eine NVIDIA® GeForce RTX™ 5080 Desktop-GPU für die extreme Performance, die Top-E-Sport-Athleten benötigen. Der Legion Tower 5i kombiniert intelligente Kühlung mit RTX 5070 Ti Desktop-GPU für ein fokussiertes, siegreiches Spiel.

Mit Legion Pro 7i-Laptops erhalten Teilnehmer des EWC das volle Lenovo Legion-Erlebnis. Legion-Laptops bieten eine erstklassige Gaming-Erfahrung vom Schreibtisch aus, sodass Spieler überall gewinnen können. Dafür sorgen auch NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop-GPUs und die Legion Coldfront Vapor-Kühlsysteme, durch die der Laptop bis zu 250 W TDP liefert und die anspruchsvollsten Spiele auf dem 16-Zoll-PureSight-OLED-Display zum Leben erweckt werden.

„Mit dem Esports World Cup möchten wir eine neuen weltweiten Standard schaffen, und zwar in puncto Wettbewerb und Technologie“, sagte Mohammed Al Nimer, Chief Commercial Officer bei der Esports World Cup Foundation. „Die Legion-Marke von Lenovo versteht, was Elitespieler brauchen: Geschwindigkeit, Effizienz und Zuverlässigkeit unter Druck. Diese Geräte bieten den Wettbewerbsvorteil, der in der höchsten Liga erforderlich ist. Gemeinsam verschieben wir die Leistungsgrenze, während wir ein Erlebnis bieten, das die Erwartungen von Athleten, Fans und der Zukunft des weltweiten E-Sports erfüllt.“

„Lenovo Legion stattet Spieler auf der ganzen Welt mit herausragenden Geräten aus, damit sie ihre Ziele und das für sie bisher Unerreichbare erreichen“, sagte Volker Düring, VP, PC Gaming Business, Lenovo. „Der Esports World Cup ist das ultimative Forum, in dem die weltbesten Spieler sich bewähren und an die Spitze der internationalen Bestenliste aufsteigen können. Und wenn die besten Spieler auf Lenovo Legion-Geräten gegeneinander antreten, ist alles möglich.“

Im Rahmen der Partnerschaft wird das Branding von Lenovo Legion in weltweiten Übertragungen, digitalen Inhalten und vor Ort beim EWC gezeigt, unter anderem in voll ausgestatteten Festivalbereichen mit PCs, Ausrüstung und Laptops, an denen Teilnehmer spielen können. Dies soll eine stärkere Interaktion mit den Fans fördern und das Ökosystem für erstklassiges Gaming zur Schau stellen.

Fans erwarten exklusive Inhalte, spielerorientiertes Storytelling und digitale Aktivierungen in den sozialen Kanälen von Lenovo Legion, die ihnen einen Einblick in den Weg zum Sieg und die Technologie dahinter geben.

Der Esports World Cup wird vom 7. Juli bis zum 24. August 2025 in Riad, Saudi-Arabien internationale Gaming-Communities vereinen, um die E-Sport-Kultur zu feiern. Mit 25 Turnieren in 24 Spielen, 2.000 Elitespielern und 200 Clubs aus mehr als 100 Ländern hat der EWC einen Preispool von mehr als 70 Millionen USD und damit den größten Preispool in der Geschichte des E-Sports zu verzeichnen. Die Fans können sich auf exklusive Erlebnisse, von Wettbewerben mit hohen Einsätzen bis hin zu Live-Musik, Anime-Cafés, Spielarkaden im Retrostil, Cosplay und mehr freuen, die Millionen von Fans online und vor Ort anlocken werden.

Über den Esports World Cup

Der Esports World Cup (EWC) ist eine führende jährliche Sportveranstaltung und globale Feier der wettbewerblichen Leistung und E-Sport-Fangemeinde. Bei dem Wettbewerb spielen die weltbesten E-Sport-Clubs um den größten Preispool in der Geschichte des E-Sports. Im Sommer 2025 kommt der EWC wieder nach Riad, Saudi-Arabien, um Gaming- und E-Sport-Communities erneut zu vereinen und den nächsten Esports World Cup Club Champion zu krönen. esportsworldcup.com

Über Lenovo

Lenovo ist ein globales Technologieunternehmen mit einem Umsatz von 69 Milliarden US-Dollar, das Platz 248 des Fortune Global 500-Ranking belegt und täglich Millionen von Kunden in 180 Märkten bedient. Mit dem ambitionierten Ziel, intelligentere Technologien für alle zu liefern, hat Lenovo seinen Erfolg als weltgrößter PC-Hersteller auf ein umfassendes Portfolio von KI-fähigen, KI-bereiten und KI-optimierten Geräten (PCs, Workstations, Smartphones, Tablets), Infrastruktur (Server, Speicher, Edge, High Performance Computing und Software Defined Infrastructure), Software, Lösungen und Dienstleistungen aufgebaut. Lenovo investiert kontinuierlich in weltverändernde Innovationen, um eine gerechtere, vertrauenswürdigere und intelligentere Zukunft für alle und überall zu schaffen. Lenovo ist an der Börse von Hongkong unter dem Namen Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://www.lenovo.com. Die neuesten Nachrichten finden Sie in unserem StoryHub.

