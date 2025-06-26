Andersen Consulting透過新增合作公司Market One強化業務能力

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Consulting與總部位於阿根廷、專注於端對端商業解決方案的顧問公司Market One達成合作協議，持續擴充其全球平台。

Market One總部位於阿根廷，是一家專注於端對端商業轉型的一流顧問公司。該公司由合夥人Esteban Neville和Jerónimo Fernández Abeijón于2009年創立，為每個專案帶來親力親為、以結果為導向的工作方式——從策略規劃到執行落地，全程陪伴客戶左右。其專業領域涵蓋策略顧問、商業最佳化、技術賦能和洞察驅動的決策。Market One擁有卓越的記錄，在20多個國家完成了1200多個專案，與全球一些最知名的品牌合作，協助其強化商業能力並實現永續成長。

Market One共同創辦人Esteban Neville表示：「我們誕生的使命是解決問題，而我們的做事方式讓我們脫穎而出。我們的承諾不止於顧問——我們共同創造、實施並持續參與直至達成成果。以合作公司身分加入Andersen顯著提升了我們的價值主張，讓我們得以接觸全球頂尖顧問專業人士網路。這種合作使我們能夠在保持客戶最看重的靈活性和就近服務的同時，將影響力擴大至全球。」

Andersen全球董事長兼執行長Mark L. Vorsatz表示：「Market One深厚的市場知識和經證實的資料驅動策略交付能力，將強化Andersen Consulting的服務體系。其個人化、以結果為核心的方法與我們為客戶提供全面端對端顧問服務的承諾形成互補。」

Andersen Consulting是一家全球性的顧問機構，提供一系列全面的服務，涵蓋企業策略、業務、科技和AI轉型，以及人力資本解決方案。Andersen Consulting與Andersen Global的多維服務模式相結合，在全球平台上提供世界一流的顧問、稅務、法律、估值、全球人員流動和顧問專業服務，在全球擁有超過2萬名專業人員，並透過其成員公司和合作公司在500多個地點設有分支機搆。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合夥企業，透過其在全球的成員公司和合作公司提供顧問解決方案。

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