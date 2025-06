Azizi Developments, la società immobiliare con sede a Dubai, rivela accordi immobiliari esclusivi per investitori milanesi

DUBAI, Emirati Arabi Uniti--(BUSINESS WIRE)--Azizi Developments, la principale società immobiliare privata degli Emirati Arabi Uniti, sta invitando vari investitori milanesi a un’esposizione unica nel suo genere nel corso della quale presenterà unità e edifici finora mai visti – alcune delle proprietà immobiliari di Dubai che offrono i migliori risultati e i rendimenti più elevati – esclusivamente agli investitori che parteciperanno all’evento di vendita. Gli acquirenti potranno concludere questi accordi speciali solo nel corso dell’evento, che si terrà al Four Seasons Hotel - Foyer Ballroom, a Milano, sabato 28 giugno dalle 10:00 alle 19:00.

L’esposizione prevede una rara anteprima di nuovi lanci a Azizi Milan, la principale area urbanistica pianificata, focalizzata sulla sostenibilità e attenta alle tendenze della moda e dell’eleganza, ispirata al fascino eterno dello stile di vita milanese, nonché a Azizi Venice, costruita interamente in una laguna di acqua cristallina in cui si può nuotare, insieme a un portafoglio vasto e ricercato di opportunità residenziali, commerciali e alberghiere in Dubai – nelle quali è compresa Burj Azizi, la seconda più alta torre al mondo.

Azizi Milan, un’importante area urbanistica che si ispira alla sostenibilità, alla natura e alla ricercatezza estetica della moda e dell’eleganza italiana, porta a Dubai l’essenza di Milano. Con un valore stimato di oltre 75 miliardi di AED, si estende su una superficie lorda di 40.000.000 di metri quadri, che ne fanno una delle più grandi aree urbanistiche per uso misto negli EAU. Il piano principale ospiterà 144.000 residenti e includerà 800 chiavi per hotel. Situata sulla Sheikh Mohammed Bin Zayed Road – una delle principali arterie degli EAU – Azizi Milan offre accessibilità ineguagliata e si trova a breve distanza di cammino dalla futura stazione della metropolitana Blue Line.

Azizi Venice presenta più di 36.000 abitazioni, 109 ville ultralussuose e una vasta laguna di acqua turchese circondata da spiagge, altre attrattive per il tempo libero, negozi e aree verdi. Ospiterà un Distretto culturale, che includerà un teatro lirico con 2.500 posti a sedere progettato da Zaha Hadid Architects, un teatro, un salone d’esposizione e un’accademia artistica. Grazie a vari hotel, a un boulevard climatizzato, scuole, impianti sanitari e spazi pensati per le famiglie, Azizi Venice coniuga stile di vita all’insegna del lusso con vitalità culturale – pronta per dare il benvenuto a 30.000 visitatori giornalieri come una delle destinazioni più dinamiche di Dubai. Situata in prossimità dell’Al Maktoum International Airport, che sarà il più grande aeroporto al mondo, ma non influenzato dalle rotte del traffico aereo, è una delle destinazioni turistiche, commerciali e residenziali posizionate strategicamente nell’intero emirato.

Spiega Farhad Azizi, amministratore delegato del gruppo di imprese Azizi: “Azizi Milan è veramente unica nel modo in cui fonde la ricercatezza milanese con la visione ineguagliata e i rapidi progressi degli Emirati Arabi Uniti. Riteniamo che i nostri ospiti italiani vedranno gli accordi esclusivi che offriamo come un gesto di collaborazione e un invito a investire in una città che condivide il loro apprezzamento per il design, la cultura e la tradizione”.

Mentre l’interesse globale nel fiorente settore immobiliare di Dubai raggiunge nuove altezze, Azizi estende la sua presenza internazionale stringendo partnership con specialisti nelle vendite regionali per offrire esperienze personalizzate.

Informazioni su Azizi Developments

Azizi Developments è una delle principali società immobiliari di Dubai, negli EAU, che vanta oltre 45.000 abitazioni consegnate con successo a investitori locali e internazionali nonché a utenti finali di oltre 100 paesi e circa 15.000 unità in fase di costruzione del valore di varie decine di miliardi di USD.

